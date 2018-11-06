Если захотелось чего-то вкусненького к чаю, но нет ни времени, ни желания долго возиться с выпечкой, то нужно печь печенье. Считаю, что это один из самых простых и быстрых видов выпечки. Конечно, и печенье может быть сложносочинённым, но мы сейчас не о таком. Гогошь - печенье из молдавской кухни, несмотря на свою простоту, очень вкусное, благодаря сочетанию песочного теста с орехами и вишней. Вишню можно взять из варенья, или вяленую. У меня была замороженная, которую я немного проварила без сахара
ПОНАДОБИТСЯ:
- 4 яичных желтка
— 100 г сахарной пудры
— 150 г сливочного масла
— 240 г муки
— 1 яйцо
— 100 г. очищенных грецких орехов
— 3 ст.л. вишни без косточек
Желтки растереть с сахарной пудрой добела. Добавить размягчённое сливочное масло. Всыпать муку и замесить тесто.
Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см. с помощью круглой выемки вырезать печенья
Взбить яйцо, грецкие орехи мелко нарубить.
В центре каждого кружочка из теста сделать углубление, смазать его взбитым яйцом и посыпать орехами.
Выпекать 10-15 минут в разогретой до 180 град. духовке, пока не образуется румяная корочка. Извлечь из духовки и охладить.
Вынуть печенье из духовки и охладить.
В углубление на каждом печенье положить по одной вишенке.
Гогошь
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