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Даже духовки не надо. Нежный банановый торт без выпечки

Даже духовки не надо. Нежный банановый торт без выпечки

Восхитительный десерт со сливочным сыром, фруктами и взбитыми сливками. Самое сложное в этом рецепте — дождаться, пока торт застынет.

Даже духовки не надо. Нежный банановый торт без выпечки

Приготовление

  1. Печенье измельчите в крошку. Растопите и слегка остудите 120 г сливочного масла, перемешайте с печеньем.

  2. Выложите получившуюся массу в форму и разровняйте. Уберите в холодильник, пока будете заниматься другими ингредиентами.

  3. Бананы очистите и нарежьте небольшими кусочками.

  4. Миксером взбейте сливочный сыр, сахарную пудру и масло. После аккуратно смешайте с бананами.

  5. Отдельно взбейте холодные сливки так, чтобы они стали густыми и пышными.

  6. На основу из печенья выложите сначала бананово-сырную смесь, а после — сливки. Посыпьте какао или тёртым шоколадом.

  7. Оставьте торт в холодильнике на несколько часов, чтобы он полностью застыл.

 

 

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