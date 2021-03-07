Меню на 8 марта

Ингредиенты

куриные бедра на луковой подушке:

куриные бедра – 1 кг.

соевый соус – 4 ст.л.

сушеный чеснок – 1 ч.л.

базилик – 1/3 ч.л.

тимьян – 1/3 ч.л.

томатная паста – 1 ст.л.

лук – 3-4 шт.

соль

перец

салат-закуска:

огурцы – 300 гр. (3 шт. )

сладкий перец – 150 гр.

говядина – 350-400 гр.

лук – 2-3 шт.

растительное масло – 2-3 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

соль

перец

кориандр – 1/3 ч.л.

сахар – щепотка

соль

красный острый перец

чеснок – 2-5 зуб.

уксус яблочный – 2 ст.л.

намазка для бутербродов:

рыбные консервы – 1 б. (230 гр. )

яйца – 2 шт.

майонез – 2 ст.л.

чеснок – 1-2 зуб.

соль

гренки (багет)

закуска «нежная»

плавленый сырок – 100 гр. (1 шт. )

сливочное масло – 100 гр.

салат из пекинской капусты:

пекинская капуста – 150 гр.

сладкий перец – 100 гр.

кукуруза – 100 гр.

укроп – 1/3 пучка

зеленый лук – 1/2 пучка

заправка для салата:

растительное масло – 2 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль

Пошаговый рецепт приготовления

1) Куриные бедра на луковой подушке.

Для маринада смешать в миске соевый соус, томатную пасту, чеснок, тимьян, базилик, черный перец, лук, нарезанный полукольцами.

Распределить маринад по мясу, накрыть пищевой пленкой и оставить на 1 час.

Мясо переложить в форму для запекания на дно лук, сверху мясо.

Накрыть фольгой, поставить в разогретую духовку до 180*С.

Запекать 50 минут.

За 10 минут до готовности, можно снять фольгу и включить конвекцию или гриль, для румяной корочки сверху.

2) Салат-закуска.

Говядину нарезать тонкими ломтиками.

Обжарить до готовности с луком на растительном масле, добавить соевый соус, черный перец по вкусу.

Остудить.

Сладкий перец нарезать соломкой.

Огурцы нарезать брусочками.

Огурцы посолить, оставить на 5-10 минут, чтобы стек сок.

Слить сок, если есть.

Добавить специи: молотый кориандр, красный острый перец, сахар, измельченный чеснок, добавить перец, обжаренное мясо.

Заправить яблочным уксусом.

Перемешать.

Оставить настояться 10-15 минут.

3) Намазка для бутербродов.

В чаше блендера соединить консервы, яйца, майонез, чеснок, посолить по вкусу.

Намазать на гренки, присыпать рубленным укропом.

Сардины в масле можно заменить на сайру или скумбрию в масле.

4) Закуска «Нежная».

Плавленый сырок и сливочное масло хорошего качества заморозить.

На тарелку натереть на мелкой терке слоями: сырок, сливочное масло.

Слои повторять, пока не закончатся продукты.

Готовить перед подачей на стол.

5) Легкий овощной салат.

Пекинскую капусту мелко нашинковать.

Сладкий перец нарубить кубиком.

Укроп и зеленый лук мелко нарубить.

В миске соединить подготовленные ингредиенты, добавить консервированную кукурузу, полить заправкой (растительное масло, лимонный сок, горчица), посолить по вкусу.

Перемешать.

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