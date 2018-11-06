



Если захотелось чего-то вкусненького к чаю, но нет ни времени, ни желания долго возиться с выпечкой, то нужно печь печенье. Считаю, что это один из самых простых и быстрых видов выпечки. Конечно, и печенье может быть сложносочинённым, но мы сейчас не о таком. Гогошь - печенье из молдавской кухни, несмотря на свою простоту, очень вкусное, благодаря сочетанию песочного теста с орехами и вишней. Вишню можно взять из варенья, или вяленую. У меня была замороженная, которую я немного проварила без сахара



ПОНАДОБИТСЯ:



- 4 яичных желтка

— 100 г сахарной пудры

— 150 г сливочного масла

— 240 г муки

— 1 яйцо

— 100 г. очищенных грецких орехов

— 3 ст.л. вишни без косточек



Желтки растереть с сахарной пудрой добела. Добавить размягчённое сливочное масло. Всыпать муку и замесить тесто.

Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см. с помощью круглой выемки вырезать печенья

Взбить яйцо, грецкие орехи мелко нарубить.

В центре каждого кружочка из теста сделать углубление, смазать его взбитым яйцом и посыпать орехами.

Выпекать 10-15 минут в разогретой до 180 град. духовке, пока не образуется румяная корочка. Извлечь из духовки и охладить.

Вынуть печенье из духовки и охладить.

В углубление на каждом печенье положить по одной вишенке.