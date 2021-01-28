Свекла с ткемали по-грузински — рецепт салата из отварной красной свеклы, заправленной соусом ткемали и свежей зеленью. Этот салат очень любят готовить в Восточной Грузии. Это очень вкусный, полезный и низкокалорийный салат из свеклы, попробуйте приготовить!
Ингредиенты:
- свекла красная (отварить) — 4 штуки,
- свежая зелень кинзы — 1 большой пучок,
- петрушка, укроп — 1 пучок,
- лук репчатый — 1/2 головки,
- чеснок — 1 зубчик,
- растительное масло — 2 столовые ложки,
- соус ткемали (из зеленой алычи и красный ткемали) — 2 столовые ложки,
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Свеклу отварить, почистить и нарезать небольшими ломтиками. Мелко нарезать зелень кинзы, укропа и петрушки. Соединить ингредиенты в миске. Добавить мелко нарезанный чеснок.
Добавить тонко нарезанный репчатый лук. Салат перемешать и заправить соусом ткемали — зеленым, из алычи, и красным из слив ткемали. Добавить немного черного перца, посолить и заправить растительным маслом. Перемешать.
Можно подавать к столу, грузинский свекольный салат готов! Приятного аппетита!
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