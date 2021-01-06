Рождество 2021! Традиции Сочельника и идеи для праздничного меню

Сразу после продолжительных новогодних гуляний всех православных ждет, пожалуй, самый главный праздник – Рождество Христово.
В Сочельник, 6 января, на стол принято ставить двенадцать постных блюд (чтобы почтить 12 Апостолов). До ужина взрослые не принимают пищу, а вечером садятся за стол в кругу близких и родных. Чаще всего готовят:
- Кутью;
- Узвар;
- Вареники с капустой;
- Винегрет;
- Блюда из гороха и фасоли;
- Борщ или капустняк;
- Запеченную рыбу;
- Пирожки жареные;
- Запеченные пирожки с фруктами;
- Голубцы;
- Грибы;
- Блинчики.
Многие блюда, приготовленные на Святой Вечер, имеют свое символическое значение. И очень важно провести Сочельник в мире и любви, в окружении семьи.
А вот утро 7 января – день Рождества и окончания Поста. Меню в этот день разнообразное и богатое, особенно мясными деликатесами собственного производства.
Если вы как раз планируете праздничное меню, но еще не до конца определились с блюдами, изучите нашу подборку!
Кутья
Сложно представить рождественский стол без сладкой и ароматной кутьи. Обязательно приготовьте, хотя бы немного.
Ингредиенты:
- Пшеница – 150 грамм;
- Орехи – 50 грамм;
- Мак – 1 ст. л.;
- Изюм – 30 грамм;
- Мед – 30 грамм;
- Вода – 300 грамм.
Пшеницу лучше замочить заранее, на ночь.Залейте ее водой и оставьте до утра. Затем излишки воды слейте, влейте чистую воду и поставьте на огонь. После закипания варите на среднем огне около получаса, пока крупа не станет мягкой. Параллельно займитесь добавками – залейте кипятком на пару изюм и просушите, мак проварите и разотрите, орехи немного порубите и подсушите на сковороде. В готовую пшеницу добавьте по вкусу мед, всыпьте орехи, выложите изюм и мак. Все перемешайте и кутья готова.
Салат из консервированной горбуши в слоеных тарталетках
На закуску можно приготовить вкуснейший и сытный салатик, а подать его в домашних корзиночках из слоеного теста.
Ингредиенты:
- Консервированная форель – 1 баночка;
- Рис – 50 грамм;
- Яблоко – 1 шт.;
- Лук-порей – 1 шт.;
- Помидор – 1 шт.;
- Майонез или сметана – 1-2 ст. л.;
- Соль и зелень – по вкусу;
- Слоеное тесто – 250 грамм;
- Яйцо (желток) – 1 шт.
Рис промойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Рыбу разомните вилкой. Соедините рыбу с рисом, добавьте нарезанный мелко помидор и лук-порей. Яблоко вымойте, обсушите и натрите на крупной терке. Добавьте в салат майонез или сметану, измельченную зелень и по вкусу соль. Перемешайте. Теперь можно заняться тарталетками. Раскатайте немного слоеное тесто и нарежьте кружочками. Используйте формочки для кексов, только переверните их дном вверх. Выложите кружки теста на формы и сформируйте тарталетки, защипнув края. Взбитым желтком смажьте тесто и отправьте формочки в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте корзинки до румяности минут 10-12. Перед подачей разложите салат в тарталетки.
Рулетики из салями с черносливом
Быстрая и вкусная закуска, которая прекрасно разнообразит привычные блюда на праздничном столе.
Ингредиенты:
- Салями – 100 грамм;
- Сыр – 100 грамм;
- Чернослив – 70 грамм;
- Чеснок – 1-3 зубчика;
- Майонез и зелень – по вкусу.
Чернослив ошпарьте кипятком и обсушите. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс или измельчите. Нарежьте мелко зелень. Соедините в глубокой миске сыр, чернослив, чеснок и зелень. Заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на рабочий стол ломтики салями. В центр поместите начинку и аккуратно сверните рулетом. Готовые рулетики выложите на тарелку для подачи, по желанию дополните листьями салата.
