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Картофельный хворост

Картофельный хворост
 
Магазинные чипсы — продукт достаточно дорогой и безусловно вредный. Если изначально их делали из настоящего картофеля, то сейчас производители исхитряются как могут, при этом многие из них честно пишут на пачке все добавки. Поэтому гораздо лучше, дешевле и полезнее изготовить снеки самим!

Особенно пригодится такой рецепт, если остался отварной картофель. Для более интересного вкуса экспериментируйте со специями, также можете добавить в тесто немного тертого сыра(например, гауду или пармезан), зелень, жареный лук или другие вкусные наполнители.

Ингредиенты

Картофель 6 шт.

Пшеничная мука 3 стак.

Яйцо 1 шт.

Соль 2 ч. л.

Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Отварите очищенный картофель в подсоленной воде. Сцедите воду, снимите крышку, остудите. Пропустите через мясорубку с мелкими отверстиями.Картофельный хворост
  2. Отделите белок от желтка и взбейте его в пену. Добавьте в картофель вместе с желтком, мукой и солью. Замесите тесто.картофельная масса
  3. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3–4 мм. Разрежьте на полоски 3 см шириной и 15 см длиной.сформировать хворост
  4. Разогрейте масло. Каждую полоску надрежьте вдоль, не разрезая края. Один край проденьте внутрь и выверните наружу. Сразу же опускайте во фритюр, обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
    Доставайте шумовкой, выложите на бумажные полотенца.жарить хворостготовый хворостКартофельная закуска
Подавайте изделия горячими, обязательно дополните любимым соусом. Попробуйте приготовить хворост сами и поделитесь с друзьями его рецептом!
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