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Меню на 8 марта

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Ингредиенты

  • куриные бедра на луковой подушке:
  • куриные бедра – 1 кг.
  • соевый соус – 4 ст.л.
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • базилик – 1/3 ч.л.
  • тимьян – 1/3 ч.л.
  • томатная паста – 1 ст.л.
  • лук – 3-4 шт.
  • соль
  • перец
  • салат-закуска:
  • огурцы – 300 гр. (3 шт. )
  • сладкий перец – 150 гр.
  • говядина – 350-400 гр.
  • лук – 2-3 шт.
  • растительное масло – 2-3 ст.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.
  • соль
  • перец
  • кориандр – 1/3 ч.л.
  • сахар – щепотка
  • соль
  • красный острый перец
  • чеснок – 2-5 зуб.
  • уксус яблочный – 2 ст.л.
  • намазка для бутербродов:
  • рыбные консервы – 1 б. (230 гр. )
  • яйца – 2 шт.
  • майонез – 2 ст.л.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • соль
  • гренки (багет)
  • закуска «нежная»
  • плавленый сырок – 100 гр. (1 шт. )
  • сливочное масло – 100 гр.
  • салат из пекинской капусты:
  • пекинская капуста – 150 гр.
  • сладкий перец – 100 гр.
  • кукуруза – 100 гр.
  • укроп – 1/3 пучка
  • зеленый лук – 1/2 пучка
  • заправка для салата:
  • растительное масло – 2 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

1) Куриные бедра на луковой подушке.

Для маринада смешать в миске соевый соус, томатную пасту, чеснок, тимьян, базилик, черный перец, лук, нарезанный полукольцами.

Распределить маринад по мясу, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час.

Мясо переложить в форму для запекания на дно лук, сверху мясо.

Накрыть фольгой, поставить в разогретую духовку до 180*С.

Запекать 50 минут.

За 10 минут до готовности, можно снять фольгу и включить конвекцию или гриль, для румяной корочки сверху.

2) Салат-закуска.

Говядину нарезать тонкими ломтиками.

Обжарить до готовности с луком на растительном масле, добавить соевый соус, черный перец по вкусу.

Остудить.

Сладкий перец нарезать соломкой.

Огурцы нарезать брусочками.

Огурцы посолить, оставить на 5-10 минут, чтобы стек сок.

Слить сок, если есть.

Добавить специи: молотый кориандр, красный острый перец, сахар, измельченный чеснок, добавить перец, обжаренное мясо.

Заправить яблочным уксусом.

Перемешать.

Оставить настояться 10-15 минут.

3) Намазка для бутербродов.

В чаше блендера соединить консервы, яйца, майонез, чеснок, посолить по вкусу.

Намазать на гренки, присыпать рубленным укропом.

Сардины в масле можно заменить на сайру или скумбрию в масле.

4) Закуска «Нежная».

Плавленый сырок и сливочное масло хорошего качества заморозить.

На тарелку натереть на мелкой терке слоями: сырок, сливочное масло.

Слои повторять, пока не закончатся продукты.

Готовить перед подачей на стол.

5) Легкий овощной салат.

Пекинскую капусту мелко нашинковать.

Сладкий перец нарубить кубиком.

Укроп и зеленый лук мелко нарубить.

В миске соединить подготовленные ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, полить заправкой (растительное масло, лимонный сок, горчица), посолить по вкусу.

Перемешать.

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