Рождество 2021! Традиции Сочельника и идеи для праздничного меню

Сразу после продолжительных новогодних гуляний всех православных ждет, пожалуй, самый главный праздник – Рождество Христово.

В Сочельник, 6 января, на стол принято ставить двенадцать постных блюд (чтобы почтить 12 Апостолов). До ужина взрослые не принимают пищу, а вечером садятся за стол в кругу близких и родных. Чаще всего готовят:

Кутью;

Узвар;

Вареники с капустой;

Винегрет;

Блюда из гороха и фасоли;

Борщ или капустняк;

Запеченную рыбу;

Пирожки жареные;

Запеченные пирожки с фруктами;

Голубцы;

Грибы;

Блинчики.

Многие блюда, приготовленные на Святой Вечер, имеют свое символическое значение. И очень важно провести Сочельник в мире и любви, в окружении семьи.

А вот утро 7 января – день Рождества и окончания Поста. Меню в этот день разнообразное и богатое, особенно мясными деликатесами собственного производства.

Если вы как раз планируете праздничное меню, но еще не до конца определились с блюдами, изучите нашу подборку!

Кутья

Сложно представить рождественский стол без сладкой и ароматной кутьи. Обязательно приготовьте, хотя бы немного.

Ингредиенты:

Пшеница – 150 грамм;

Орехи – 50 грамм;

Мак – 1 ст. л.;

Изюм – 30 грамм;

Мед – 30 грамм;

Вода – 300 грамм.

Пшеницу лучше замочить заранее, на ночь.

Салат из консервированной горбуши в слоеных тарталетках

Залейте ее водой и оставьте до утра. Затем излишки воды слейте, влейте чистую воду и поставьте на огонь. После закипания варите на среднем огне около получаса, пока крупа не станет мягкой. Параллельно займитесь добавками – залейте кипятком на пару изюм и просушите, мак проварите и разотрите, орехи немного порубите и подсушите на сковороде. В готовую пшеницу добавьте по вкусу мед, всыпьте орехи, выложите изюм и мак. Все перемешайте и кутья готова.

На закуску можно приготовить вкуснейший и сытный салатик, а подать его в домашних корзиночках из слоеного теста.

Ингредиенты:

Консервированная форель – 1 баночка;

Рис – 50 грамм;

Яблоко – 1 шт.;

Лук-порей – 1 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Майонез или сметана – 1-2 ст. л.;

Соль и зелень – по вкусу;

Слоеное тесто – 250 грамм;

Яйцо (желток) – 1 шт.

Рис промойте и отварите до готовности в подсоленной воде. Рыбу разомните вилкой. Соедините рыбу с рисом, добавьте нарезанный мелко помидор и лук-порей. Яблоко вымойте, обсушите и натрите на крупной терке. Добавьте в салат майонез или сметану, измельченную зелень и по вкусу соль. Перемешайте. Теперь можно заняться тарталетками. Раскатайте немного слоеное тесто и нарежьте кружочками. Используйте формочки для кексов, только переверните их дном вверх. Выложите кружки теста на формы и сформируйте тарталетки, защипнув края. Взбитым желтком смажьте тесто и отправьте формочки в разогретую до 200 градусов духовку. Выпекайте корзинки до румяности минут 10-12. Перед подачей разложите салат в тарталетки.

Рулетики из салями с черносливом

Быстрая и вкусная закуска, которая прекрасно разнообразит привычные блюда на праздничном столе.

Ингредиенты:

Салями – 100 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Чернослив – 70 грамм;

Чеснок – 1-3 зубчика;

Майонез и зелень – по вкусу.

Чернослив ошпарьте кипятком и обсушите. Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс или измельчите. Нарежьте мелко зелень. Соедините в глубокой миске сыр, чернослив, чеснок и зелень. Заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на рабочий стол ломтики салями. В центр поместите начинку и аккуратно сверните рулетом. Готовые рулетики выложите на тарелку для подачи, по желанию дополните листьями салата.

Киш с индейкой и сладким перцем

Пирог – прекрасный вариант блюда для рождественского меню. Заливной пирог с мясом и овощами понравится и взрослым, и деткам. С начинкой вы всегда можете экспериментировать, добавляя другие любимые ингредиенты.

