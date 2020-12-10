Салат из печени стал популярнее Оливье. Делаем ее по-особому, с соевым соусом и чесноком

Печень не так часто используют в салатах поскольку она слишком доминирует над всеми составляющими. Но мы сделаем печень по-особому способу, вымочим в соевом соусе и быстро поджарим с чесноком. Только потом добавим ее в салат, который уже успел стать популярнее Оливье.

На полкило куриной печенки нам понадобится одна крупная морковь, один свежий огурец, 3 отварных яйца, банка зеленого горошка, 50 миллилитров соевого соуса. В подробном видеорецепте ниже вы также найдете описание домашнего майонеза, но если салат нужен быстро, а времени не хватает, то можно использовать и качественный майонез из магазина.

Начинаем конечно с печени. Тщательно ее промываем, все лишние прожилки убираем и режем кубиками. Теперь заливаем соевым соусом, перемешиваем и ставим пока в сторону на 15 минут, пусть пропитается.

Как раз есть время быстро подготовить прочие ингредиенты. Лук шинкуем мелко, морковь натираем на крупной терке.

Теперь нагреваем в сковороде растительное масло и обжариваем печень. До готовности примерно 7 минут. За 2 минуты до того, как снять печень с огня, добавьте к ней пропущенный через пресс чеснок.

Отдельно обжариваем лук, отдельно морковь. Нарезаем кубиками огурец и яйца. Осталось только собрать салат: выкладываем печень, лук, морковь, огурцы и яйца, перемешиваем и заправляем майонезом.

Видеорецепт:

Уже перед подачей добавьте зеленого горошка и свежей зелени.