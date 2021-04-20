Как украсить пасхальный кулич: 2 необычных способа

Крашеные яйца и кулич — обязательные атрибуты праздника Пасхи. И если на первом мы стараемся максимально проявить свои способности декоратора, куличам достаются стандартные глазурь и посыпка. У «Со Вкусом» есть парочка необычных способов украсить пасхальный кулич. В этом году ваша выпечка будет нарядной как никогда.

Рассказываем, как легко получить уникальные куличи. Красочные, узорчатые и даже с эффектом 3D! Конечно же, без искусственных красителей и несъедобного декора.

Два способа украсить пасхальный кулич

Пасхальный кулич с цветными узорами на глазури

Красочные узоры на поверхности кулича? Без проблем! От вас понадобится лишь немного фантазии. Ну а при наличии художественных способностей вообще создадите настоящий шедевр.

Приготовьте густую белковую глазурь. Отложите по столовой ложке в несколько отдельных емкостей. Затем добавьте в каждую натуральный краситель. Используйте какао, куркуму, сок свеклы или шпината. Количество красителя зависит от того, насколько насыщенный цвет хотите получить.

Обмажьте кулич белой глазурью. После этого нанесите несколько капель подготовленной цветной. Зубочисткой сформируйте любой узор.

Остается только дождаться, когда глазурь высохнет.

Пасхальный кулич с хризантемой из маршмеллоу

Для простого, но эффектного декора вам нужны зефир (маршмеллоу) и жирные сливки.

Дополнительно понадобится сушеная клюква и листочки мяты.

В кастрюлю выложите 200 г белого маршмеллоу, влейте 80 мл сливок. Растопите смесь на медленном огне. Треть массы нанесите на кулич. Дайте ей немного подсохнуть. Нанесите второй слой глазури. Через 5–7 минут смажьте кулич оставшейся глазурью.

70 г мелкого маршмеллоу нарежьте под углом. Форма кусочков должна напоминать лепестки. На еще сырую глазурь начните выкладывать цветок. Для этого в центре разместите сушеную клюкву, а по кругу выложите лепестки. Завершите композицию листиками мяты.

У вас наверняка найдется свой фирменный способ украсить пасхальный кулич. Поделитесь им с другими читателями в комментариях! Не забудьте также сохранить эту статью в закладках.