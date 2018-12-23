Простые вещи: окорочка с зеленым луком и яйцом

Лирическая интродукция: с такими окорочками я имел удовольствие познакомиться много лет назад – их в детстве готовила мама, умеющая превратить любые скучные продукты в целый праздник. В детстве я ел хреново, откровенно говоря, поэтому мама старалась раскрасить привычные блюда на новый лад. С тех пор такие окорочка и их вариация ( я расскажу за замены, как обычно) стали для меня ностальгически-домашним блюдом родом из детства.
Понадобятся вот эти парни:
Куриные окорочка- 4
Яйца – 4
Зеленый лук- где-то полпучка.
Масло растительное
Вино красное- 250мл
Как готовить:
- Выпить вино.
- Окорочка положить на доску кожей вниз. С помощью острого ножа или скальпеля (я использую и то и другое) сделать надрез вдоль кости от края окорочка до начала кости, стараясь не повредить кожу. Ее можно оттянуть- она понадобится, когда будете закрывать.
- Поддевая лезвие под кость, подрезать под ней мясо, обходя сустав. Где будет удобно, просто оторвать руками. Когда кость будет свободна, ее следует отрубить или отрезать кухонными ножницами у основания. Если приноровиться, то кость удаляется за минуту. Кости можно сохранить в морозилке для бульона.
- Освобожденные от костей окорочка выложить кожей вниз на доску и через пленку отбить бутылкой, скалкой или чем-то подходящим, стараясь немного «растянуть» мясо в стороны.
- Отдельно слегка разболтать желтки с белками. Мне нравится не взбивать их до однородности, а именно слегка смешать, чтобы в готовой яичнице был отдельный желтый и белый цвет.
- В небольшом количестве масла пожарьте обычную яичницу. Переворачивать не надо. Главное, чтобы «схватился» белок. Разрежьте ее на 4 части.
- Окорочка посолить и слегка приправить черным перцем. Сверху выложить яйцо и нарезанный зеленый лук.
- Теперь осталось только свернуть плотно. Я обычно просто грубо зашиваю. Мне кажется так получается даже быстрее. Но мне подумалось, что вы не захотите возиться с вышиванием, поэтому можно заколоть наискосок зубочистками. Только закалывайте именно наискосок, или вдоль надреза. Если проколите поперек- есть риск, что края разойдутся.
- Подготовленные рулеты смазать растительным маслом и поместив в подходящую емкость, запечь в предварительно разогретой до 200С духовке около 35 минут. Если хотите красивый цвет и хрусткость кожи, рекомендую время от времени поливать вытопившимся жиром.
Если не уверены в том, что надежно скрепили рулеты, их можно поместить в небольшую форму, так, чтобы они там находились впритык друг к другу. А если не хотите возиться и с зубочистками, можно и вовсе обмотать белой ниткой. Аккуратность сей процедуры зависит исключительно от мелкой моторики и навыка.
Технические вопросы и замены:
- Вариаций начинки тут много, но расскажу за те, что пробовал именно я: хорошо поджаренные грибы с луком, поджаренные куриные сердца с луком ( здесь уже был у меня такой пост- Трансплантация сердца, назывался вроде). Если окорочка большие, неплохо получается ветчина и сыр. Нужны именно большие, чтобы плотно свернуть мясо без зазоров- иначе сыр протечет и будет не тру.
- Есть еще вариант с отварными яйцами, порубленными кубиком и зеленым луком. Получается в принципе также по вкусу, но не так красиво и аккуратно.
- Если предложенный вариант надоест, можно поиграть с цветом и пряностями. Лично я пробовал натирать окорочка сладкой и копченой паприкой. Либо карри и куркумой. Получается интересно.
- Весной я периодически делаю отдаленную версию этого блюда на Одесский манер. Мясо с бедер, сырое яйцо и много зеленого лука, приправляю солью\перцем и начиняю куриную шейку этой смесью. Далее заворачиваю с боков «как конфету» и запекаю или варю в пленке (в этом случае заворачиваю края пленки туго). Получается простая, но вкусная штука к простым гарнирам или на бутерброды.
Выводы: вот такое вот советское, простое и доступное блюдо. Однако способное внести приятное разнообразие в привычный обед\ужин. Аккомпанементом к нему неплохой пойдет пюрешка (котлетки в другой раз), либо просто салат. Я в последний раз резал такие рулеты тонко и делал с них бутерброды, добавив сладкую горчицу, лист салат и ломтики маринованного огурца. Для интересующихся – на заднем плане домашний томатный сок с острым соусом и перцовка в графине.
Ну и с наступающим Новым Годом!
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