Курица, запечённая в съедобной тарелке

Ингредиенты:

Куриные бёдрышки — 4 шт. (770 г)

Лимон — 0,25 шт.

Базилик сушеный — 1 ст. л.

Чеснок — 6 зуб.

Соль крупная — 1–1,5 ч. л.

Перец — 0,5 ч. л.

Оливковое масло — 4 ст. л.

на тесто (200 г):

Мука

Вода

Соль

Масло оливковое

Приготовление:

1. Для начала делаем заправку для курочки: чеснок порубить и смешать с базиликом, солью, перцем, влить масло. Если есть ступка, растереть в ней. Мне нравится покупать верхнюю часть куриных окорочков, там мясо нежное и его много, а косточек мало.

2. Моем, обсушиваем их и натираем со всех сторон смесью. Пока раскатаем тесто (любое подойдёт, слоёное, дрожжевое, пельменное) в тонкий пласт и перенесём с смазанную тефлоновую форму (22 см). Дно решила не накалывать, чтобы сок не вытекал и не пригорал!

3. Переносим кусочки курицы на тесто, между ними полукружки лимона.

4. По краям тесто защипать и пройтись по краю кисточкой с маслом.

5. Ставим выпекаться минут на 45–50 при 180 С. В процессе я со дна собирала вытопившиеся соки и поливала сверху.

6. Дала постоять в выключенной духовке. У кого в духовке есть функция "гриль", можно включить в конце.

7. Получаем эдакую тонкую пиццу с порцией нежной и ароматной курочки. Даже лимон как с гриля получился.