Даже духовки не надо. Нежный банановый торт без выпечки

Восхитительный десерт со сливочным сыром, фруктами и взбитыми сливками. Самое сложное в этом рецепте — дождаться, пока торт застынет.
Приготовление
-
Печенье измельчите в крошку. Растопите и слегка остудите 120 г сливочного масла, перемешайте с печеньем.
-
Выложите получившуюся массу в форму и разровняйте. Уберите в холодильник, пока будете заниматься другими ингредиентами.
-
Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками.
-
Миксером взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и масло. После аккуратно смешайте с бананами.
-
Отдельно взбейте холодные сливки так, чтобы они стали густыми и пышными.
-
На основу из печенья выложите сначала бананово-сырную смесь, а после — сливки. Посыпьте какао или тёртым шоколадом.
-
Оставьте торт в холодильнике на несколько часов, чтобы он полностью застыл.
Свежие комментарии