Оладьи с колбасой, сыром и кукурузой

Очень вкусные и сытные оладушки! Их можно подать и на завтрак, и на обед или перекус, а так же взять с собой в дорогу или на пикник. Готовила их уже много раз, "улетают" всегда быстро и на "ура!", особенно по вкусу деткам))) Рецепт как я люблю - из серии "быстро, просто и очень вкусно"! Угощайтесь!!!
Ингредиенты:
- 300 гр. вареной колбасы (или полукопченой)
- 150 гр. твердого сыра
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1 небольшая луковица
- 1/2 пучка зелени по вкусу (у меня зеленый лук)
- 2 крупных яйца
- 2 стакана муки
- соль, перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Приготовление:
Колбасу нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Зелень мелко порубить ножом.
Смешать колбасу, сыр, лук, зелень, кукурузу вместе с жидкостью, муку и желтки. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.
Отдельно взбить белки и ввести их в тесто. Консистенция получится густая.
В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить оладьи, немного прижать сверху лопаткой, и обжарить с двух сторон до румяности.
Подавать рекомендую тепленькими со сметанкой)))
Приятного вам аппетита!!!
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