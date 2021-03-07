Меню на 8 марта

Ингредиенты
- куриные бедра на луковой подушке:
- куриные бедра – 1 кг.
- соевый соус – 4 ст.л.
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- базилик – 1/3 ч.л.
- тимьян – 1/3 ч.л.
- томатная паста – 1 ст.л.
- лук – 3-4 шт.
- соль
- перец
- салат-закуска:
- огурцы – 300 гр. (3 шт. )
- сладкий перец – 150 гр.
- говядина – 350-400 гр.
- лук – 2-3 шт.
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- соль
- перец
- кориандр – 1/3 ч.л.
- сахар – щепотка
- соль
- красный острый перец
- чеснок – 2-5 зуб.
- уксус яблочный – 2 ст.л.
- намазка для бутербродов:
- рыбные консервы – 1 б. (230 гр. )
- яйца – 2 шт.
- майонез – 2 ст.л.
- чеснок – 1-2 зуб.
- соль
- гренки (багет)
- закуска «нежная»
- плавленый сырок – 100 гр. (1 шт. )
- сливочное масло – 100 гр.
- салат из пекинской капусты:
- пекинская капуста – 150 гр.
- сладкий перец – 100 гр.
- кукуруза – 100 гр.
- укроп – 1/3 пучка
- зеленый лук – 1/2 пучка
- заправка для салата:
- растительное масло – 2 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
1) Куриные бедра на луковой подушке.
Для маринада смешать в миске соевый соус, томатную пасту, чеснок, тимьян, базилик, черный перец, лук, нарезанный полукольцами.
Распределить маринад по мясу, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час.
Мясо переложить в форму для запекания на дно лук, сверху мясо.
Накрыть фольгой, поставить в разогретую духовку до 180*С.
Запекать 50 минут.
За 10 минут до готовности, можно снять фольгу и включить конвекцию или гриль, для румяной корочки сверху.
2) Салат-закуска.
Говядину нарезать тонкими ломтиками.
Обжарить до готовности с луком на растительном масле, добавить соевый соус, черный перец по вкусу.
Остудить.
Сладкий перец нарезать соломкой.
Огурцы нарезать брусочками.
Огурцы посолить, оставить на 5-10 минут, чтобы стек сок.
Слить сок, если есть.
Добавить специи: молотый кориандр, красный острый перец, сахар, измельченный чеснок, добавить перец, обжаренное мясо.
Заправить яблочным уксусом.
Перемешать.
Оставить настояться 10-15 минут.
3) Намазка для бутербродов.
В чаше блендера соединить консервы, яйца, майонез, чеснок, посолить по вкусу.
Намазать на гренки, присыпать рубленным укропом.
Сардины в масле можно заменить на сайру или скумбрию в масле.
4) Закуска «Нежная».
Плавленый сырок и сливочное масло хорошего качества заморозить.
На тарелку натереть на мелкой терке слоями: сырок, сливочное масло.
Слои повторять, пока не закончатся продукты.
Готовить перед подачей на стол.
5) Легкий овощной салат.
Пекинскую капусту мелко нашинковать.
Сладкий перец нарубить кубиком.
Укроп и зеленый лук мелко нарубить.
В миске соединить подготовленные ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, полить заправкой (растительное масло, лимонный сок, горчица), посолить по вкусу.
Перемешать.
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