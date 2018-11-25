Панакота с шоколадом и гранатом

Пока же начну готовить фруктовый слой. Когда нет свежих гранатов, использую уже готовый гранатовый сок. Так как он подслащенный, не буду добавлять больше сахара. Поставлю на огонь сок, добавлю желатин. Он отлично растворится в теплом соке. Фруктовая масса отдохнет, остынет до комнатной температуры, после чего перелью её поверх застывшего сливочно-шоколадного слоя. Поставить двухслойную панакоту в холодильник.

За несколько минут до подачи присыплю шоколадно-гранатовый десерт тертым шоколадом или кокосовой стружкой. Приятного аппетита!