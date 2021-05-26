7 рецептов чахохбили из курицы: от классики к экспериментам

Попробуйте разные варианты нежнейшего мяса птицы в томатном соусе с ароматной зеленью и специями.

Приготовить грузинское чахохбили можно из целой курицы, разделённой на порционные кусочки, или отдельных её частей, например ножек, крылышек и грудок.

1. Классическое чахохбили с зеленью и приправами

houseofnasheats.com

Ингредиенты

1 кг курицы;

600 г лука;

1 перец чили;

4 зубчика чеснока;

½ пучка петрушки;

½ пучка кинзы;

⅓ пучка базилика;

1 кг помидоров;

2–3 столовые ложки сливочного масла;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

1 чайная ложка уцхо-сунели;

1 столовая ложка хмели-сунели;

1 столовая ложка кориандра;

1 чайная ложка острого красного перца.

Приготовление

Курицу разделите на порционные кусочки. Лук и чили, очищенный от семян, нарежьте полукольцами. Чеснок и зелень нарубите.

Помидоры залейте кипятком, оставьте на 1 минуту, а после очистите от шкурки и натрите на крупной тёрке.

Разогрейте сковороду и без масла на среднем огне обжарьте курицу по минуте-две с каждой стороны. После переложите на тарелку.

В ту же сковороду киньте масло и за 3–4 минуты подрумяньте лук. Добавьте курицу и помидоры, перемешайте. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите примерно 20 минут.

2. Чахохбили из курицы с морковью

Затем посолите, поперчите, бросьте остальные специи (кроме последней) и чеснок. Ещё через 7–8 минут посыпьте зеленью и острым перцем. Выключите огонь и ненадолго оставьте курицу под крышкой.

azcookbook.com

Ингредиенты

1⅕ кг курицы;

1–1½ л кипятка;

4 луковицы;

1 болгарский перец;

1 морковь;

1 пучок кинзы;

1 пучок базилика;

3–4 зубчика чеснока;

соль — по вкусу;

500 г помидоров;

1 столовая ложка сливочного масла;

1 чайная ложка хмели-сунели;

2 лавровых листа;

1–2 чайные ложки острой аджики.

Приготовление

В кастрюле залейте курицу кипятком, чтобы птица была покрыта полностью, и варите 35–40 минут. После достаньте мясо из бульона, остудите и разделите на небольшие порционные куски.

Лук нарежьте полукольцами, болгарский перец — небольшими продолговатыми кусочками. Морковь натрите на крупной тёрке. Зелень с чесноком и щепоткой соли измельчите блендером.

Помидоры на 1 минуту залейте кипятком и очистите от шкурки. После нарежьте небольшими кусочками или натрите на средней тёрке.

В глубокой сковороде разогрейте масло на среднем огне и обжарьте курицу до румяной корочки за 5–6 минут, после добавьте лук. Через 8–10 минут засыпьте морковь с болгарским перцем, а спустя 5 минут залейте 200 мл бульона (примерно один стакан).

Готовьте 10 минут, бросьте помидоры и оставьте на огне ещё на такое же время. Затем засыпьте в сковороду хмели-сунели, положите лавровый лист и аджику. Готовьте ещё 5 минут и подавайте.

3. Чахохбили из курицы с белым вином и сливами

georgiantable.com

Ингредиенты

1 курица;

6–8 помидоров;

200 мл воды;

200 г слив;

6–8 луковиц;

5 зубчиков чеснока;

1 небольшой пучок кинзы;

3 столовые ложки растительного масла;

соль — по вкусу;

30 г сливочного масла;

смесь молотых перцев — по вкусу;

100 мл сухого белого вина;

1 столовая ложка уцхо-сунели.

Приготовление

Курицу разделите на средние кусочки. Отделите подкожный жир. Помидоры на 1 минуту залейте кипятком и удалите кожицу, а после нарежьте их или потрите на крупной тёрке.

В кастрюле вскипятите воду, киньте сливы и варите 8–10 минут. После достаньте плоды шумовкой, протрите через сито. Пюре выложите обратно в воду.

Лук нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок и кинзу мелко нарубите.

В сковороде на среднем огне растопите жир от курицы и 1 столовую ложку растительного масла. Обжарьте лук с щепоткой соли за 4–5 минут. Добавьте сливочное масло, перемешайте и уберите с огня. Нерастопленные кусочки жира уберите.

В глубокой сковороде или казане нагрейте оставшееся растительное масло на среднем огне. Обжарьте кусочки курицы на кости за 4–5 минут с каждой стороны, добавьте грудку и готовьте ещё 3–5 минут. Посолите, поперчите и залейте вином. Убавьте огонь, накройте крышкой и томите 4–5 минут.

