БУДЕТ ВКУСНО!

129 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Оксана Фокс
    На мой взгляд, многовато ингредиентов. Идея хорошая. Несколько раз делала, соеденив 2 вида фарша. И срез был не таким...Мясная буханка
  • Александр Дементьев
    Тут надо баранину специально подбирать . Иначе сухой шашлык будет.Шашлык по-абхазски
  • Павел Александрович
    Салат отличный. Посмотрим, что из индигриентов традиционно греческие. История появления на нашем континенте новых ов...Хориатики не хоти...

Рассольник с морской капустой

Рассольник с морской капустой

Такая постная версия супа понравится вам не меньше, чем классический вариант, ведь маринованные водоросли и солёные огурцы делают его вкус очень богатым и ярким.

Рассольник с морской капустой

Приготовление

  1. Перловую крупу промойте и залейте кипятком на 15–20 минут.

  2. Картофель очистите и нарежьте крупными кубиками. Лук и чеснок очистите и нарежьте мелкими кубиками.

  3. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Солёные огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на тёрке.

  4. Овощной бульон или воду доведите до кипения, всыпьте перловую крупу и варите 15–20 минут.

  5. В сковороде разогрейте растительное масло, обжаривайте лук до мягкости 2–3 минуты, затем добавьте морковь и готовьте ещё 3–4 минуты.

  6. Добавьте к овощам чеснок, томатную пасту и огурцы, перемешайте и тушите под крышкой на небольшом огне 10–15 минут.

  7. В кастрюлю с перловкой добавьте лавровый лист и картофель, варите 10–15 минут.

  8. Морскую капусту нарежьте небольшими кусочками и добавьте в суп вместе с поджаркой.

  9. Добавьте в суп соль и перец по вкусу, по желанию влейте рассол, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.

  10. Снимите суп с огня и оставьте на 10–15 минут. Перед подачей посыпьте рассольник нарезанным укропом.

 

 

Ссылка на первоисточник
супыпервые блюда
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
Шоколадный цвет - хороший вариант для дизайна интерьера любого помещения.
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Шоколадный цвет - хороший вариант для дизайна интерьера любого помещения.

Проблема выбора: бизнес аккаунт или личный.
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

Проблема выбора: бизнес аккаунт или личный.

8 фото огромных котиков, которые не осознают, насколько они большие
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

8 фото огромных котиков, которые не осознают, насколько они большие

Как в России изучали иностранные языки и чуть не забыли родной
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как в России изучали иностранные языки и чуть не забыли родной

В России всего 5% людей могут свободно говорить на английском. При этом поздороваться и заказать еду в ресторане за границей могут почти ...
Рекордный иск: экс-жена миллиардера Ахмедова выиграла суд против сына
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Рекордный иск: экс-жена миллиардера Ахмедова выиграла суд против сына

Неубиваемый Джеки Чан: 5 лучших фильмов с участием актера
Материал, выбранный редакторами МиртесенDARADA

Неубиваемый Джеки Чан: 5 лучших фильмов с участием актера

Превью UFC 261: Усман vs Масвидаль 2
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Превью UFC 261: Усман vs Масвидаль 2

Только для взрослых или Как найти партнёра на Баданге
Материал, выбранный редакторами МиртесенMeets

Только для взрослых или Как найти партнёра на Баданге

Власти Турции объявили трёхдневный локдаун
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Власти Турции объявили трёхдневный локдаун

Водитель иномарки не вписался в поворот и протаранил частный дом в Петрозаводске
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Водитель иномарки не вписался в поворот и протаранил частный дом в Петрозаводске

Toyota Corolla превратилась в груду металла в результате ДТП. Машина съехала с дороги и столкнулась с жилым домом. Полиция выясняет обсто...
В Новотроицке на фекальной станции завершены ремонтные работы
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Новотроицке на фекальной станции завершены ремонтные работы

В Нефтяниках из стены общежития посыпались кирпичи. Три года назад это произошло в соседнем доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенОмск

В Нефтяниках из стены общежития посыпались кирпичи. Три года назад это произошло в соседнем доме

Мелодрама "Некрасивая": Лиза Арзамасова стала шантажисткой
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Мелодрама "Некрасивая": Лиза Арзамасова стала шантажисткой

Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль
Материал, выбранный редакторами МиртесенАфиша@Mail.ru

Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль

Эрик Булье: Правила должны быть одинаковыми на всех этапах
Материал, выбранный редакторами Миртесенautosprot.com

Эрик Булье: Правила должны быть одинаковыми на всех этапах

Как добыть золото из старых советских монет
Материал, выбранный редакторами МиртесенДачно-огородные радости

Как добыть золото из старых советских монет

В старых советских монетах есть золото. Химик провел подробный опыт и показал способ достать драгоценный металл из денег СССР. Монеты взя...
В Кемеровской области - Кузбассе будут судить рецидивиста, обманувшего 21 пенсионера на сумму более 1,2 млн рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

В Кемеровской области - Кузбассе будут судить рецидивиста, обманувшего 21 пенсионера на сумму более 1,2 млн рублей

Популярный рэпер ST стал амбассадором Sochi Poker Festival
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Популярный рэпер ST стал амбассадором Sochi Poker Festival

«Приведите конкретные доказательства» – Шугалей прокомментировал слова Рабочей группы ООН
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

«Приведите конкретные доказательства» – Шугалей прокомментировал слова Рабочей группы ООН

Леонков раскрыл планы США, о которых умалчивают американцы
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Леонков раскрыл планы США, о которых умалчивают американцы

Сочными ягодицами подразнила подписчиков Леся Никитюк
Материал, выбранный редакторами МиртесенСказка для двоих

Сочными ягодицами подразнила подписчиков Леся Никитюк

Почти 9 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

Почти 9 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Минприродопользования объяснило, что делать рязанцам при появлении неприятного запаха
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Минприродопользования объяснило, что делать рязанцам при появлении неприятного запаха

Правила оформления интерьера детской комнаты + фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Правила оформления интерьера детской комнаты + фото

Агуэро назвал условие, при котором перейдет в «Барселону»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Агуэро назвал условие, при котором перейдет в «Барселону»

Три года в колонии строго режима проведет петербуржец, укравший из красноярского магазина энергетик и упаковку семечек
Материал, выбранный редакторами МиртесенСибирское Агентство Новостей

Три года в колонии строго режима проведет петербуржец, укравший из красноярского магазина энергетик и упаковку семечек

Власти РФ назвали сроки возможного открытия авиасообщения с новыми странами
Материал, выбранный редакторами МиртесенRusNewsToday24

Власти РФ назвали сроки возможного открытия авиасообщения с новыми странами

Ани Лорак разрыдалась из-за воспоминаний о похоронах погибшего в Афганистане брата
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Ани Лорак разрыдалась из-за воспоминаний о похоронах погибшего в Афганистане брата

РФ не планирует возобновлять авиарейсы в новые страны до конца майских праздников
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

РФ не планирует возобновлять авиарейсы в новые страны до конца майских праздников

В РФ «Лолиту» Набокова назвали одним из самых переоцененных произведений
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В РФ «Лолиту» Набокова назвали одним из самых переоцененных произведений

Собянин: Создание МЦД-4 является крупнейшей железнодорожной стройкой Москвы
Материал, выбранный редакторами МиртесенМолжаниновские вести

Собянин: Создание МЦД-4 является крупнейшей железнодорожной стройкой Москвы

Индия установила мировой антирекорд. За сутки выявлено чудовищное число заражений коронавирусом
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

Индия установила мировой антирекорд. За сутки выявлено чудовищное число заражений коронавирусом

Картина дня

наверх