7 рецептов небанальных гарниров

Грамотно подобранный гарнир — как минимум половина успеха. Важное правило — он должен гармонировать и не перебивать вкус основного блюда. В остальном это полный полет фантазии. Если идей уже не хватает, и вы устали придумывать, что подать на гарнир вместо риса, макарон и картофельного пюре, приготовьте его по нашим рецептам из подборки! Эти семь необычных гарниров разнообразят ваш ежедневный рацион и при умелом сочетании сделают главное блюдо полезным. Уверены, домочадцы и гости оценят!

Пюре не только из картофеля

Пюре — это не только толченый картофель или гороховая каша. Из более редких овощных культур его тоже готовят, причем успешно. Капуста кольраби, например, отличный вариант для приготовления диетического, полезного и очень вкусного пюре.

Попробуйте приготовить пюре из корневого сельдерея — получится легкий диетический гарнир. По вкусу блюдо напоминает пюре из картофеля, только более ароматное и нежное.

Пюре можно сделать из батата — сладкого картофеля. Эти овощи действительно имеют схожесть во вкусовых характеристиках, однако очень отличаются по калорийности и количеству питательных веществ в составе. В батате содержится всего 85 ккал на 100 г готового продукта, а вот калия и натрия в нем вдвое больше, чем в картофеле.

В бататовом пюре нет вредного холестерина, поэтому диетологи рекомендуют его людям, желающим сбросить вес, и диабетикам.

Можно взять свежий зеленый горошек, который усваивается даже легче, чем фасоль, но при этом содержит большое количество полезных для организма растительных белков. Используйте этот рецепт, если хотите удивить гостей интересной альтернативой привычным гарнирам.

Ингредиенты:

свежий зеленый горошек — 800 г

лук — 1 шт.

жирные сливки — 150 мл

молоко — 100 мл

соль, белый или черный перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Наполните кастрюлю водой и поставьте на сильный огонь. После закипания добавьте соль и всыпьте зеленый горошек. Туда же добавьте очищенный лук, разрезанный на 4 части.

2. Доведите овощи до кипения, убавьте огонь до среднего и варите, пока горошек не станет мягким. Для очень молодого горошка достаточно 7 минут, для более зрелого потребуется минут 20.

3. Откиньте сваренные овощи на дуршлаг. Измельчите лук с горошком, введите сливки и снова перемешайте. Подогретое молоко добавляйте постепенно до получения нужной консистенции пюре.

4. Посолите и добавьте перец.

5. Готовое блюдо подавайте в горячем виде. Нежное пюре зеленого оттенка — красивый гарнир для рыбы на пару, белого мяса или дичи.

Полезный совет: если вы решили готовить гороховое пюре не в сезон, используйте заморозку. Только при покупке горошка в супермаркете потрясите пакет. Если слышно, как внутри шуршит лед, значит, продукт подвергался нескольким циклам замораживания/размораживания, его лучше не брать.

Свежий шпинат на гарнир

Словосочетание «полезная еда» невольно кажется нам «невкусным», но сегодня попытаемся вам доказать обратное, предложив полезный и по-настоящему вкусный рецепт гарнира из свежего шпината. Важный момент — это блюдо готовится очень быстро, так как шпинат не рекомендуется подвергать длительной тепловой обработке, чтобы не исчезли его полезные свойства. Он содержит клетчатку, жирные кислоты, витамины А, В, С, Е, железо, натрий, кальций — и это далеко не весь список. Несомненно, польза для организма огромная, важно сохранить весь этот набор питательных веществ в готовом блюде.

Ингредиенты:

шпинат — 300 г

лук-порей — 40 г

чеснок — 2 зубчика

масло сливочное — 15 г

масло оливковое — 30 мл

жирные сливки — 40 мл

перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду положите сливочное и налейте оливковое масло.

2. Чеснок и лук-порей мелко нашинкуйте и обжарьте в течение 2 мин.

3. Добавьте шпинат, готовьте, пока он не уменьшится в объеме в 2 раза.

4. Поперчите, посолите по вкусу.

5. Добавьте сливки и готовьте еще 2 мин. Гарнир готов!

Хозяйке на заметку: покупая шпинат, берите тот, у которого листья насыщенного зеленого цвета. Если оттенок продукта стал менее ярким, значит, он уже не свежий. Сомните лист в руке — свежий должен хрустеть.

Овощной стир-фрай

Стир-фрай — технология приготовления еды, при которой мясо и овощи быстро обжариваются на сковороде. Это даже не гарнир, а настоящий набор витаминов! Овощи прекрасно дополняют любое блюдо и хорошо сочетаются с мясом всех видов, рыбой и морепродуктами.

Ингредиенты:

стручковая фасоль — 200 г

перец сладкий — 1 шт.

цукини — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

сырой арахис — 20 г

оливковое масло — 2 ст. л.

соевый соус — 2 ст. л.

вода — 1/2 стакана

зеленый лук — по вкусу

кунжут — по вкусу

Способ приготовления:

1. Цукини, фасоль и перец нарежьте. Измельчите чеснок.

2. Налейте масло на сковороду и разогрейте. Добавьте чеснок, через 30 секунд положите нарезанные овощи и налейте полстакана воды. Готовьте на сильном огне, помешивая, до испарения влаги (примерно 5 минут).

