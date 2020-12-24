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Десерт Серрадура: готовится, пока закипает чайник

"Серрадура" с итальянского переводится как "опилки", и неспроста, ведь именно на опилки похоже мелко раскрошенное печенье. Для приготовления этого десерта нужно минимум ингредиентов и минимум времени.
Десерт Серрадура: готовится, пока закипает чайник
Время подготовки Время приготовления Порции
10 минут 10 минут 3-4 порции

Ингредиенты

  • Печенье Мария — 10 шт
  • Жирные сливки — 100 мл
  • Сгущеное молоко — 4-5 ст.л.
  • Шоколад — 50 г

Способ приготовления

  1. Поломайте печенье и истолките его в крошку. 
  2. Взбейте сливки и добавьте сгущенку. Аккуратно перемешайте.
  3. В стакан складывайте порциями печенье и крем, так чтобы последним слоем было печенье.
  4. Присыпьте шоколадной крошкой.

Как подавать

Можно подавать сразу к столу, а можно поставить в холодильник на некоторое время.

Приятного аппетита!

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десертыкухни мира
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