БУДЕТ ВКУСНО!

129 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Свекла с ткемали по-грузински

Свекла с ткемали по-грузински — рецепт салата из отварной красной свеклы, заправленной соусом ткемали и свежей зеленью. Этот салат очень любят готовить в Восточной Грузии. Это очень вкусный, полезный и низкокалорийный салат из свеклы, попробуйте приготовить!

Свекла с ткемали по-грузински

Ингредиенты:

  • свекла красная (отварить) — 4 штуки,
  • свежая зелень кинзы — 1 большой пучок,
  • петрушка, укроп — 1 пучок,
  • лук репчатый — 1/2 головки,
  • чеснок — 1 зубчик,
  • растительное масло — 2 столовые ложки,
  • соус ткемали (из зеленой алычи и красный ткемали) — 2 столовые ложки,
  • соль, черный перец — по вкусу.

Свекла с ткемали по-грузински

Способ приготовления

Свеклу отварить, почистить и нарезать небольшими ломтиками. Мелко нарезать зелень кинзы, укропа и петрушки. Соединить ингредиенты в миске. Добавить мелко нарезанный чеснок.

Свекла с ткемали по-грузински

Добавить тонко нарезанный репчатый лук. Салат перемешать и заправить соусом ткемали — зеленым, из алычи, и красным из слив ткемали. Добавить немного черного перца, посолить и заправить растительным маслом. Перемешать.

Свекла с ткемали по-грузински

Можно подавать к столу, грузинский свекольный салат готов! Приятного аппетита!

Свекла с ткемали по-грузински

 

 

Ссылка на первоисточник
салатыкухни мира
Обсудить

Картина дня

наверх