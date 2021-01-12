Встречайте новый сладкий комплимент от «Со Вкусом». Научим, как приготовить восхитительный сметанный торт без духовки. Сметанник без выпечки получается настолько нежным, что буквально тает во рту. Его особенность — соблазнительно толстый слой воздушного крема, который по вкусу напоминает пломбир!

Для основы мы выбрали песочное шоколадное печенье. Оно хорошо крошится и выгодно оттеняет вкус крема. Если любите орехи в десертах, смело добавляйте в сметанник без выпечки дробленый фундук или миндаль.

Данное количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 18–20 см. Вес готового изделия будет около 1,3 кг.

Ингредиенты

Печенье 300 г Сливочное масло 320 г Сметана 400 г Яйцо 2 шт. Сахар 150 г Пшеничная мука 50 г Ванильный сахар 10 г

Приготовление

Крем. В толстостенной кастрюле смешайте муку, сахар и яйца. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Поставьте емкость на средний огонь. При непрерывном помешивании доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, варите при помешивании 1–2 минуты. Снимите кастрюлю с огня и поставьте в миску с ледяной водой. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и оставьте остужаться. Основа. С помощью блендера или скалки измельчите печенье в крошку. 2–3 ст. л. крошки отсыпьте. К оставшейся влейте 120 г растопленного сливочного масла, перемешайте. На плоской тарелке установите формовочное кольцо. Внутренние стенки выстелите пергаментом или ацетатной пленкой. Выложите массу из печенья в форму, тщательно уплотните дно, сформируйте бортик. Отправьте основу в холодильник на 20 мин. К 100 г мягкого сливочного масла добавьте ванильный сахар. Взбейте миксером на максимальных оборотах. Заварную основу также взбейте до пышности. В 2 этапа добавьте заварную основу к маслу, каждый раз взбивая до воздушного состояния. Весь крем переложите в форму с основой, разровняйте. Посыпьте отложенной крошкой печенья. Накройте торт пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 4–6 часов.

Торт вкусный сам по себе, а еще отлично сочетается с фруктами и ягодами. На заметку. Этот заварной крем подойдет к любому домашнему торту. Густой, не слишком жирный, в меру сладкий, но не кислит. Обязательно сохраните рецепт, не пожалеете.