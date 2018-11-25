Панакота с шоколадом и гранатом

Для рецепта вам потребуется:
- сливки - 500 мл
- сахар - 30г
- шоколад черный - 30г
- какао-порошок - 2 ст.л.
- ванильный сахар - 10г
- желатин - 10г
- гранатовый сок - 400 мл
- сахар - 50г
- желатин - 10г.
Рецепт приготовления:
Для приготовления основы панакоты ставлю сливки на небольшой огонь. Как только они хорошо согреются, но не закипят, добавлю к ним поломанный на куски или порубленный ножом шоколад. Всыплю ванильный и обычный сахар.
Размешиваю до растворения шоколада и сахара, после чего введу постепенно в массу какао.
Когда все станет однородным, размешаю в сладкой смеси желатин. Мне не нужно его предварительно замачивать, он быстрорастворимый. Если на упаковке желатина написано, что нужно его заранее замачивать, придется строго следовать этой рекомендации.
В горячем виде разолью сладкую сливочную массу по креманкам и поставлю в холодильник минимум на полтора часа, как только остынет до комнатной температуры.
Пока же начну готовить фруктовый слой. Когда нет свежих гранатов, использую уже готовый гранатовый сок. Так как он подслащенный, не буду добавлять больше сахара. Поставлю на огонь сок, добавлю желатин. Он отлично растворится в теплом соке. Фруктовая масса отдохнет, остынет до комнатной температуры, после чего перелью её поверх застывшего сливочно-шоколадного слоя. Поставить двухслойную панакоту в холодильник.
За несколько минут до подачи присыплю шоколадно-гранатовый десерт тертым шоколадом или кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
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