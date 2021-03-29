Куриная грудка — удивительный продукт. В ней много белка и других питательных веществ, что делают этот вид мяса незаменимым при диетах и занятиях спортом. В то же время из филе можно приготовить разнообразные сытные и вкусные блюда, которые оценят все. Рулеты из куриной грудки станут ярким тому примером.

Ломтики нежного мяса скрывают в себе ароматную начинку из масла и зелени. Если кусочек филе получился маленьким, лучше заверните его в еще одну отбивную побольше. Завершающим штрихом станет панировка из муки, яиц и сухарей. Рулетики из курицы сначала обжаривают на сковороде, а затем запекают в духовке. Таким образом вы получите невероятно хрустящую и золотистую корочку.

Ингредиенты

Сливочное масло 150 г Куриное филе 2–3 шт. Яйцо 4 шт. Укроп 20 г Петрушка 20 г Пшеничная мука 200 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Вымойте филе, обсушите и разрежьте вдоль на ломтики. Накройте кусочки курицы пищевой пленкой и слегка отбейте их молотком. Приправьте солью и перцем. Выложите масло в миску. Добавьте измельченный укроп, мелко нарезанную петрушку, посолите и разотрите вилкой. Полученную смесь переложить на пищевую пленку и сверните колбаской. Уберите в холодильник для застывания. Нарежьте затвердевшую масляную колбаску на кружочки, затем разделите их пополам (количество кусочков должно соответствовать числу отбивных). Положите кусок начинки на мясо и скатайте отбивную в рулет. Все рулеты обваляйте в муке. В миске взбейте яйца и хорошо окуните рулеты в массу (или залейте ею мясо), затем покройте панировочными сухарями и обжарьте со всех сторон на сковороде с разогретым маслом. После того, как мясо хорошо подрумянится, переложите рулеты на чистый противень и поставьте в духовку на 15 минут при 180 ℃.

Подавайте куриные рулетики с начинкой вместе с гарниром или овощным салатом. Сверху вы можете полить мясо выделившимся после запекания соком. При разрезе расплавленное масло будет эффектно вытекать из филе. А хрустящая корочка сохранит мясо сочным и нежным. Это очень вкусно!