Киньте в сковороду помидоры и перемешайте. Огонь переключите на средний и готовьте под закрытой крышкой. Через 10–12 минут посыпьте уцхо-сунели и луком, а ещё через 2 минуты полейте сливовым пюре. Спустя 8–10 минут добавьте чеснок и кинзу.

Хорошо перемешайте, выключите огонь и оставьте под закрытой крышкой на 10–15 минут.

4. Чахохбили из курицы с укропом, петрушкой и кориандром

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Ингредиенты

4 луковицы;

1 пучок укропа;

1 пучок петрушки;

1 пучок кориандра;

400 г консервированных помидоров;

2 столовые ложки растительного масла;

1–1½ кг курицы (крылья, бёдра, грудки);

соль и перец — по вкусу;

паприка — по вкусу.

Приготовление

Лук нарежьте средними кусочками. Зелень нарубите. Помидоры очистите от шкурок и разомните вилкой.

На сковороде разогрейте четверть масла на среднем огне. Обжарьте кусочки курицы до золотистого цвета примерно за 5–7 минут.

Добавьте лук, зелень и оставшееся масло. Через 10 минут положите в сковороду помидоры, соль, перец и паприку. Готовьте на небольшом огне 40–50 минут.

5. Чахохбили из курицы с чили и халапеньо

simplyhomecooked.com

Ингредиенты

1–2 луковицы;

1 болгарский перец;

1 перец чили;

2–3 зубчика чеснока;

1 пучок кинзы;

1 кг помидоров;

1 кг куриных бёдер;

соль и перец — по вкусу;

6 столовых ложек растительного масла;

1–2 ломтика халапеньо.

Приготовление

Лук и болгарский перец нарежьте средними кусочками, чили и чеснок — мелко. Кинзу нарубите. Помидоры натрите на крупной тёрке. Курицу посолите и поперчите.

В кастрюле на сильном огне разогрейте 4 столовые ложки масла. Обжарьте бёдрышки до золотистой корочки, примерно за 5–7 минут с каждой стороны. Выложите на тарелку.

Налейте в кастрюлю оставшееся масло, а огонь уменьшите до среднего. За 2 минуты обжарьте лук, засыпьте болгарский перец и продолжайте готовить ещё 3 минуты. Добавьте помидоры, а через 10 минут — курицу. Посолите, накройте крышкой и тушите около получаса. После посыпьте чили, добавьте халапеньо, кинзу и чеснок. Спустя минуту-две снимите с огня и подавайте на стол.

6. Чахохбили из курицы с томатной пастой

darragoldstein.com

Ингредиенты

1–2 луковицы;

7 зубчиков чеснока;

1 небольшой пучок кинзы;

1 небольшой пучок петрушки;

1 курица;

300–400 мл воды или чуть больше;

2 лавровых листа;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль — по вкусу;

½ чайной ложки сухой аджики;

½ чайной ложки уцхо-сунели;

½ чайной ложки кориандра;

½ чайной ложки паприки.

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите. Кинзу и петрушку нарубите.

Курицу разделите на средние кусочки, снимите кожу.

Птицу выложите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы мясо было полностью покрыто. На среднем огне доведите до кипения и варите 15 минут.

После добавьте лавровый лист и лук, а спустя несколько минут — томатную пасту, соль и специи. Через 5–7 минут киньте чеснок и готовьте ещё столько же. Посыпьте зеленью, перемешайте и спустя минуту-две снимите с огня.

7. Чахохбили из курицы с яйцами

forden/Depositphotos.com

Ингредиенты

2–3 луковицы;

3–5 веточек базилика;

1 пучок кинзы;

4 зубчика чеснока;

1 кг помидоров;

2 яйца;

1–2 столовые ложки сливочного масла;

1 кг курицы (например, ножек и крылышек);

соль и перец — по вкусу;

1 чайная ложка сахара;

1 столовая ложка хмели-сунели.

Приготовление

Лук мелко нарежьте. Зелень и чеснок нарубите. Помидоры натрите на крупной тёрке или измельчите блендером. Яйца взбейте.

В глубокой сковороде разогрейте масло на среднем огне. За 3–5 минут обжарьте лук, выложите курицу и готовьте ещё столько же. Киньте помидоры, базилик, соль, перец, сахар и хмели-сунели. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 30–35 минут. После добавьте чеснок, а 5 минут спустя — яйца. Хорошо перемешайте, через 5 минут посыпьте кинзой. Выключите плиту и ненадолго оставьте блюдо томиться под закрытой крышкой.