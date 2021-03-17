Для нас ужин — важнейший прием пищи за день. Именно за ужином собирается вся семья, и мы можем поесть за домашним столом все вместе. Но часто после работы нет сил готовить что-то сложное и трудоемкое. В таких случаях я вспоминаю конвертики из лаваша.
Для этого блюда не нужно много сложных ингредиентов. Главное, чтобы был лаваш и куриные грудки. После того, как приготовите конвертики из лаваша с курицей несколько раз, приловчитесь и запишете это блюдо в раздел «на скорую руку».
Ингредиенты
|Куриная грудка
|4 шт.
|Лаваш
|4 шт.
|Твердый сыр
|100 г
|Сметана
|150 г
|Яйцо
|1 шт.
|Петрушка
|1 пуч.
|Шампиньоны
|2 шт.
|Помидор
|1 шт.
|Чеснок
|1 зуб.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Паприка
|по вкусу
Приготовление
- Сделайте глубокие поперечные надрезы на куриных грудках, посыпьте их солью и перцем.
- Чтобы смастерить конвертики из лаваша, сворачивайте его в трубочку с двух сторон, не доводя до конца. Затем заверните нижнюю часть и закрепите зубочисткой. То же самое сделайте с верхней частью.
- Смешайте 150 г сметаны, тертый сыр, паприку, пропущенный через пресс чеснок и рубленую петрушку.
- Уложите куриные грудки в подготовленные конвертики из лаваша и поместите их на застеленный пергаментом противень.
- Нарежьте грибы и помидор полукольцами и вставьте их, чередуя, в надрезы на куриных грудках. Сверху смажьте конвертики приготовленным соусом и яйцом. Выпекайте 40 минут при 180 °С.
Чтобы конвертики из лаваша с куриной грудкой получались еще более ароматными, используйте любимые специи и зелень в процессе приготовления. Лучше всего подавать блюдо на стол только с духовки, тогда оно будет наиболее вкусным и мягким.
Свежие комментарии