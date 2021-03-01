БУДЕТ ВКУСНО!

129 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Сухова28 февраля, 14:06
    Интересный рецепт .Надо попробовать .Я делаю розовую где вместо моркови тру сырую свеклу .А так же с тыквой вместо м...Квашеная капуста ...
  • Oltaviro Oltaviro27 февраля, 13:50
    Что-то на фото не похоже на свежую скумбрию. И что означает "как оладья"?Беру скумбрию и г...
  • Сергей Грязнов27 февраля, 11:31
    "Три вкуснейших рецепта, с которыми вы полюбите тыкву" Какое отношение имеет вкус рецептов к тыкве?Три вкуснейших ре...

Оладьи с колбасой, сыром и кукурузой

304


Очень вкусные и сытные оладушки! Их можно подать и на завтрак, и на обед или перекус, а так же взять с собой в дорогу или на пикник. Готовила их уже много раз, "улетают" всегда быстро и на "ура!", особенно по вкусу деткам))) Рецепт как я люблю - из серии "быстро, просто и очень вкусно"! Угощайтесь!!!

Оладьи с колбасой, сыром и кукурузой

Ингредиенты:

  • 300 гр. вареной колбасы (или полукопченой)
  • 150 гр. твердого сыра
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1 небольшая луковица
  • 1/2 пучка зелени по вкусу (у меня зеленый лук)
  • 2 крупных яйца
  • 2 стакана муки
  • соль, перец по вкусу 
  • растительное масло для жарки


Приготовление:
Колбасу нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Зелень мелко порубить ножом.

Смешать колбасу, сыр, лук, зелень, кукурузу вместе с жидкостью, муку и желтки. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.
Отдельно взбить белки и ввести их в тесто. Консистенция получится густая. 

В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить оладьи, немного прижать сверху лопаткой, и обжарить с двух сторон до румяности. 

Подавать рекомендую тепленькими со сметанкой)))

Приятного вам аппетита!!! 



Оладьи с колбасой, сыром и кукурузой

 

 

Ссылка на первоисточник
выпечка
Обсудить

Картина дня

наверх