Даже духовки не надо. Нежный банановый торт без выпечки

Восхитительный десерт со сливочным сыром, фруктами и взбитыми сливками. Самое сложное в этом рецепте — дождаться, пока торт застынет.

Печенье измельчите в крошку. Растопите и слегка остудите 120 г сливочного масла, перемешайте с печеньем.

Выложите получившуюся массу в форму и разровняйте. Уберите в холодильник, пока будете заниматься другими ингредиентами.

Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками.

Миксером взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и масло. После аккуратно смешайте с бананами.

Отдельно взбейте холодные сливки так, чтобы они стали густыми и пышными.

На основу из печенья выложите сначала бананово-сырную смесь, а после — сливки. Посыпьте какао или тёртым шоколадом.