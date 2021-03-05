Вешенки в кисло-сладком соусе

На прошлой неделе в инстаграме я обещала рассказать, как готовлю вешенки. Выполняю обещание :)
У меня, как и у многих, с этими грибами как-то не складывались отношения. На заре своей кулинарной деятельности я пару раз их приготовила, они мне показались жесткими, и я бросила это дело. А недавно что-то заставило меня схватить упаковку вешенок в магазине. И я приготовила их в воке по принципу стир-фрая. Теперь покупаю их регулярно. Потому что это очень вкусно :)
Ингредиенты на 4 порции:
Основа
- вешенки800 грамм
- свежий имбирь30 грамм
- чеснок4 зубчик
- зеленый лук20 грамм
Соус
- соевый соус3 ст.л.
- сахар2 ст.л.
- яблочный уксус1 ст.л.
- кукурузный крахмал1 ч.л.
Рецепт приготовления:
Для соуса смешиваем в мисочке все ингредиенты.
Вешенки разделяем, подрезаем ножки, сами грибы моем.
Нарезаем на среднего размера кусочки (небольшие грибы можно оставить целыми).
В воке или просто глубокой сковороде на сильном огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла. В несколько заходов быстро, по паре минут, обжариваем вешенки до золотистого цвета. Очень важно, чтобы грибов в одном заходе на сковороде было немного и кусочкам не было тесно. Иначе вешенки пустят сок и будут попросту вариться, а не жариться.И в результате вы получите резиновые грибы.
Перекладываем на тарелку.
Мелко рубим зеленый лук, чеснок и имбирь.
После того, как обжарится последняя порция грибов, кладем в сковороду все обжаренные грибы и добавляем лук, чеснок и имбирь. Жарим, помешивая, 1 минуту.
Вливаем соус и доводим до кипения. Готовим еще минуту и снимаем с огня.
Подаем.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии