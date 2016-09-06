Эта недорогая крупа очень полезна. В ней содержится большое число аминокислот, витаминов и микроэлементов. Перловка обладает антибактериальным и антиаллергическим эффектом. Она омолаживает кожу и препятствует ожирению. Но перловая крупа долго варится, поэтому ее рекомендуют замачивать минимум на 3 часа, а лучше на 12.

Перловая каша в горшочке способна перевернуть представления о перловке у тех, кто ее не любит. Приготовьте перловую кашу по рецепту, предложенному ниже.Перловая крупа – это шлифованный ячмень. Когда-то перловку называли мужицким рисом, при этом перловую кашу подавали на царский стол. Позже перловка вошла в армейское меню, но ее делали жесткой, не до конца проваренной, за что солдаты остроумно прозвали перловку «шрапнелью».

Томление перловой каши в горшочке способствует получению рассыпчатого и тающего во рту блюда. Сытной и питательной получается перловая каша в горшочке с мясом. Мясо подойдет любое – индейка, курица, свинина, баранина и т. д. Нежную курятину можно класть в горшочки в сыром виде. Жесткое мясо тушат в сковороде до полуготовности, а затем раскладывают в горшочки.