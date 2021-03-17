Для нас ужин — важнейший прием пищи за день. Именно за ужином собирается вся семья, и мы можем поесть за домашним столом все вместе. Но часто после работы нет сил готовить что-то сложное и трудоемкое. В таких случаях я вспоминаю конвертики из лаваша.

Для этого блюда не нужно много сложных ингредиентов. Главное, чтобы был лаваш и куриные грудки. После того, как приготовите конвертики из лаваша с курицей несколько раз, приловчитесь и запишете это блюдо в раздел «на скорую руку».

Ингредиенты

Куриная грудка 4 шт. Лаваш 4 шт. Твердый сыр 100 г Сметана 150 г Яйцо 1 шт. Петрушка 1 пуч. Шампиньоны 2 шт. Помидор 1 шт. Чеснок 1 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка по вкусу

Приготовление

Сделайте глубокие поперечные надрезы на куриных грудках, посыпьте их солью и перцем. Чтобы смастерить конвертики из лаваша, сворачивайте его в трубочку с двух сторон, не доводя до конца. Затем заверните нижнюю часть и закрепите зубочисткой. То же самое сделайте с верхней частью. Смешайте 150 г сметаны, тертый сыр, паприку, пропущенный через пресс чеснок и рубленую петрушку. Уложите куриные грудки в подготовленные конвертики из лаваша и поместите их на застеленный пергаментом противень. Нарежьте грибы и помидор полукольцами и вставьте их, чередуя, в надрезы на куриных грудках. Сверху смажьте конвертики приготовленным соусом и яйцом. Выпекайте 40 минут при 180 °С.

Чтобы конвертики из лаваша с куриной грудкой получались еще более ароматными, используйте любимые специи и зелень в процессе приготовления. Лучше всего подавать блюдо на стол только с духовки, тогда оно будет наиболее вкусным и мягким.