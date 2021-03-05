БУДЕТ ВКУСНО!

129 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Вешенки в кисло-сладком соусе

304

На прошлой неделе в инстаграме я обещала рассказать, как готовлю вешенки. Выполняю обещание :)

У меня, как и у многих, с этими грибами как-то не складывались отношения. На заре своей кулинарной деятельности я пару раз их приготовила, они мне показались жесткими, и я бросила это дело. А недавно что-то заставило меня схватить упаковку вешенок в магазине. И я приготовила их в воке по принципу стир-фрая. Теперь покупаю их регулярно. Потому что это очень вкусно :)

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

  • вешенки
    800 грамм
  • свежий имбирь
    30 грамм
  • чеснок
    4 зубчик
  • зеленый лук
    20 грамм

Соус

  • соевый соус
    3 ст.л.
  • сахар
    2 ст.л.
  • яблочный уксус
    1 ст.л.
  • кукурузный крахмал
    1 ч.л.

Рецепт приготовления:

Для соуса смешиваем в мисочке все ингредиенты.

Вешенки в кисло-сладком соусе

Вешенки разделяем, подрезаем ножки, сами грибы моем.

Нарезаем на среднего размера кусочки (небольшие грибы можно оставить целыми).

Вешенки в кисло-сладком соусе

В воке или просто глубокой сковороде на сильном огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. В несколько заходов быстро, по паре минут, обжариваем вешенки до золотистого цвета. Очень важно, чтобы грибов в одном заходе на сковороде было немного и кусочкам не было тесно. Иначе вешенки пустят сок и будут попросту вариться, а не жариться.

И в результате вы получите резиновые грибы.

Вешенки в кисло-сладком соусе

Перекладываем на тарелку.

Вешенки в кисло-сладком соусе

Мелко рубим зеленый лук, чеснок и имбирь.

После того, как обжарится последняя порция грибов, кладем в сковороду все обжаренные грибы и добавляем лук, чеснок и имбирь. Жарим, помешивая, 1 минуту.

Вешенки в кисло-сладком соусе

Вливаем соус и доводим до кипения. Готовим еще минуту и снимаем с огня.

Вешенки в кисло-сладком соусе

Подаем.

Вешенки в кисло-сладком соусе

Приятного аппетита!

 

 

Ссылка на первоисточник
блюда из грибовзакуски
Обсудить

Картина дня

наверх