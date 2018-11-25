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Панакота с шоколадом и гранатом

Для приготовления домашней панакоты по этому рецепту подойдет как свежевыжатый гранатовый сок, так и его пакетированный аналог. Чтобы у сливочного слоя получился ярко выраженный шоколадный вкус, используйте качественный черный шоколад. Обязательно дождитесь, чтобы нижний слой хорошо застыл, и только после этого добавляйте гранатовую смесь.
Панакота с шоколадом и гранатом. Фотография рецепта 

Для рецепта вам потребуется:

для сливочно-шоколадной основы:
    • сливки - 500 мл
    • сахар - 30г
    • шоколад черный - 30г
    • какао-порошок - 2 ст.л.
    • ванильный сахар - 10г
    • желатин - 10г
для фруктового слоя:
  • гранатовый сок - 400 мл
  • сахар - 50г
  • желатин - 10г.

Рецепт приготовления:

Панакота с шоколадом и гранатом, Шаг 01

Для приготовления основы панакоты ставлю сливки на небольшой огонь. Как только они хорошо согреются, но не закипят, добавлю к ним поломанный на куски или порубленный ножом шоколад. Всыплю ванильный и обычный сахар.

Панакота с шоколадом и гранатом, Шаг 02

Размешиваю до растворения шоколада и сахара, после чего введу постепенно в массу какао.

Панакота с шоколадом и гранатом, Шаг 03

Когда все станет однородным, размешаю в сладкой смеси желатин. Мне не нужно его предварительно замачивать, он быстрорастворимый. Если на упаковке желатина написано, что нужно его заранее замачивать, придется строго следовать этой рекомендации.

Панакота с шоколадом и гранатом, Шаг 04

В горячем виде разолью сладкую сливочную массу по креманкам и поставлю в холодильник минимум на полтора часа, как только остынет до комнатной температуры.

Панакота с шоколадом и гранатом, Шаг 05

Пока же начну готовить фруктовый слой. Когда нет свежих гранатов, использую уже готовый гранатовый сок. Так как он подслащенный, не буду добавлять больше сахара. Поставлю на огонь сок, добавлю желатин. Он отлично растворится в теплом соке. Фруктовая масса отдохнет, остынет до комнатной температуры, после чего перелью её поверх застывшего сливочно-шоколадного слоя. Поставить двухслойную панакоту в холодильник.

За несколько минут до подачи присыплю шоколадно-гранатовый десерт тертым шоколадом или кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

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