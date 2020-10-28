Фунчоза — рисовая лапша, которую также именуют китайской или стеклянной. А всё из-за того, что после приготовления она становится легкой и прозрачной. Приготовить рисовую лапшу реально за каких-то 2–3 минуты, но саму по себе ее не подают. Важную роль играют добавки и соусы.

Хоть фунчола и безвредна для фигуры, в сочетании с мясом, соусом и овощами она превращается во вполне сытное и питательное блюдо. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить рисовую лапшу к обеду для большой семьи. Готовьте бамбуковые палочки!

Рисовая лапша с курицей в остром соусе

Вам понадобится

100 г рисовой лапши

400 г куриного филе

200 г стручковой фасоли

1 перец чили

2 ч. л. кунжута

1 ст. л. рисового уксуса

3 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. кунжутного масла

3 зуб. чеснока

Приготовление

Куриное филе промойте под проточной водой. Нарежьте его полосками и переместите в контейнер. Залейте курицу соевым соусом и рисовым уксусом. К курице пересыпьте перец чили, нарезанный тонкими кольцами, и пластинки чеснока. Отложите в сторону минут на 20. Тем временем отварите до готовности лапшу: 2–3 минуты. На сухой сковороде обжарьте куншут. К нему добавьте кунжутное масло и курицу вместе с маринадом. Перемешайте лопаткой, обжаривайте до мягкости филе. Минут через 15 переместите к курице на сковороде и лапшу. Готовьте, изредка помешивая, минут 5. К столу фунчозу подавайте еще горячей. Можете украсить рубленым зеленым луком.

Фунчоза с морепродуктами

Вам понадобится

200 г рисовой лапши

150 г бейби осьминогов

150 г мидий

150 г креветок

1 болгарский перец

1 луковица

1 морковь

2 зуб. чеснока

2 ст. л. оливкового масла

4 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. лимонного сока

Приготовление

Разморозьте морепродукты. По желанию очистите креветки от панцирей. Замаринуйте морепродукты в смеси соевого соуса (2 ст. л.) и лимонного сока. На это уйдет не больше 20 минут. Тем временем отварите до готовности рисовую лапшу. Лук с морковью, сладким перцем и чесноком нарежьте соломкой. Лук обжаривайте на разогретом масле минуты 2. Затем к нему добавьте остальные овощи. Готовьте, помешивая, еще минуты 2. Далее пересыпьте на сковороду морепродукты. Готовьте минут 5–7. Тем временем процедите лапшу. Переместите фунчозу в сковороду и хорошенько перемешайте ингредиенты. Добавьте оставшийся соевый соус и тушите блюдо минуты 2. Подавайте к столу горячим.

Салат с рисовой лапшой и крабовыми палочками

Вам понадобится

5 крабовых палочек

1 огурец

200 г рисовой лапши

2 яйца

1 ст. л. кунжута

1 пуч. кинзы

2 ст. л. майонеза

3 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. мёда

1 ст. л. кунжутного масла

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Рисовую лапшу отварите до готовности. Минуты через 3 процедите. Полностью остудите фунчозу. В отдельной миске взбейте яйца со щепоткой соли и перца. Эту массу вылейте на разогретую сковороду, смазанную маслом. Через пару минут переверните омлет вверх дном. Готовьте еще минуту, а затем уберите со сковороды. Готовому омлету дайте остыть, разрежьте его на полоски. Кинзу и крабовые палочки нарежьте крупными кусочками. Приготовьте соус: смешайте майонез с соком лимона и соевым соусом. К ним добавьте кунжутное масло и мёд. Перемешайте всё венчиком. Огурец нарежьте такими же полосками, как и омлет. Все продукты смешайте в глубокой миске. Заправьте салат соусом и посыпьте кунжутом.

Омлет с фунчозой и овощами

Вам понадобится

2 яйца

0,5 пекинской капусты

1 морковь

25 г рисовой лапши

3 ст. л. соевого соуса

1 зуб. чеснока

зеленый лук по вкусу

соль по вкусу

перец черный молотый по вкусу

оливковое масло по вкусу

Приготовление

Пекинскую капусту нарежьте мелкими кубиками, а морковь, лук и чеснок — полосками. Первым делом на разогретом масле обжарьте лук с чесноком. Далее добавьте капусту и морковь. Обжаривайте овощи до полуготовности. Морковь должна остаться немного хрустящей. Фунчозу отварите до готовности, процедите и остудите. Добавьте лапшу на сковороду. Влейте в сковороду соевый соус. Тушите продукты минуты 2–3. Тем временем приготовьте омлет. Вилкой взбейте яйца с солью и перцем. Смесь вылейте на разогретую сковороду. Через минуту переместите начинку на половину омлета, а второй половиной накройте лапшу. Готовьте, пока омлет не затвердеет. Подавайте завтрак еще теплым.

Рисовую лапшу в своем традиционном меню используют многие народы Востока. Но у нас она ассоциируется с китайскими воком в белой коробочке. Признавайтесь, как часто вы балуете себя экзотичным фастфудом? Готовы приготовить рисовую лапшу дома для своей семьи?