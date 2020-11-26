Самые лучшие рецепты салатов со шпротами

Чаще всего шпроты используются для бутербродов, ставших уже практически традиционной закуской праздничного стола. Но с этими консервами можно приготовить еще и вкусные салаты, рецептами которых мы с вами с удовольствием поделимся.

В кулинарную копилку

Вкусные, всесезонные, легкие и быстрые в приготовлении, они разнообразят повседневное и праздничное меню. К тому же, шпроты – очень универсальный продукт. К ним можно добавить как картофель и соленый огурец, так и авокадо или морскую капусту. Из специй подойдут кориандр, кунжут и чеснок. А подавать такую закуску можно на блюде, в тарталетках или на подсушенных гренках.

Консервированная рыба достаточно калорийна, но в ней содержится большое количество полезных веществ, за счет чего она является ценным источником энергии.

Еще один несомненный плюс консервов – их доступность. Даже в условиях ограниченного бюджета, вы всегда сможете внести разнообразие в свое меню.

Готовы записывать рецепты в свою поваренную книгу?

На скорую руку

Если хочется чем-то дополнить ужин и нужна быстрая закуска, тогда это именно то, что вам нужно. Понадобятся:

консервы – 1 банка;

яйцо – 2-3 шт.;

лук (репчатый или зеленый);

майонез;

приправы.

Шпроты размять, выложить в салатник.

«Рижская мимоза»

Сваренные вкрутую яйца измельчить, лук мелко нарезать (репчатый обдать кипятком). Все смешать, приправить солью и перцем, заправить майонезом.

Новая вариация известного всем салата не оставит равнодушным никого из тех, кто решит попробовать такую простую закуску. Будут нужны:

картофель – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

плавленый сыр – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

шпроты – 1 банка;

майонез;

зелень.

Картофель и морковь отварить, почистить и натереть на терке. Плавленый сыр предварительно отправить в морозилку на несколько минут. Этот ингредиент придаст блюду приятный сливочный вкус.

Желток отделить от белка, со шпротов слить масло, размять вилкой. Все ингредиенты выложить слоями, перемазывая заправкой. Украсить зеленью.

Со свеклой и морской капустой

Такое сочетание приятно удивит даже самого отъявленного гурмана. К тому же, это хороший вариант на праздник. Потребуются:

консервы – 1 банка;

капуста белокачанная – 100 г;

морская капуста – 100 г;

вареная свекла – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

сыр – 100 г;

чеснок – 2-3 зубчика;

майонез;

специи.

Майонез смешать с выдавленным через пресс чесноком. Этой заправкой нужно будет смазать каждый слой.

Сборка закуски должна происходить в следующем порядке: нашинкованная белокочанная капуста, морская капуста, измельченные яйца, шпроты, сыр, свекла. После приготовления оставить на несколько часов, чтобы все хорошенько пропиталось.

С рисом и горошком

Поднимающий настроение и вызывающий аппетит, он прекрасно украсит любое застолье. Но перед тем как приняться за готовку, обязательно попробуйте консервы. Некачественный продукт может горчить или иметь посторонний привкус. Предварительная проверка поможет быть уверенными в отличном результате.

Потребуются:

рис – 100 г;

консервы – 1 банка;

морковь – 1 шт.;

яйца – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

сметана – 2 ст.л.;

горчица – ½ ч.л.;

сок лимона;

специи.

Овощи, рис и яйца сварить, лук нарезать, замариновать в воде с уксусом и сахаром. Выкладывать слоями, обильно смазывая заправкой со сметаны, горчицы и лимонного сока. Сначала выложить рис, после шпроты и лук, морковь, натертые на крупной терке белки, сверху посыпать измельченным желтком.

Новогодний

Традиционные бутерброды можно заменить этим салатом. Не пожалеете! Будут нужны:

шпроты – 1 банка;

грибы – 100 г;

картофель – 2 шт.;

соленый огурец – 1 шт.;

сметана – 3 ст.л.;

чеснок – 2 зубчика.

Картофель сварить в кожуре, очистить и нарезать небольшими кубиками, грибы обжарить, огурец также измельчить. Смешать все ингредиенты с рыбой, заправить соусом из сметаны и чеснока.

Салат со шпротами – идеальное решение на скорую руку. Хотите сделать закуску еще более оригинальной? Добавьте чернослив или фасоль. Хочется более выраженного вкуса? Запишите к ингредиентам маринованные огурчики. И вуаля, гости на пороге, а у вас на столе уже красуется угощение. И вовсе не банальное. Приятного аппетита!