Мандариновый кекс с шоколадно-ореховой начинкой

Потрясающий зимний кекс! Очень вкусный, ароматный, влажный, сытный и красивый, или я бы даже сказала - "нарядный"))) А главная его изюминка это шоколадно-ореховая начинка. В сочетании с мандариновым тестом просто нереальная вкуснотища!!! Кекс получается достаточно большой, так сказать на большую семью, ну или компанию. Настоятельно рекомендую попробовать! Очень атмосферная выпечка для приятного и душевного вечернего чаепития! Угощайтесь!!!
Тесто:
- 3 яйца
- 300 гр. коричневого сахара (или 200 гр. обычного)
- 200 гр. сливочного масла
- 375 гр. муки
- 1 пакетик (8 гр.) разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
- 200 мл. мандаринового сока (понадобится примерно 5 средних мандарин)
Начинка:
- 1 ст.л. какао
- 2 ст.л. муки
- 0,5 ч.л. корицы
- 50 гр. коричневого сахара (или обычного)
- 2 ст.л. цукат или сухофруктов
- 150 гр. грецких орехов
- 30 гр. сливочного масла
- 4 ст.л рома, или мандаринового сока (кто, что любит)
Приготовление:
Для начинки орехи измельчить, но не слишком мелко, а так, чтобы оставались крупные кусочки. Цукаты или сухофрукты мелко нарезать. Сливочное масло растопить.
Смешать какао, муку, корицу, сахар, орехи и сухофрукты. Затем добавить растопленное и охлажденное масло и ром (или мандариновый сок).Тщательно перемешать.
Для теста, яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром в густую пышную массу. Добавить растопленное и охлажденное сливочное масло. Затем поочередно, в два приема добавить муку с разрыхлителем и мандариновый сок, тщательно перемешать.
Форму для кекса с дыркой посредине смазать сливочным маслом. Вылить сначала половину теста. На тесто аккуратно выложить по кругу начинку и залить ее оставшимся тестом.
Выпекать кекс при 180 градусах где-то около часа. Ориентируйтесь по своей духовке, готовность можно проверить деревянной шпажкой - если она выходит сухой из теста, то готово.
Готовый кекс остудить в форме, а затем аккуратно перевернуть на блюдо.
Украсить по желанию. Я полила шоколадной глазурью и украсила дольками мандарина и цукатами.
Все! Можно угощаться!!!
Приятного вам чаепития!!!
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