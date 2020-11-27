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Грибной студень: пошаговый рецепт

Отличная закуска для большого и маленького праздника – грибной студень. Простор для фантазии и масса преимуществ: и стоит недорого, и готовить просто, и смотрится на столе красиво, и вкус отменный. Рекомендуем!

Грибной студень: пошаговый рецепт

Время подготовки Время приготовления Порции
15 минут более часа 6

Ингредиенты

  • Грибы любые (маринованные, соленые, сушеные) - 75 г.
  • Желатин - 5 г.
  • Отвар грибной - 125 г.
  • Чеснок - 1 зубчик.

Способ приготовления

  1. Свежие грибы отварить и порубить; сухие замочить, а затем отварить и нашинковать; соленые отжать от рассола, промыть и нарезать; маринованные отделить от маринада и измельчить.
  2. Желатин замочить в воде и, после того как крупинки станут прозрачными, соединить с отваром от свежих или сушеных грибов, добавить соль и рубленый чеснок.
  3. Слегка нагреть до растворения (для студня из маринованных и соленых грибов желатин растворить в воде с добавлением рассола или маринада).
  4. Измельченные грибы разложить в форму, залить растворенным желатином и охладить. 
    Кстати:

    «Студень» и «холодец» — синонимы?

    В кулинарных книгах, особенно старых, часто встречаются названия вроде бы похожих блюд — «холодец» и «студень». Но в чем же разница?

    Студень должен «дрожать»: грамотно приготовленный студень должен просматриваться едоком до донышка, вздрагивать под вилкой и радовать янтарным отливом.

    Холодец же — более плотное блюдо, иногда загущается, как и желе для заливного, желатином.

Как и с чем подавать: 

Будет ещё интересней и вкусней, если вы приготовите такое блюдо в порционных формочках, а также дополните его укропом и варёным яйцом.
Приятного аппетита!

 

 

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блюда из грибовзакуски
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