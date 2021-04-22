Рассольник с морской капустой

Такая постная версия супа понравится вам не меньше, чем классический вариант, ведь маринованные водоросли и солёные огурцы делают его вкус очень богатым и ярким.

Перловую крупу промойте и залейте кипятком на 15–20 минут.

Картофель очистите и нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте мелкими кубиками.

Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Солёные огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на тёрке.

Овощной бульон или воду доведите до кипения, всыпьте перловую крупу и варите 15–20 минут.

В сковороде разогрейте растительное масло, обжаривайте лук до мягкости 2–3 минуты, затем добавьте морковь и готовьте ещё 3–4 минуты.

Добавьте к овощам чеснок, томатную пасту и огурцы, перемешайте и тушите под крышкой на небольшом огне 10–15 минут.

В кастрюлю с перловкой добавьте лавровый лист и картофель, варите 10–15 минут.

Морскую капусту нарежьте небольшими кусочками и добавьте в суп вместе с поджаркой.

Добавьте в суп соль и перец по вкусу, по желанию влейте рассол, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.