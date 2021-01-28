Свекла с ткемали по-грузински — рецепт салата из отварной красной свеклы, заправленной соусом ткемали и свежей зеленью. Этот салат очень любят готовить в Восточной Грузии. Это очень вкусный, полезный и низкокалорийный салат из свеклы, попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

свекла красная (отварить) — 4 штуки,

свежая зелень кинзы — 1 большой пучок,

петрушка, укроп — 1 пучок,

лук репчатый — 1/2 головки,

чеснок — 1 зубчик,

растительное масло — 2 столовые ложки,

соус ткемали (из зеленой алычи и красный ткемали) — 2 столовые ложки,

соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Свеклу отварить, почистить и нарезать небольшими ломтиками. Мелко нарезать зелень кинзы, укропа и петрушки. Соединить ингредиенты в миске. Добавить мелко нарезанный чеснок.

Добавить тонко нарезанный репчатый лук. Салат перемешать и заправить соусом ткемали — зеленым, из алычи, и красным из слив ткемали. Добавить немного черного перца, посолить и заправить растительным маслом. Перемешать.

Можно подавать к столу, грузинский свекольный салат готов! Приятного аппетита!