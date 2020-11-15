Торт «Монастырская изба» без выпечки

В детстве не было ничего вкуснее бабушкиных тортов! И пока на праздниках все наслаждались мясом по-французски, я с нетерпением ждала десерта. Потому что коронным блюдом бабушки был восхитительный торт с вишнями. Тот самый, с трубочками и белым кремом. Спустя много лет я встретила упрощенный рецепт, который называется «Монастырская изба» без выпечки.

Честно говоря, трубочки с вишнями хороши, но слишком много с ними мороки. А вот если заменить их на лаваш, процесс значительно ускорится. Да и пропитывается листовой лаваш намного быстрее.

Ингредиенты

Сметана 600 г Сгущенное молоко 370 г Лаваш 300 г Вишня 500 г

Приготовление

Жирную сметану или сливки взбейте миксером с вареной сгущенкой. Лаваш нарежьте на полосы, как в видео, шириной около 15 см. На край каждой выложите ряд вишен и заверните в трубочки. Трубочки выкладывайте на смазанную сливочно-сгущеным кремом форму. Выкладывайте трубочки слоями, щедро смазывая каждый кремом. Отправьте торт в холодильник на 12 часов. Как только он будет готов, присыпьте тертым шоколадом сверху и с боков.

Обязательно оставьте десерт в холодильнике на несколько часов. Если подать его сразу, он, как и любой торт, не будет таким вкусным. Он должен успеть пропитаться.

В кондитерском деле этот процесс называют стабилизацией. Так что не стоит относиться кнебрежно только из-за лаваша и скорости приготовления. Попробуйте и убедитесь в том, что это очень крутой десерт!