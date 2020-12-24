Десерт Серрадура: готовится, пока закипает чайник

"Серрадура" с итальянского переводится как "опилки", и неспроста, ведь именно на опилки похоже мелко раскрошенное печенье. Для приготовления этого десерта нужно минимум ингредиентов и минимум времени.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|10 минут
|10 минут
|3-4 порции
Ингредиенты
- Печенье Мария — 10 шт
- Жирные сливки — 100 мл
- Сгущеное молоко — 4-5 ст.л.
- Шоколад — 50 г
Способ приготовления
- Поломайте печенье и истолките его в крошку.
- Взбейте сливки и добавьте сгущенку. Аккуратно перемешайте.
- В стакан складывайте порциями печенье и крем, так чтобы последним слоем было печенье.
- Присыпьте шоколадной крошкой.
Как подавать
Можно подавать сразу к столу, а можно поставить в холодильник на некоторое время.
Приятного аппетита!
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