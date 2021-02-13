Блюда из грибов - быстро и вкусно

Жюльен из вешенок
- Вешенки - 450 граммов
- Сливочное масло - 45 граммов
- Мука - 45 граммов
- Сметана - 150 граммов
- Лук репчатый - 75 граммов
- Соль - по вкусу
- Черный молотый перец - по вкусу
- Сыр - 75 граммов
- Тщательно промыть и разделить вешенки. Залить грибы холодной водой и варить 5-7 минут.
- В кастрюле растопить треть масла, добавить к нему муку. Хорошо перемешивать в течение нескольких минут, чтобы мука "заварилась". Немного остудить, затем добавить сметану и снова перемешать.
- Измельчить лук и слегка обжарить его на сковороде в половине оставшегося масла.
- Готовые грибы процедить, промыть в холодной воде и разделить на волокна.
- Выложить вешенки в сковороду с луком. Приправить перцем и солью и готовить еще 5 минут.
- Грибную смесь немного охладить и переложить в кастрюлю со сметанными соусом. Перемешать.
- Смазать остатками масла формочки и разложить в них грибы в соусе.
- Натереть сыр на крупной терке и выложить поверх грибов. Выпекать в духовке при 180 градусах около 25 минут.
Киш с грибами
- Мука - 200 граммов
- Сливочное масло - 100 граммов
- Вода - 6 ст.л.
- Соль - 2 ч.л.
- Сливки 10% - 200 мл.
- Яйцо - 2 штуки
- Сыр - 100 граммов
- Грибы - 200 граммов
- Лук репчатый - 1 штука
- Чеснок - 2 зубчика
- Сливочное масло нарезать кубиками и растереть с мукой и чайной ложкой соли. Затем добавить холодную воду и замесить тесто. Распределить тесто по дну формы для запекания и убрать в холодильник на 30 минут.
- Грибы нарезать и обжарить с измельченным луком и чесноком в масле в течение 5 минут.
- Для заливки взбить яйца с солью, тертым сыром и сливками.
- В форму с тестом выложить грибную начинку, залить сливками с сыром и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Тушеная капуста с грибами и картошкой
- Картофель - 400 граммов
- Капуста белокочанная - 300 граммов
- Лук репчатый - 75 граммов
- Морковь - 75 граммов
- Растительное масло - 1,5 ст.л.
- Шампиньоны - 300 граммов
- Соль - по вкусу
- Томатная паста - 2 ст.л.
- Вода - 250 мл.
- Паприка - 1/2 ч.л.
- Кориандр молотый - 1/2 ч.л.
- Овощи и шампиньоны промыть в проточной воде, обсушить полотенцем. Морковку, лук и картофель почистить.
- Морковь натереть на крупной терке или порубить соломкой, мелко нашинковать капусту, нарезать лук и грибы небольшими кубиками, а картофель разрезать на крупные части.
- Подогреть в сотейнике или сковороде масло, поместить туда капусту и, помешивая, обжаривать в течение 10 минут.
- Добавить морковь, лук, шампиньоны, перемешать с капустой и оставить на плите еще на 20 минут.
- Положить картофель, залить кипяченой водой. Тушить, закрыв крышкой, несколько минут, помешивая.
- Смешать томатную пасту со специями и влить ее к тушащимся овощам. Готовить еще 10 минут.
- Снять с огня и оставить "доходить" на 15 минут.
Желаем вдохновения в приготовлении блюд
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