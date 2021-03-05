Вешенки в кисло-сладком соусе

На прошлой неделе в инстаграме я обещала рассказать, как готовлю вешенки. Выполняю обещание :)

У меня, как и у многих, с этими грибами как-то не складывались отношения. На заре своей кулинарной деятельности я пару раз их приготовила, они мне показались жесткими, и я бросила это дело. А недавно что-то заставило меня схватить упаковку вешенок в магазине. И я приготовила их в воке по принципу стир-фрая. Теперь покупаю их регулярно. Потому что это очень вкусно :)

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

вешенки 800 грамм

свежий имбирь 30 грамм

чеснок 4 зубчик

зеленый лук 20 грамм

Соус

соевый соус 3 ст.л.

сахар 2 ст.л.

яблочный уксус 1 ст.л.

кукурузный крахмал 1 ч.л.

Рецепт приготовления:

Для соуса смешиваем в мисочке все ингредиенты.

Вешенки разделяем, подрезаем ножки, сами грибы моем.

Нарезаем на среднего размера кусочки (небольшие грибы можно оставить целыми).

В воке или просто глубокой сковороде на сильном огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. В несколько заходов быстро, по паре минут, обжариваем вешенки до золотистого цвета. Очень важно, чтобы грибов в одном заходе на сковороде было немного и кусочкам не было тесно. Иначе вешенки пустят сок и будут попросту вариться, а не жариться.

И в результате вы получите резиновые грибы.

Перекладываем на тарелку.

Мелко рубим зеленый лук, чеснок и имбирь.

После того, как обжарится последняя порция грибов, кладем в сковороду все обжаренные грибы и добавляем лук, чеснок и имбирь. Жарим, помешивая, 1 минуту.

Вливаем соус и доводим до кипения. Готовим еще минуту и снимаем с огня.

Подаем.

Приятного аппетита!