Понадобится:

Для теста:

Мука – 1 стакан;

Сливочное масло – 90 грамм;

Ледяная вода – 1-2 ст. л.;

Соль – 1 щепотка.

Для заливки:

Сметана – 150 грамм;

Яйцо – 3 шт.;

Соль и специи – по вкусу.

Для начинки:

Филе индейки – 300 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Сладкий перец – 1 шт.;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Чеснок – 1 зубчик;

Соль и специи – по вкусу.

Для приготовления теста соедините просеянную муку с солью и сливочным маслом. Быстро разотрите до однородной крошки. Влейте немного воды и перемешайте. Готовое тесто выложите в жаропрочную форму, сформируйте дно и борта основы. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10. Тем временем можно заняться начинкой. Филе индейки вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Очистите и измельчите лук и чеснок. На сковороде разогрейте растительное масло. Выложите индейку, обжарьте до легкой золотистой корочки. Добавьте лук и чеснок, посолите и приправьте специями по вкусу. Жарьте еще около 5 минут на среднем огне. В глубокую миску вбейте яйца. Добавьте сметану, соль и специи. Взбейте все до однородности, – заливка готова. Очистите сладкий перец и нарежьте тонкими ломтиками. Достаньте корж из духовки, выложите ровным слоем начинку и распределите ломтики перца. Влейте заливку и отправьте обратно в духовку. Выпекайте киш около получаса до готовности.

Подавать такой пирог можно как теплым, так и холодным.

Запеченная курица

На основное можно приготовить утку или индейку, но и курица может быть прекрасным праздничным горячим блюдом.

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.;

Творожный сыр – 200 грамм;

Соль и специи – по вкусу;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Горчица – 1-2 ст. л.

Курицу вымойте и обсушите, аккуратно разрежьте по грудке. Соедините соевый соус с горчицей, соль и специями. Натрите курицу со всех сторон и оставьте примерно на часик. Выложите курицу на противень или в жаропрочную форму. Смажьте верх творожным сыром (можно использовать сыр с добавками, с зеленью, например). Отправьте птицу в разогретую до 190 градусов духовку. Запекайте около 1.5 часов до готовности и румяной корочки.

Рождественский кекс

Даже если вы не очень любите выпечку, на праздники обязательно испеките такой кекс. Он не только порадует вас своим вкусом, но и наполнит дом ароматами Рождества.

Потребуется:

Яйцо – 2 шт.;

Сахар – 120-150 грамм;

Сливочное масло – 100 грамм;

Мука – 130 грамм;

Сода или разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванилин и соль – 1 щепотка;

Мед – 30 грамм;

Орехи – 50 грамм;

Цукаты – 50 грамм;

Сушеные ягоды – 50 грамм.

Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром до однородности. Добавьте мед и вбейте яйца, перемешайте. Всыпьте ванилин, соль, соду или разрыхлитель, просеянную муку. Когда тесто станет однородным, добавьте орехи, цукаты и ягоды и снова перемешайте. Подготовьте жаропрочную форму для кекса – смажьте ее маслом, присыпьте мукой или манной крупой. Выложите тесто, разровняйте и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте кекс около 35-45 минут до румяности. Перед подачей рождественский кекс можно дополнить сахарной пудрой, глазурью или шоколадом.

Узвар

Если хотите приготовить к праздничному столу напиток, тогда обязательно сварите узвар из сухофруктов.

Потребуется:

Сухофрукты – 300 грамм;

Вода – 3 литра;

Мед (или сахар) – по вкусу.

Сухофрукты промойте как следует под проточной водой и выложите в кастрюлю. Влейте воду и оставьте на пару часов. После поставьте на плиту и доведите до кипения. Проварите буквально 5 минут, снимите с огня. Если добавляете сахар, всыпьте его за 1 минуту до готовности. Мед добавьте через 5-7 минут после готовности узвара. Накройте его крышкой и оставьте на часик настояться. После процедите, остудите и можно подавать к столу.

Счастливого Рождества!