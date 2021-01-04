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Картошка с хрустящей корочкой без капли масла. Вместо фритюра сделали в духовке, использовав маринад

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Картофель-фри все едят с удовольствием, но пользы от обилия масла в нем не особо много. Знакомый повар подсказал изящное решение: картофель можно сделать с корочкой и без фритюра: нужно просто его сначала немного промокнуть в маринаде, а потом запечь в духовке.

Приготовление картофеля стандартное: вначале чистим и режем клубни на соломку.

Картошка с хрустящей корочкой без капли масла. Вместо фритюра сделали в духовке, использовав маринад

Но дальнейший процесс у нас будет немного другим, нежели при готовке фри. Сделаем маринад: в его основе паприка, немного перца, капля растительно масла и белок от яйца.

Картошка с хрустящей корочкой без капли масла. Вместо фритюра сделали в духовке, использовав маринад

Перемешиваем маринад и обваливаем в нем порезанную картофельную соломку. Мешать нужно хорошо, картофель должен быть в маринаде со всех сторон, иначе не будет корочки.

Картошка с хрустящей корочкой без капли масла. Вместо фритюра сделали в духовке, использовав маринад

Теперь перейдем к запеканию. Укладываем на противень лист пергамента и раскладываем соломку так, чтобы между картошкой сохранилось расстояние.

Картошка с хрустящей корочкой без капли масла. Вместо фритюра сделали в духовке, использовав маринад

Закладываем в духовку, заранее выставив температуру 220 градусов, и ждем от 15 до 20 минут. 

Картошка с хрустящей корочкой без капли масла. Вместо фритюра сделали в духовке, использовав маринад

Такая картошка-фри получается гораздо лучше фритюрной. В ней нет масла, и ложится она не таким тяжелым комом, как традиционная фри. Идеально для ужина!

 

 

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