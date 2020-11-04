Сладкая запеканка из лапши с творогом

Запеканка из лапши с творогом – вкусное и сытное домашнее блюдо, которое можно приготовить и на завтрак, и на полдник, и на ужин. Подавайте запеканку с ягодным сиропом или сгущенным молоком.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 300 г широкой яичной лапши
- 500 г жирного творога
- 250 г сметаны
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 1/2 стакана сахара
- 1/2 стакана изюма
- 1/2 – 1 стакан кукурузных хлопьев (по желанию)
- 2 ч. л. ванильного экстракта
- соль
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Отварите лапшу в кипящей подсоленной воде до полуготовности, 5–7 мин.
Шаг 2
Слейте воду и верните лапшу в кастрюлю, добавьте половину сливочного масла и перемешайте.
Шаг 3
Разогрейте духовку до 170 °С. Смажьте маслом форму для запекания размером 20х30 см.
Шаг 4
Растопите оставшееся сливочное масло.
Шаг 5
Электрическим миксером смешайте растопленное масло с сахаром.
Шаг 6
Добавьте яйца, творог, сметану и ванильный экстракт. Хорошо взбейте массу до однородности.
Шаг 7
Вмешайте изюм и лапшу.
Шаг 8
Переложите массу в форму, разровняйте поверхность и посыпьте кукурузными хлопьями, если используете. Запекайте 1 ч, до готовности.
Шаг 9
Подавайте запеканку теплой или полностью остывшей.
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