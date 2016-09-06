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Перловая каша в горшочке

Перловая каша в горшочкеФото: fotocdn.net
 
Перловая каша в горшочке способна перевернуть представления о перловке у тех, кто ее не любит. Приготовьте перловую кашу по рецепту, предложенному ниже.


Перловая крупа – это шлифованный ячмень. Когда-то перловку называли мужицким рисом, при этом перловую кашу подавали на царский стол. Позже перловка вошла в армейское меню, но ее делали жесткой, не до конца проваренной, за что солдаты остроумно прозвали перловку «шрапнелью».

Эта недорогая крупа очень полезна. В ней содержится большое число аминокислот, витаминов и микроэлементов. Перловка обладает антибактериальным и антиаллергическим эффектом. Она омолаживает кожу и препятствует ожирению. Но перловая крупа долго варится, поэтому ее рекомендуют замачивать минимум на 3 часа, а лучше на 12.

Томление перловой каши в горшочке способствует получению рассыпчатого и тающего во рту блюда. Сытной и питательной получается перловая каша в горшочке с мясом. Мясо подойдет любое – индейка, курица, свинина, баранина и т. д. Нежную курятину можно класть в горшочки в сыром виде. Жесткое мясо тушат в сковороде до полуготовности, а затем раскладывают в горшочки.

  • Время приготовления: 90 минут

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • мясо, 500 г
  • перловка, 2 стакана
  • луковица, 1 шт.
  • морковь, 1 шт.
  • соль, по вкусу
  • специи, по вкусу
  • смалец, 2 ст. л.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПЕРЛОВУЮ КАШУ В ГОРШОЧКЕ


  • Перловая каша в горшочкеФото: khamzin-fm.com
    Мелко нарезанное мясо обжариваем в жиру до румяной корочки, затем посыпаем луковыми колечками и нарезанной морковью и жарим еще пару минут.

    Раскладываем мясо в горшочки. Солим и перчим, посыпаем специями по вкусу.

    Сверху распределяем предварительно замоченную на несколько часов (или на ночь) перловую крупу.

    Наливаем в горшочки воду, чтобы она выступала на 2 см над крупой.

    Тушим в духовке, разогретой до 180-200 градусов, примерно 1 ч. 15 мин.

    За 10 минут до конца можно посыпать кашу тертым сыром и получить аппетитную корочку.

    Приятного аппетита!

Друзья, а вы готовите перловую кашу в горшочках? Какую предпочитаете – сладкую или соленую? Расскажите о своих рецептах в комментариях!

 

Источник

кашаМясные блюдаперловая крупавкуснокулинария
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