3. Измельчите арахис, добавьте к овощам. Влейте соевый соус. Готовьте еще 3 минуты, периодически помешивая. Посыпьте измельченным зеленым луком и кунжутом.

4. Подавайте горячим, приятного аппетита!

Ароматная капуста брокколи

Многие привыкли готовить брокколи в кляре. Мы же предлагаем вам необычный рецепт вкусного гарнира, секрет успеха которого кроется в пикантной обжарке из специй, бекона и хлеба. Ароматные кусочки капусты могут стать как гарниром, так и основным блюдом.

Ингредиенты:

капуста брокколи — 500 г

черствый белый хлеб (мякиш) — 200 г

перец чили — 1/3 шт.

чеснок — 1 зубчик

розмарин сушеный — 2 щепотки

копченый бекон — 70 г

масло оливковое — 1 ст. л.

грецкие орехи — 1 горсть

перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

1. Разделите брокколи на соцветия, чили разрежьте на 2 части и удалите семена. Перец и чеснок мелко нарежьте.

2. Налейте в сотейник воду, посолите и доведите до кипения. Положите в кипящую воду соцветия брокколи, варите в течение 5 мин. Откиньте готовую капусту в очень холодную воду, как только уберете с огня. Положите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу.

3. Поместите в чашу блендера хлебный мякиш, розмарин, чеснок, чили, нарезанный бекон и измельчите. Полученную смесь обжарьте до золотистого цвета на сухой сковороде.

4. На сковороду налейте 1 ст. л. оливкового масла, выложите брокколи и прогрейте. Добавьте панировку, тщательно перемешайте, добавьте горсть грецких орехов и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Стейк из капусты

Стейки из белокочанной капусты могут стать как самостоятельным блюдом, так и оригинальным гарниром, например, к мясу. Блюдо получается сочным внутри, а сверху — с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 1 шт.

оливковое масло — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

сушеные травы — 1 ч. л.

семена фенхеля — 2 ч. л.

соль — 1 ч. л.

перец черный молотый — 0.5 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нагрейте духовой шкаф до 200°C. Противень застелите пергаментом. Капусту нарежьте ломтиками толщиной 2–3 см и выложите на противень.

2. Смешайте мелко нарубленный чеснок с травами. Смажьте капусту оливковым маслом и пастой из чеснока и специй. Сверху посыпьте солью, перцем и фенхелем. Переверните стейки и повторите процедуру.

3. Отправьте противень в духовку, выпекайте 20 минут, затем переверните стейки и выпекайте еще 20 минут.

4. Капустные стейки подавайте теплыми.

Глазированная свекла

Если вы утверждаете, что не любите свеклу, значит, вы никогда не пробовали ее в бальзамической глазури! Это блюдо пикантное, нежное и очень необычное!

Ингредиенты:

свекла — 1 кг

масло оливковое — 1 ст. л.

уксус бальзамический — 0,5 стакана

апельсиновая цедра — 1 ч. л.

сахар — 2 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

1. Вымойте свеклу, удалите хвостики.

2. Возьмите керамическое блюдо или сковороду без ручки, застелите дно фольгой, выложите свеклу и смажьте ее оливковым маслом. Накройте блюдо еще одним листом фольги и отправьте в духовой шкаф, разогретый до 200°C.

3. Выпекайте 1–2 часа, в зависимости от размера овощей. Через час проткните свеклу вилкой. Если мягкая — уже готова, нет — оставьте выпекаться.

4. Готовую свеклу достаньте из духовки, дайте остыть.

5. Сделайте бальзамическую глазурь: в маленькой кастрюльке смешайте уксус с сахаром, поставьте на сильный огонь и варите, пока глазурь не примет консистенцию густого сиропа.

6. Остывшую, но еще теплую свеклу очистите от кожуры, разрежьте на 4 части, выложите на блюдо и полейте бальзамической глазурью. Сверху можете посыпать апельсиновой цедрой и приправить перцем и солью.

Полента фри

Обязательно приготовьте поленту! Жареная кукурузная каша может стать по-настоящему эффектной закуской и особенно порадует тех, кто не ест мяса.

Ингредиенты:

вода, бульон или молоко — 3 стакана

кукурузная мука грубого или среднего помола — 1 стакан

соль крупная — 1 ч. л.

оливковое или сливочное масло — 2 ст. л.

масло растительное для фритюра — 1/2 стакана

Способ приготовления:

1. Влейте воду в кастрюлю, поставьте на сильный огонь. Не доводя до кипения, аккуратно всыпьте кукурузную муку, все время помешивая.

2. Доведите до кипения, при этом не забывайте постоянно помешивать жидкость. Варите примерно 50 минут на очень медленном огне, счищая поленту со дна и стенок кастрюли, чтобы она не пригорала. Готовая каша должна быть очень густой, поэтому регулируйте количество воды в зависимости от степени помола кукурузной муки.

3. Посолите готовую поленту по вкусу, выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровняйте, дайте остыть. Остывшую массу нарежьте на порционные кусочки.

4. В глубокую сковороду влейте масло, раскалите на сильном огне, выложите кусочки поленты. Они должны быть погружены в масло на 2/3. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте к основному блюду вместе с любимым соусами. Приятного аппетита!