Киш с индейкой и сладким перцем
Пирог – прекрасный вариант блюда для рождественского меню. Заливной пирог с мясом и овощами понравится и взрослым, и деткам. С начинкой вы всегда можете экспериментировать, добавляя другие любимые ингредиенты.
Понадобится:
Для теста:
- Мука – 1 стакан;
- Сливочное масло – 90 грамм;
- Ледяная вода – 1-2 ст. л.;
- Соль – 1 щепотка.
- Для заливки:
- Сметана – 150 грамм;
- Яйцо – 3 шт.;
- Соль и специи – по вкусу.
Для начинки:
- Филе индейки – 300 грамм;
- Луковица – 1 шт.;
- Сладкий перец – 1 шт.;
- Растительное масло – 1 ст. л.;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Соль и специи – по вкусу.
Для приготовления теста соедините просеянную муку с солью и сливочным маслом. Быстро разотрите до однородной крошки. Влейте немного воды и перемешайте. Готовое тесто выложите в жаропрочную форму, сформируйте дно и борта основы. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10. Тем временем можно заняться начинкой. Филе индейки вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Очистите и измельчите лук и чеснок. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите индейку, обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок, посолите и приправьте специями по вкусу. Жарьте еще около 5 минут на среднем огне. В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте сметану, соль и специи. Взбейте все до однородности, – заливка готова. Очистите сладкий перец и нарежьте тонкими ломтиками. Достаньте корж из духовки, выложите ровным слоем начинку и распределите ломтики перца. Влейте заливку и отправьте обратно в духовку. Выпекайте киш около получаса до готовности.
Подавать такой пирог можно как теплым, так и холодным.
Запеченная курица
На основное можно приготовить утку или индейку, но и курица может быть прекрасным праздничным горячим блюдом.
Ингредиенты:
- Курица – 1 шт.;
- Творожный сыр – 200 грамм;
- Соль и специи – по вкусу;
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Горчица – 1-2 ст. л.
Курицу вымойте и обсушите, аккуратно разрежьте по грудке. Соедините соевый соус с горчицей, соль и специями. Натрите курицу со всех сторон и оставьте примерно на часик. Выложите курицу на противень или в жаропрочную форму. Смажьте верх творожным сыром (можно использовать сыр с добавками, с зеленью, например). Отправьте птицу в разогретую до 190 градусов духовку. Запекайте около 1.5 часов до готовности и румяной корочки.
Рождественский кекс
Даже если вы не очень любите выпечку, на праздники обязательно испеките такой кекс. Он не только порадует вас своим вкусом, но и наполнит дом ароматами Рождества.
Потребуется:
- Яйцо – 2 шт.;
- Сахар – 120-150 грамм;
- Сливочное масло – 100 грамм;
- Мука – 130 грамм;
- Сода или разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванилин и соль – 1 щепотка;
- Мед – 30 грамм;
- Орехи – 50 грамм;
- Цукаты – 50 грамм;
- Сушеные ягоды – 50 грамм.
Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром до однородности. Добавьте мед и вбейте яйца, перемешайте. Всыпьте ванилин, соль, соду или разрыхлитель, просеянную муку. Когда тесто станет однородным, добавьте орехи, цукаты и ягоды и снова перемешайте. Подготовьте жаропрочную форму для кекса – смажьте ее маслом, присыпьте мукой или манной крупой. Выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте кекс около 35-45 минут до румяности. Перед подачей рождественский кекс можно дополнить сахарной пудрой, глазурью или шоколадом.
Узвар
Если хотите приготовить к праздничному столу напиток, тогда обязательно сварите узвар из сухофруктов.
Потребуется:
- Сухофрукты – 300 грамм;
- Вода – 3 литра;
- Мед (или сахар) – по вкусу.
Сухофрукты промойте как следует под проточной водой и выложите в кастрюлю. Влейте воду и оставьте на пару часов. После поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите буквально 5 минут, снимите с огня. Если добавляете сахар, всыпьте его за 1 минуту до готовности. Мед добавьте через 5-7 минут после готовности узвара. Накройте его крышкой и оставьте на часик настояться. После процедите, остудите и можно подавать к столу.
Счастливого Рождества!
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