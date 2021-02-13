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Блюда из грибов - быстро и вкусно

Жюльен из вешенок

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  • Вешенки - 450 граммов
  • Сливочное масло - 45 граммов
  • Мука - 45 граммов
  • Сметана - 150 граммов
  • Лук репчатый - 75 граммов
  • Соль - по вкусу
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Сыр - 75 граммов
  1. Тщательно промыть и разделить вешенки. Залить грибы холодной водой и варить 5-7 минут.
  2. В кастрюле растопить треть масла, добавить к нему муку. Хорошо перемешивать в течение нескольких минут, чтобы мука "заварилась". Немного остудить, затем добавить сметану и снова перемешать.
  3. Измельчить лук и слегка обжарить его на сковороде в половине оставшегося масла.
  4. Готовые грибы процедить, промыть в холодной воде и разделить на волокна.
  5. Выложить вешенки в сковороду с луком. Приправить перцем и солью и готовить еще 5 минут.
  6. Грибную смесь немного охладить и переложить в кастрюлю со сметанными соусом. Перемешать.
  7. Смазать остатками масла формочки и разложить в них грибы в соусе.
  8. Натереть сыр на крупной терке и выложить поверх грибов. Выпекать в духовке при 180 градусах около 25 минут.

Киш с грибами

Блюда из грибов - быстро и вкусно

  • Мука - 200 граммов
  • Сливочное масло - 100 граммов
  • Вода - 6 ст.л.
  • Соль - 2 ч.л.
  • Сливки 10% - 200 мл.
  • Яйцо - 2 штуки
  • Сыр - 100 граммов
  • Грибы - 200 граммов
  • Лук репчатый - 1 штука
  • Чеснок - 2 зубчика
  1. Сливочное масло нарезать кубиками и растереть с мукой и чайной ложкой соли.
    Затем добавить холодную воду и замесить тесто. Распределить тесто по дну формы для запекания и убрать в холодильник на 30 минут.
  2. Грибы нарезать и обжарить с измельченным луком и чесноком в масле в течение 5 минут.
  3. Для заливки взбить яйца с солью, тертым сыром и сливками.
  4. В форму с тестом выложить грибную начинку, залить сливками с сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Тушеная капуста с грибами и картошкой

Блюда из грибов - быстро и вкусно

  • Картофель - 400 граммов
  • Капуста белокочанная - 300 граммов
  • Лук репчатый - 75 граммов
  • Морковь - 75 граммов
  • Растительное масло - 1,5 ст.л.
  • Шампиньоны - 300 граммов
  • Соль - по вкусу
  • Томатная паста - 2 ст.л.
  • Вода - 250 мл.
  • Паприка - 1/2 ч.л.
  • Кориандр молотый - 1/2 ч.л.
  1. Овощи и шампиньоны промыть в проточной воде, обсушить полотенцем. Морковку, лук и картофель почистить.
  2. Морковь натереть на крупной терке или порубить соломкой, мелко нашинковать капусту, нарезать лук и грибы небольшими кубиками, а картофель разрезать на крупные части.
  3. Подогреть в сотейнике или сковороде масло, поместить туда капусту и, помешивая, обжаривать в течение 10 минут.
  4. Добавить морковь, лук, шампиньоны, перемешать с капустой и оставить на плите еще на 20 минут.
  5. Положить картофель, залить кипяченой водой. Тушить, закрыв крышкой, несколько минут, помешивая.
  6. Смешать томатную пасту со специями и влить ее к тушащимся овощам. Готовить еще 10 минут.
  7. Снять с огня и оставить "доходить" на 15 минут.

Желаем вдохновения в приготовлении блюд

 

 

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