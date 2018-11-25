Картофельный хворост

Магазинные чипсы — продукт достаточно дорогой и безусловно вредный. Если изначально их делали из настоящего картофеля, то сейчас производители исхитряются как могут, при этом многие из них честно пишут на пачке все добавки. Поэтому гораздо лучше, дешевле и полезнее изготовить снеки самим!

Особенно пригодится такой рецепт, если остался отварной картофель. Для более интересного вкуса экспериментируйте со специями, также можете добавить в тесто немного тертого сыра(например, гауду или пармезан), зелень, жареный лук или другие вкусные наполнители.

Ингредиенты Картофель 6 шт. Пшеничная мука 3 стак. Яйцо 1 шт. Соль 2 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление Отварите очищенный картофель в подсоленной воде. Сцедите воду, снимите крышку, остудите. Пропустите через мясорубку с мелкими отверстиями. Отделите белок от желтка и взбейте его в пену. Добавьте в картофель вместе с желтком, мукой и солью. Замесите тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3–4 мм. Разрежьте на полоски 3 см шириной и 15 см длиной. Разогрейте масло. Каждую полоску надрежьте вдоль, не разрезая края. Один край проденьте внутрь и выверните наружу. Сразу же опускайте во фритюр, обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки. Доставайте шумовкой, выложите на бумажные полотенца.

Подавайте изделия горячими, обязательно дополните любимым соусом. Попробуйте приготовить хворост сами и поделитесь с друзьями его рецептом!