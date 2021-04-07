Домашний грибной паштет из шампиньонов

Приветствую! Это рецепт грибного паштета из шампиньонов, который получается кремовым и нежным.

Ингредиенты:

шампиньоны- 500 гр.,

1 луковица,

100 гр. сливочного масла,

100 гр. сыра филадельфия. (Можно использовать мягкий творог или плавленый сыр.)

1 ст.л. с горкой муки.

Соль и перец по вашему вкусу.

Из зелени я использовала укроп, можно добавить петрушку или кинзу, по вашему вкусу.

Приготовление.

Нарезаем грибы. Размер не имеет значения, т.к. все будет измельчено в блендере. Нарезаем лук.

Хорошо разогреваем сковороду, немного смазываем растительным маслом и обжариваем грибы. Нам нужно, чтобы они отдали свою жидкость.

Чтобы грибы именно обжарились, а не протушились в собственном соку, как только появлялся сок, я его сливала в отдельную посуду.

Когда грибы перестанут выделять сок и дно сковородки будет сухим, добавляем кусочек сливочного масла и высыпаем измельченный лук.

Обжариваем до золотистого цвета.

В сок от шампиньонов добавляем 1 ст.л. с горкой муки и размешиваем так, чтобы не было комков.

В моих грибах было не много сока, поэтому я добавила немного воды (примерно 50 мл.).

Добавляем к грибам с луком и тушим пару минут до загустения.

Помещаем в блендер или взбиваем контактынм миксером.

Добавляем сливочное масло и сыр Филадельфия, укроп. Взбиваем, перекладываем в емкость, где паштет будет храниться и отправляем в холодильник.

Сначала паштет будет достаточно жидким, но через несколько часов он изменит свою консистенцию.