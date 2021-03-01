Оладьи с колбасой, сыром и кукурузой



Очень вкусные и сытные оладушки! Их можно подать и на завтрак, и на обед или перекус, а так же взять с собой в дорогу или на пикник. Готовила их уже много раз, "улетают" всегда быстро и на "ура!", особенно по вкусу деткам))) Рецепт как я люблю - из серии "быстро, просто и очень вкусно"! Угощайтесь!!!





Ингредиенты:

300 гр. вареной колбасы (или полукопченой)

150 гр. твердого сыра

1 банка консервированной кукурузы

1 небольшая луковица

1/2 пучка зелени по вкусу (у меня зеленый лук)

2 крупных яйца

2 стакана муки

соль, перец по вкусу

растительное масло для жарки



Приготовление:

Колбасу нарезать мелким кубиком. Сыр натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать. Зелень мелко порубить ножом.



Смешать колбасу, сыр, лук, зелень, кукурузу вместе с жидкостью, муку и желтки. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Отдельно взбить белки и ввести их в тесто. Консистенция получится густая.



В сковороде разогреть растительное масло, ложкой выложить оладьи, немного прижать сверху лопаткой, и обжарить с двух сторон до румяности.



Подавать рекомендую тепленькими со сметанкой)))



Приятного вам аппетита!!!







