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Сметанник без выпечки

Сметанник без выпечки

Встречайте новый сладкий комплимент от «Со Вкусом». Научим, как приготовить восхитительный сметанный торт без духовки. Сметанник без выпечки получается настолько нежным, что буквально тает во рту. Его особенность — соблазнительно толстый слой воздушного крема, который по вкусу напоминает пломбир!

Для основы мы выбрали песочное шоколадное печенье. Оно хорошо крошится и выгодно оттеняет вкус крема. Если любите орехи в десертах, смело добавляйте в сметанник без выпечки дробленый фундук или миндаль.

Данное количество ингредиентов рассчитано на форму диаметром 18–20 см. Вес готового изделия будет около 1,3 кг.

Ингредиенты

Печенье 300 г
Сливочное масло 320 г
Сметана 400 г
Яйцо 2 шт.
Сахар 150 г
Пшеничная мука 50 г
Ванильный сахар 10 г

 

Приготовление

  1. Крем. В толстостенной кастрюле смешайте муку, сахар и яйца. Добавьте сметану и перемешайте до однородности. Поставьте емкость на средний огонь. При непрерывном помешивании доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума, варите при помешивании 1–2 минуты.Сметанник без выпечки
  2. Снимите кастрюлю с огня и поставьте в миску с ледяной водой. Накройте крем пищевой пленкой в контакт и оставьте остужаться.
  3. Основа. С помощью блендера или скалки измельчите печенье в крошку.
    2–3 ст. л. крошки отсыпьте. К оставшейся влейте 120 г растопленного сливочного масла, перемешайте.
  4. На плоской тарелке установите формовочное кольцо. Внутренние стенки выстелите пергаментом или ацетатной пленкой. Выложите массу из печенья в форму, тщательно уплотните дно, сформируйте бортик. Отправьте основу в холодильник на 20 мин.Сметанник без выпечки
  5. К 100 г мягкого сливочного масла добавьте ванильный сахар. Взбейте миксером на максимальных оборотах. Заварную основу также взбейте до пышности. В 2 этапа добавьте заварную основу к маслу, каждый раз взбивая до воздушного состояния.Сметанник без выпечки
  6. Весь крем переложите в форму с основой, разровняйте. Посыпьте отложенной крошкой печенья. Накройте торт пищевой пленкой и отправьте в холодильник на 4–6 часов.Сметанник без выпечки

Торт вкусный сам по себе, а еще отлично сочетается с фруктами и ягодами. На заметку. Этот заварной крем подойдет к любому домашнему торту. Густой, не слишком жирный, в меру сладкий, но не кислит. Обязательно сохраните рецепт, не пожалеете.

 

 

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