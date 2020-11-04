Сладкая запеканка из лапши с творогом

Запеканка из лапши с творогом – вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно приготовить и на завтрак, и на полдник, и на ужин. Подавайте запеканку с ягодным сиропом или сгущенным молоком.

ИНГРЕДИЕНТЫ

300 г широкой яичной лапши

500 г жирного творога

250 г сметаны

100 г сливочного масла

3 яйца

1/2 стакана сахара

1/2 стакана изюма

1/2 – 1 стакан кукурузных хлопьев (по желанию)

2 ч. л. ванильного экстракта

соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Отварите лапшу в кипящей подсоленной воде до полуготовности, 5–7 мин.

Шаг 2

Слейте воду и верните лапшу в кастрюлю, добавьте половину сливочного масла и перемешайте.

Шаг 3

Разогрейте духовку до 170 °С. Смажьте маслом форму для запекания размером 20х30 см.

Шаг 4

Растопите оставшееся сливочное масло.

Шаг 5

Электрическим миксером смешайте растопленное масло с сахаром.

Шаг 6

Добавьте яйца, творог, сметану и ванильный экстракт. Хорошо взбейте массу до однородности.

Шаг 7

Вмешайте изюм и лапшу.

Шаг 8

Переложите массу в форму, разровняйте поверхность и посыпьте кукурузными хлопьями, если используете. Запекайте 1 ч, до готовности.

Шаг 9

Подавайте запеканку теплой или полностью остывшей.