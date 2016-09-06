Перловая крупа – это шлифованный ячмень. Когда-то перловку называли мужицким рисом, при этом перловую кашу подавали на царский стол. Позже перловка вошла в армейское меню, но ее делали жесткой, не до конца проваренной, за что солдаты остроумно прозвали перловку «шрапнелью».
Эта недорогая крупа очень полезна. В ней содержится большое число аминокислот, витаминов и микроэлементов. Перловка обладает антибактериальным и антиаллергическим эффектом. Она омолаживает кожу и препятствует ожирению. Но перловая крупа долго варится, поэтому ее рекомендуют замачивать минимум на 3 часа, а лучше на 12.
Томление перловой каши в горшочке способствует получению рассыпчатого и тающего во рту блюда. Сытной и питательной получается перловая каша в горшочке с мясом. Мясо подойдет любое – индейка, курица, свинина, баранина и т. д. Нежную курятину можно класть в горшочки в сыром виде. Жесткое мясо тушат в сковороде до полуготовности, а затем раскладывают в горшочки.
- Время приготовления: 90 минут
ИНГРЕДИЕНТЫ
- мясо, 500 г
- перловка, 2 стакана
- луковица, 1 шт.
- морковь, 1 шт.
- соль, по вкусу
- специи, по вкусу
- смалец, 2 ст. л.
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПЕРЛОВУЮ КАШУ В ГОРШОЧКЕ
Фото: khamzin-fm.comМелко нарезанное мясо обжариваем в жиру до румяной корочки, затем посыпаем луковыми колечками и нарезанной морковью и жарим еще пару минут.
Раскладываем мясо в горшочки. Солим и перчим, посыпаем специями по вкусу.
Сверху распределяем предварительно замоченную на несколько часов (или на ночь) перловую крупу.
Наливаем в горшочки воду, чтобы она выступала на 2 см над крупой.
Тушим в духовке, разогретой до 180-200 градусов, примерно 1 ч. 15 мин.
За 10 минут до конца можно посыпать кашу тертым сыром и получить аппетитную корочку.
Приятного аппетита!
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