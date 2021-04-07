Домашний грибной паштет из шампиньонов

Приветствую! Это рецепт грибного паштета из шампиньонов, который получается кремовым и нежным.
Ингредиенты:
- шампиньоны- 500 гр.,
- 1 луковица,
- 100 гр. сливочного масла,
- 100 гр. сыра филадельфия. (Можно использовать мягкий творог или плавленый сыр.)
- 1 ст.л. с горкой муки.
- Соль и перец по вашему вкусу.
Из зелени я использовала укроп, можно добавить петрушку или кинзу, по вашему вкусу.
Приготовление.
Нарезаем грибы. Размер не имеет значения, т.к. все будет измельчено в блендере. Нарезаем лук.
Хорошо разогреваем сковороду, немного смазываем растительным маслом и обжариваем грибы. Нам нужно, чтобы они отдали свою жидкость.
Чтобы грибы именно обжарились, а не протушились в собственном соку, как только появлялся сок, я его сливала в отдельную посуду.
Когда грибы перестанут выделять сок и дно сковородки будет сухим, добавляем кусочек сливочного масла и высыпаем измельченный лук.
Обжариваем до золотистого цвета.
В сок от шампиньонов добавляем 1 ст.л. с горкой муки и размешиваем так, чтобы не было комков.
В моих грибах было не много сока, поэтому я добавила немного воды (примерно 50 мл.).
Добавляем к грибам с луком и тушим пару минут до загустения.
Помещаем в блендер или взбиваем контактынм миксером.Добавляем сливочное масло и сыр Филадельфия, укроп. Взбиваем, перекладываем в емкость, где паштет будет храниться и отправляем в холодильник.
Сначала паштет будет достаточно жидким, но через несколько часов он изменит свою консистенцию.
Свежие комментарии