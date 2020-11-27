Грибной студень: пошаговый рецепт

«Студень» и «холодец» — синонимы?

В кулинарных книгах, особенно старых, часто встречаются названия вроде бы похожих блюд — «холодец» и «студень». Но в чем же разница?

Студень должен «дрожать»: грамотно приготовленный студень должен просматриваться едоком до донышка, вздрагивать под вилкой и радовать янтарным отливом.