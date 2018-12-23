Простые вещи: окорочка с зеленым луком и яйцом

Лирическая интродукция: с такими окорочками я имел удовольствие познакомиться много лет назад – их в детстве готовила мама, умеющая превратить любые скучные продукты в целый праздник. В детстве я ел хреново, откровенно говоря, поэтому мама старалась раскрасить привычные блюда на новый лад. С тех пор такие окорочка и их вариация ( я расскажу за замены, как обычно) стали для меня ностальгически-домашним блюдом родом из детства.

Понадобятся вот эти парни: Куриные окорочка- 4 Яйца – 4 Зеленый лук- где-то полпучка. Масло растительное Вино красное- 250мл Как готовить: - Выпить вино. - Окорочка положить на доску кожей вниз. С помощью острого ножа или скальпеля (я использую и то и другое) сделать надрез вдоль кости от края окорочка до начала кости, стараясь не повредить кожу. Ее можно оттянуть- она понадобится, когда будете закрывать.

- Поддевая лезвие под кость, подрезать под ней мясо, обходя сустав. Где будет удобно, просто оторвать руками. Когда кость будет свободна, ее следует отрубить или отрезать кухонными ножницами у основания. Если приноровиться, то кость удаляется за минуту. Кости можно сохранить в морозилке для бульона.

- Освобожденные от костей окорочка выложить кожей вниз на доску и через пленку отбить бутылкой, скалкой или чем-то подходящим, стараясь немного «растянуть» мясо в стороны.

- Отдельно слегка разболтать желтки с белками. Мне нравится не взбивать их до однородности, а именно слегка смешать, чтобы в готовой яичнице был отдельный желтый и белый цвет. - В небольшом количестве масла пожарьте обычную яичницу. Переворачивать не надо. Главное, чтобы «схватился» белок. Разрежьте ее на 4 части.

- Окорочка посолить и слегка приправить черным перцем. Сверху выложить яйцо и нарезанный зеленый лук.

- Теперь осталось только свернуть плотно. Я обычно просто грубо зашиваю. Мне кажется так получается даже быстрее. Но мне подумалось, что вы не захотите возиться с вышиванием, поэтому можно заколоть наискосок зубочистками. Только закалывайте именно наискосок, или вдоль надреза. Если проколите поперек- есть риск, что края разойдутся.

- Подготовленные рулеты смазать растительным маслом и поместив в подходящую емкость, запечь в предварительно разогретой до 200С духовке около 35 минут. Если хотите красивый цвет и хрусткость кожи, рекомендую время от времени поливать вытопившимся жиром. Если не уверены в том, что надежно скрепили рулеты, их можно поместить в небольшую форму, так, чтобы они там находились впритык друг к другу. А если не хотите возиться и с зубочистками, можно и вовсе обмотать белой ниткой. Аккуратность сей процедуры зависит исключительно от мелкой моторики и навыка.