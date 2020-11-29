Говяжья печень с яблоками и моцареллой

Вкуснейшая и очень сочная печень запеченная с луком, яблоком и моцареллой. Очеееньь вкусно!!! Плюс быстро и просто))) Рекомендую!!!
Ингредиенты:
- 600 гр. говяжьей печени
- 2 репчатые луковицы
- 2 небольших яблока (кисло-сладких)
- 150 гр. моцареллы
- соль, перец по вкусу
- мука для панировки
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Печень вымыть, очистить от пленок и проток, затем нарезать на кусочки толщиной около 1 см.
Кусочки печени обвалять в муке с добавлением соли. После чего обжарить с двух сторон на растительном масле, на сильном огне до румяной корочки.
Лук нарезать тонкими полукольцами. Яблоки нарезать тонкими ломтиками. Сыр нарезать небольшими кусочками.
Обжаренную печень выложить на противень, или в форму для запекания.
Сверху на печень выложить лук, немного посолить и поперчить. Затем выложить ломтики яблока, а сверху разложить кусочки сыра.
Запекать 25 минут, в духовке разогретой до 180 градусов.
Готовую печень подаем теплой с гарниром по вкусу.
Приятного вам аппетита!!!
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