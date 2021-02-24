Мандариновый кекс с шоколадно-ореховой начинкой

Потрясающий зимний кекс! Очень вкусный, ароматный, влажный, сытный и красивый, или я бы даже сказала - "нарядный"))) А главная его изюминка это шоколадно-ореховая начинка. В сочетании с мандариновым тестом просто нереальная вкуснотища!!! Кекс получается достаточно большой, так сказать на большую семью, ну или компанию. Настоятельно рекомендую попробовать! Очень атмосферная выпечка для приятного и душевного вечернего чаепития! Угощайтесь!!!

Тесто:

3 яйца

300 гр. коричневого сахара (или 200 гр. обычного)

200 гр. сливочного масла

375 гр. муки

1 пакетик (8 гр.) разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

200 мл. мандаринового сока (понадобится примерно 5 средних мандарин)

Начинка:

1 ст.л. какао

2 ст.л. муки

0,5 ч.л. корицы

50 гр. коричневого сахара (или обычного)

2 ст.л. цукат или сухофруктов

150 гр. грецких орехов

30 гр. сливочного масла

4 ст.л рома, или мандаринового сока (кто, что любит)

Приготовление:

Для начинки орехи измельчить, но не слишком мелко, а так, чтобы оставались крупные кусочки. Цукаты или сухофрукты мелко нарезать. Сливочное масло растопить.

Смешать какао, муку, корицу, сахар, орехи и сухофрукты. Затем добавить растопленное и охлажденное масло и ром (или мандариновый сок).

Тщательно перемешать.

Для теста, яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром в густую пышную массу. Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло. Затем поочередно, в два приема добавить муку с разрыхлителем и мандариновый сок, тщательно перемешать.

Форму для кекса с дыркой посредине смазать сливочным маслом. Вылить сначала половину теста. На тесто аккуратно выложить по кругу начинку и залить ее оставшимся тестом.

Выпекать кекс при 180 градусах где-то около часа. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность можно проверить деревянной шпажкой - если она выходит сухой из теста, то готово.

Готовый кекс остудить в форме, а затем аккуратно перевернуть на блюдо.

Украсить по желанию. Я полила шоколадной глазурью и украсила дольками мандарина и цукатами.

Все! Можно угощаться!!!

Приятного вам чаепития!!!