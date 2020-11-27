Грибной студень: пошаговый рецепт

Отличная закуска для большого и маленького праздника – грибной студень. Простор для фантазии и масса преимуществ: и стоит недорого, и готовить просто, и смотрится на столе красиво, и вкус отменный. Рекомендуем!
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|15 минут
|более часа
|6
Ингредиенты
- Грибы любые (маринованные, соленые, сушеные) - 75 г.
- Желатин - 5 г.
- Отвар грибной - 125 г.
- Чеснок - 1 зубчик.
Способ приготовления
- Свежие грибы отварить и порубить; сухие замочить, а затем отварить и нашинковать; соленые отжать от рассола, промыть и нарезать; маринованные отделить от маринада и измельчить.
- Желатин замочить в воде и, после того как крупинки станут прозрачными, соединить с отваром от свежих или сушеных грибов, добавить соль и рубленый чеснок.
- Слегка нагреть до растворения (для студня из маринованных и соленых грибов желатин растворить в воде с добавлением рассола или маринада).
- Измельченные грибы разложить в форму, залить растворенным желатином и охладить.
Кстати:
«Студень» и «холодец» — синонимы?
В кулинарных книгах, особенно старых, часто встречаются названия вроде бы похожих блюд — «холодец» и «студень». Но в чем же разница?
Студень должен «дрожать»: грамотно приготовленный студень должен просматриваться едоком до донышка, вздрагивать под вилкой и радовать янтарным отливом.Холодец же — более плотное блюдо, иногда загущается, как и желе для заливного, желатином.
Как и с чем подавать:
Будет ещё интересней и вкусней, если вы приготовите такое блюдо в порционных формочках, а также дополните его укропом и варёным яйцом.
Приятного аппетита!
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