Луковые кольца с моцареллой: даже Макдоналдс позавидует

Хрустящие луковые кольца с моцареллой — настоящее лакомство для гурманов. Ароматные, аппетитные, с растекающимся сыром внутри они способны стать любимыми. К тому же для приготовления блюда понадобится минимум усилий.

Ингредиенты:

2-3 средних луковицы

70-100 г моцареллы

50 г муки

2 яйца

100 г панировочных сухарей

растительное масло для жарки

Нарезаем сыр на пластины. Чистим лук и нарезаем кольцами шириной в 1.5=2 см, а затем разъединяем их. Подбираем близкие по размеру кольца (разница в диаметре не должна превышать 0.5 см). Между кольцами лука вставляем ломтики сыра, располагаем его так, чтобы зазоров практически не было.

Собрав все кольца, подготавливаем их к жарке. Наполняем одну тарелочку мукой, вторую панировочными сухарями, а в третьей взбалтываем 2 яйца до однородности. Каждое кольцо сначала обваливаем в муке, затем обмакиваем в яйце и напоследок в панировочных сухарях. Затем снова обмакиваем кольцо в яйце и сухарях, повторяя это несколько раз, пока луковые кольца не будут хорошо «запечатаны».

Количества масла для жарки напрямую зависит от диаметра выбранной емкости. Важно, чтобы на момент погружения колец масло было раскаленным, иначе кольца могут просто рассыпаться. Уровень масла должен быть достаточным для того, чтобы кольцо было покрыто полностью.

Через 2-3 минуты, переворачиваем луковое кольцо и доводим его до насыщенного золотистого или золотисто-коричневого цвета.

Дальше остается лишь переложить кольца на тарелку и приступить к еде. Луковые кольца хороши как сами по себе, так и в сочетании с кетчупом.

Больше информации, касающейся тонкостей приготовления луковых колец с моцареллой, в видео ниже: