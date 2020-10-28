Фунчоза — рисовая лапша, которую также именуют китайской или стеклянной. А всё из-за того, что после приготовления она становится легкой и прозрачной. Приготовить рисовую лапшу реально за каких-то 2–3 минуты, но саму по себе ее не подают. Важную роль играют добавки и соусы.
Хоть фунчола и безвредна для фигуры, в сочетании с мясом, соусом и овощами она превращается во вполне сытное и питательное блюдо. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить рисовую лапшу к обеду для большой семьи. Готовьте бамбуковые палочки!
Рисовая лапша с курицей в остром соусе
Вам понадобится
- 100 г рисовой лапши
- 400 г куриного филе
- 200 г стручковой фасоли
- 1 перец чили
- 2 ч. л. кунжута
- 1 ст. л. рисового уксуса
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. кунжутного масла
- 3 зуб. чеснока
Приготовление
- Куриное филе промойте под проточной водой. Нарежьте его полосками и переместите в контейнер. Залейте курицу соевым соусом и рисовым уксусом.
- К курице пересыпьте перец чили, нарезанный тонкими кольцами, и пластинки чеснока. Отложите в сторону минут на 20. Тем временем отварите до готовности лапшу: 2–3 минуты.
- На сухой сковороде обжарьте куншут. К нему добавьте кунжутное масло и курицу вместе с маринадом. Перемешайте лопаткой, обжаривайте до мягкости филе.
- Минут через 15 переместите к курице на сковороде и лапшу. Готовьте, изредка помешивая, минут 5. К столу фунчозу подавайте еще горячей. Можете украсить рубленым зеленым луком.
Фунчоза с морепродуктами
Вам понадобится
- 200 г рисовой лапши
- 150 г бейби осьминогов
- 150 г мидий
- 150 г креветок
- 1 болгарский перец
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2 зуб. чеснока
- 2 ст. л. оливкового масла
- 4 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. лимонного сока
Приготовление
- Разморозьте морепродукты. По желанию очистите креветки от панцирей. Замаринуйте морепродукты в смеси соевого соуса (2 ст. л.) и лимонного сока. На это уйдет не больше 20 минут.
- Тем временем отварите до готовности рисовую лапшу. Лук с морковью, сладким перцем и чесноком нарежьте соломкой. Лук обжаривайте на разогретом масле минуты 2.
- Затем к нему добавьте остальные овощи. Готовьте, помешивая, еще минуты 2. Далее пересыпьте на сковороду морепродукты. Готовьте минут 5–7. Тем временем процедите лапшу.
- Переместите фунчозу в сковороду и хорошенько перемешайте ингредиенты. Добавьте оставшийся соевый соус и тушите блюдо минуты 2. Подавайте к столу горячим.
Салат с рисовой лапшой и крабовыми палочками
Вам понадобится
- 5 крабовых палочек
- 1 огурец
- 200 г рисовой лапши
- 2 яйца
- 1 ст. л. кунжута
- 1 пуч. кинзы
- 2 ст. л. майонеза
- 3 ст. л. рисового уксуса
- 2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. мёда
- 1 ст. л. кунжутного масла
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Рисовую лапшу отварите до готовности. Минуты через 3 процедите. Полностью остудите фунчозу. В отдельной миске взбейте яйца со щепоткой соли и перца.
- Эту массу вылейте на разогретую сковороду, смазанную маслом. Через пару минут переверните омлет вверх дном. Готовьте еще минуту, а затем уберите со сковороды.
- Готовому омлету дайте остыть, разрежьте его на полоски. Кинзу и крабовые палочки нарежьте крупными кусочками. Приготовьте соус: смешайте майонез с соком лимона и соевым соусом.
- К ним добавьте кунжутное масло и мёд. Перемешайте всё венчиком. Огурец нарежьте такими же полосками, как и омлет. Все продукты смешайте в глубокой миске. Заправьте салат соусом и посыпьте кунжутом.
Омлет с фунчозой и овощами
Вам понадобится
- 2 яйца
- 0,5 пекинской капусты
- 1 морковь
- 25 г рисовой лапши
- 3 ст. л. соевого соуса
- 1 зуб. чеснока
- зеленый лук по вкусу
- соль по вкусу
- перец черный молотый по вкусу
- оливковое масло по вкусу
Приготовление
- Пекинскую капусту нарежьте мелкими кубиками, а морковь, лук и чеснок — полосками. Первым делом на разогретом масле обжарьте лук с чесноком. Далее добавьте капусту и морковь.
- Обжаривайте овощи до полуготовности. Морковь должна остаться немного хрустящей. Фунчозу отварите до готовности, процедите и остудите. Добавьте лапшу на сковороду.
- Влейте в сковороду соевый соус. Тушите продукты минуты 2–3. Тем временем приготовьте омлет. Вилкой взбейте яйца с солью и перцем. Смесь вылейте на разогретую сковороду.
- Через минуту переместите начинку на половину омлета, а второй половиной накройте лапшу. Готовьте, пока омлет не затвердеет. Подавайте завтрак еще теплым.
Рисовую лапшу в своем традиционном меню используют многие народы Востока. Но у нас она ассоциируется с китайскими воком в белой коробочке. Признавайтесь, как часто вы балуете себя экзотичным фастфудом? Готовы приготовить рисовую лапшу дома для своей семьи?
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