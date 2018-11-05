Что приготовить из яблок, кроме шарлотки

Три необычных десерта с одним из самых доступных фруктов.

1. Яблочный крамбл

Corinne Staley/Flickr.com

Хрустящая крошка — главная фишка английского десерта под названием крамбл. Слово crumble так и переводится — «крошить», «обсыпать». По сути, это что-то среднее между запеканкой и насыпным пирогом. Под золотистой крошкой находится сочная фруктово-ягодная начинка.

Англичане традиционно готовят яблочный крамбл.

Ингредиенты

3–4 кислых яблока;

180 г муки;

150 г сахара;

150 г сливочного масла;

1 столовая ложка овсяных хлопьев;

1 столовая ложка измельчённых орехов;

1 столовая ложка тростникового сахара;

1 чайная ложка корицы (по желанию).

Приготовление

Помойте и очистите от кожуры яблоки. Удалите сердцевину и нарежьте их тонкими ломтиками шириной 1–2 см. В небольшом сотейнике растопите 50 г сливочного масла. Высыпьте туда яблоки и 50 г сахара (2 столовые ложки с горкой). Тушите фрукты в сахарном сиропе, пока они не карамелизуются и не станут слегка мягкими.

Переложите яблоки в глубокую форму для запекания. Пока они остывают, займитесь тестом. Разомните оставшееся масло, сахар и муку. Если любите корицу, добавьте 1 чайную ложку. Получившаяся масса должна напоминать влажные панировочные сухари.

Засыпьте этой смесью яблоки.

Посыпьте сверху измельчёнными орехами, овсяными хлопьями и тростниковым сахаром. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 30–40 минут.

2. Запечённые яблоки-гармошки

Вы наверняка пробовали картофель хассельбек. По такому принципу часто запекают мясное филе. Но мало, кто знает, что можно сделать яблоки хассельбек.

Ингредиенты

2 больших сладких яблока;

4 столовые ложки тростникового сахара;

3 столовые ложки овсяных хлопьев, требующих варки;

3 столовые ложки растопленного сливочного масла;

2 чайные ложки муки;

1 чайная ложка корицы;

¼ чайной ложки соли;

растительное масло для смазывания формы;

мороженое и карамель для подачи.

Приготовление

Сладкие, но довольно твёрдые яблоки очистите от кожуры. Это удобно делать овощечисткой. С помощью специального приспособления удалите сердцевину и разрежьте каждый плод пополам.

В каждой половинке сделайте продольные надрезы.

Чтобы случайно не разрезать яблоко до конца, положите половинку между двумя деревянными лопатками. Если рука дрогнет, нож упрётся в лопатку и не даст вам прорезать фрукт полностью.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите в неё подготовленные половинки яблок.

В отдельной миске смешайте 2 столовые ложки тростникового сахара, 1 ½ столовой ложки растопленного сливочного масла и корицу. С помощью кисточки намажьте смесью яблоки, накройте форму фольгой и отправьте в духовку, разогретую до 200 °С, на 20 минут. Затем снимите фольгу и выпекайте ещё 10 минут.

В это время смешайте остатки сахара и растопленного сливочного масла. Добавьте муку, соль и овсяные хлопья. Начините этой смесью яблоки, аккуратно раскрывая пластинки. Верните форму в духовку ещё на 10 минут.

Подавайте с мороженым и карамельным сиропом.

3. Гренки-роллы с яблочной начинкой

Доступность ингредиентов, а также простота приготовления делают это блюдо идеальным для завтрака.

Ингредиенты

2 крупных сладких яблока;

120 г сливочного сыра;

30 г сливочного масла;

10 кусков хлеба для тостов;

2 яйца;

3 столовые ложки тростникового сахара;

3 столовые ложки молока;

2 столовые ложки лимонного сока;

½ чайной ложки корицы.

Приготовление

Очищенные от кожуры яблоки нарежьте мелкими кубиками. В небольшом сотейнике смешайте их с лимонным соком и корицей. Готовьте на сильном огне 3–4 минуты.

С хлеба срежьте корочки и раскатайте каждый ломтик при помощи скалки, чтобы получились квадратные пласты, толщиной не больше пары миллиметров. Намажьте каждый из них сыром.

Выложите на хлебные пласты яблочную начинку (по 1–2 столовые ложки на каждый) и сверните их рулетом.

Взбейте яйца с молоком. Смажьте сковороду сливочным маслом и хорошенько раскалите её. Окуните рулеты в яичную смесь и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки. Снимая гренки-рулеты со сковороды, обильно обсыпайте их сахаром (если нет тростникового, используйте обычный).

Подавайте к столу с мёдом и чаем.