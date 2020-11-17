Рецепт вкусного пирога с яблоками: простой способ приготовления

«Необычно, эффектно, очень вкусно!» — именно так охарактеризовала этот новый рецепт вкусного пирога с яблоками моя подруга. Фишка пирога в том, что яблоки в нём не кусочками как в шарлотке, а половинками. Готовится пирог быстро и без заморочек, а результат приятно удивляет. Не говоря уже о восхитительном аромате этой выпечки!

Сегодня редакция «Так Просто!» поделится инструкцией необычного яблочного пирога. Оторваться невозможно!

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РЕЦЕПТ ВКУСНОГО ПИРОГА С ЯБЛОКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ

400 г муки

200 г сливочного масла

150 г сметаны

2 желтка

100 г сахара

1 ч. л. разрыхлителя

6 средних яблок

корица по вкусу

щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

В глубокой миске смешай муку с разрыхлителем. Перемешай, а затем натри на мелкой терке холодное сливочное масло. Руками перетри масло с мукой в крошку. В отдельной миске смешай сметану, сахар, желтки и щепотку соли. Сделай в миске с мукой углубление и влей туда жидкую смесь. Хорошенько всё перемешай. Собери тесто в комок. Обрати внимание, что тесто может слегка липнуть к рукам. На припыленном мукой столе раздели тесто на две неодинаковые части. Одна часть должна быть чуть больше. Каждый из кусочков теста заверни в пищевую пленку и убери в холодильник на 1 час. Яблоки вымой, очисти и удали сердцевинку, разрежь яблоки пополам. Меньшую часть теста выложи на пергаментную бумагу и раскатай в прямоугольный пласт. Размер должен быть таким, чтоб на нём поместилось 12 половинок яблок на небольшом расстоянии друг от друга. Переложи пергамент с тестом на противень, тесто слегка смажь белком. Выложи на тесто половинки яблок. Яблоки слегка присыпь корицей. Это удобнее всего делать при помощи сита. Вторую часть теста также на пергаментной бумаге раскатай в пласт. Пласт теста должен быть такого размера, чтобы хватило покрыть им яблоки. Удобнее всего выкладывать тесто на яблоки при помощи всё той же пергаментной бумаги. Поправляй тесто так, чтобы между яблоками образовались складки. Слегка защипни края. Перед выпечкой вилкой проколи каждое яблоко. Выпекай пирог в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 55 минут до румяности. Вот и всё, пирог с яблоками готов. При желании его можно слегка присыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

А чтобы детальнее ознакомиться с этим рецептом, посмотри видео с прекрасного кулинарного канала Ольги Шобутинской. Рецепты Оленьки всегда получаются с первого раза!

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

В каждом кусочке такого пирога половинка ароматного яблока! Яблоки хорошо пропекаются и создают восхитительную симфонию вкуса вместе с песочным тестом на сметане.

Обязательно сохрани себе этот рецепт вкусного пирога с яблоками. Такая выпечка приятно порадует тебя и домашних в холодную пору года!