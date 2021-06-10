Обязательно попробуйте: сочные зразы из свинины с начинкой





Некоторые особенности приготовления зраз:

выбирая свинину, остановитесь на шейке, плече или лопатке. В них много жира – мясо в зразах будет сочным, нежным;

чем лучше вымешан фарш, тем больше он обогатится воздухом и станет мягче. Можно добавить мелко колотый лёд и – в блендер, это придаст воздушную структуру;

если фарш суховат, можно разбавить его либо водой (ледяной), либо молоком, сметаной или томатным соком;

если переложить фарш в целлофановый пакет и хорошенько отбить о разделочную доску, он пустит сок и готовое блюдо будет сочным;

чтобы получить нужную консистенцию, ингредиенты вводят во время вымешивания, а соль и специи в конце.

Мясные зразы с грибами

Ингредиенты:

свинина — 500 г;

шампиньоны — 8-10 шт.;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

белый хлеб — 3-4 ломтика;

панировочные сухари — 50 г;

масло подсолнечное — 3 ст. л.;

л.; перец чёрный молотый и соль — по вкусу.

Грибы чистим, моем, нарезаем кубиком и дарим на масле в сковороде до испарения жидкости.

Мякоть свинины, разрезанную на 4 части луковицу, замоченную в молоке и отжатую мякоть хлеба прокручиваем в мясорубке. Тщательно вымешиваем, предварительно добавив яйцо, соль и перец. Формируем обыкновенную мясную лепёшку (смоченными руками), а на центр чайной ложкой выкладываем жареные шампиньоны.

Лепи лепешку в форме овала и хорошенько обваливаем в сухарях. Жарим на сковороде с маслом до румяности, убавляем огонь и, накрыв крышкой, тушим минуты 10-15 минут до готовности.

Зразы из свинины в духовке

Ингредиенты:

свинина — 700 г;

хлеб или булка — 5 кусочков;

лук — 2 шт.;

молоко — 1/2 стакана;

яйца— 4 шт.;

кефир — 1/2 стакана;

соус томатный — 200-250 мл;

подсолнечное масло — 25 мл;

специи по желанию;

соль — на своё усмотрение.

Отжать замоченный в молоке хлеб. Перекрутить в мясорубке свинину с хлебом и одной очищенной луковицей. Добавить яйцо, перец и соль. Всё перемешать.

Очистить, ополоснуть и нарезать вторую луковицу. Обжарить на сковороде с маслом. Смешать его с оставшимися отваренными и нарезанными яйцами. Сюда же кладем нарезанную зелень, соль и специи.

Взять фарш мокрыми руками, слепить лепёшку, на центр выложить лук с яйцом. Склеить края и сформировать пирожок. Выложить зразы в форму для запекания и залить смешанным с кефиром томатным соусом.

Разогреть духовку до 180 градусов и запекать зразы 40 минут.

Зразы на пару

Понадобится:

свиной фарш — 500 г;

яйца — 4 шт.;

хлеб белый — 50 г;

100 мл. молока;

различная зелень по вкусу;

перец и соль на своё усмотрение.

Раскрошить хлеб или батон и замочить его в молоке.

Три яйца сваренных заранее очистить и нарезать мелко в миску, сюда же добавить нарезанную зелень, специи, посолить и перемешать.

К фаршу добавить хлеб отжатый, сырое яйцо, нарезанный укроп и петрушку, а также измельчённый лук. Хорошо вымесить, посолить, поперчить.

Смоченными руками сформировать лепёшку, на неё ложку начинки, завернуть края и ладошками придать овальную форму. Выложить на решетку в пароварку и готовить 30- 40 минут.

Зразы с картофелем и омлетом

Ингредиенты:

свиной фарш — 1/2 кг;

картофель — 1 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

сметана – 100 — 120 г;

молоко — 150 мл;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 2-3 зубч.;

мука — 4 ст. л.;

растительное масло, соль и перец по усмотрению.

Одну картошку чистим, ополаскиваем и натираем на тёрке. Добавляем в фарш, следом одно яйцо, соль и перец. Вымешиваем.

Три яйца вбиваем в миску, добавляем молоко, немного солим, перчим и взбиваем. Жарим омлет на сковороде с маслом (пока не выпарится жидкость).

Из фарша делаем плоские кружки, на центр кружка кладем ложечку омлета и заворачиваем. Придаём форму зразы. Немного обжариваем на сковороде, а потом перекладываем в форму для запекания.

Из натёртого сыра и сметаны с измельчённым чесноком делаем соус. Заливаем этим соусом зразы и в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 минут.