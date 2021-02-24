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7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

Каша - отличный вариант для завтрака. Готовить ее легко и быстро, а сил продержаться до обеда точно хватит. Правда, многим простая каша на воде или коровьем молоке кажется скучной и пресной, но это поправимо.

Несколько рецептов для вкусного утра и энергичного дня.

Быстрый пир​ог из пшенной каши

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© cinnamonandthyme

Для любителей интересной выпечки.

Ингредиенты:

  • 150 г пшенной крупы
  • 1,5 чашки молока
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 1 банан
  • 1 яйцо
  • 5 ст. л. жирных сливок
  • лимонный сок
  • сироп или варенье по вкусу
  • фундук или любые другие орехи

Приготовление:

  1. В кастрюлю наливаем молоко, добавляем ванильный экстракт и доводим до кипения.
  2. Снимаем кастрюлю с огня и всыпаем пшенную крупу. Уменьшаем огонь до среднего, снова ставим на плиту и варим до мягкости крупы, время от времени помешивая. Следим, чтобы молоко не выкипело и каша не подгорела. Когда крупа доварится, снимаем с огня и даем остыть.
  3. Пока варится каша, нарезаем банан мелкими кусочками и сбрызгиваем лимонным соком.
  4. Яичный белок отделяем от желтка. Белок взбиваем миксером в легкую пену.
  5. В остывшую кашу добавляем желток, жирные сливки и банан. Затем аккуратно вмешиваем взбитый белок.
  6. Форму для выпечки смазываем маслом, выкладываем массу, закрываем фольгой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

Перед подачей можно полить пирог вареньем или сиропом и украсить фундуком.

Источник: cinnamonandthyme

Овсяная каша со специями

7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

© dishingupthedirt

Специи и фрукты - вот и все, что нужно, чтобы придать привычной каше экзотический вкус.

Ингредиенты:

  • 2/3 чашки овсяных хлопьев
  • 2 чашки воды
  • 0,5 ч. л. корицы
  • 0,5 ч. л. мускатного ореха
  • 1/8 ч. л. кардамона
  • 1/8 ч. л. имбиря
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • щепотка соли
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1—2 ст. л. любого сиропа или варенья
  • бананы или любые другие фрукты и орехи

Приготовление:

  1. Кипятим в кастрюле подсоленную воду. Засыпаем в воду овсяные хлопья, накрываем крышкой и варим на медленном огне до готовности — минут 5—10.
  2. Снимаем с огня и вмешиваем все специи, масло, ваниль и сироп. Сверху выкладываем фрукты и орехи. Вкуснее всего теплая кашка комнатной температуры.

Источник: dishingupthedirt

Манная каша на курином бульоне

7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

© povarenok

Сладкая манная каша могла надоесть еще в детстве. Но можно сделать из нее сытный питательный завтрак.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. с горкой манной крупы
  • 1,5 стакана куриного бульона
  • 100—200 г отварной куриной грудки
  • 30 г сливочного масла
  • куркума на кончике ножа
  • щепотка соли
  • зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Куриный бульон наливаем в кастрюлю. Отварную куриную грудку мелко режем и кладем в бульон. Добавляем куркуму и доводим бульон до кипения.
  2. Помешивая, медленно вводим манку и варим 2 минуты, не прекращая помешивать, чтобы не было комочков. Варим еще 5—7 минут на слабом огне.
  3. Добавляем зелень и масло — и можно есть.

Источник: povarenok

Рисовый пудинг с кокосом

7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

© herringinfurs

Это традиционное британское лакомство подходит для неспешного завтрака в выходные, когда на кулинарные эксперименты есть немного времени. Или же можно приготовить с вечера и подать на утро холодным.

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана риса
  • 1 банка (400 мл) кокосового молока
  • 2,5 стакана коровьего молока
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 3—4 ст. л. сахара
  • 1 стакан изюма
  • 1 стакан кокосовой стружки
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Рис заливаем 2 стаканами воды и варим в открытой кастрюле на средне-маленьком огне, часто помешивая, до полной готовности риса — минут 15—20.
  2. Добавляем оба вида молока и продолжаем варить, часто помешивая, еще минут 25—30, до достижения вязкой, кремообразной консистенции.
  3. Добавляем соль, сахар, ванильную эссенцию и сухофрукты и варим еще 5 минут.
  4. Накрываем крышкой и охлаждаем до умеренно-горячего состояния, если планируем есть как кашу, или полностью, в холодильнике, если планируем есть как десерт.
  5. Кокосовую стружку подсушиваем примерно 1—2 минуты на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая. Посыпаем кашу перед подачей сверху или вмешиваем — как больше нравится.
  6. Свежие фрукты лучше мелко нарезать и украсить кашу перед подачей.

Источник herringinfurs

Кукурузная каша с чесночком

7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

© daydreamkitchen

Если сладкие каши надоели, можно добавить неожиданный ингредиент и получить необычный вкус.

Ингредиенты:

  • 2 ст. л. сливочного масла
  • 1/2 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 стакан молока
  • 1 стакан куриного бульона (можно заменить водой)
  • 0,5 чашки кукурузной муки
  • 150 г любого сыра (лучше двух видов)
  • щепотка черного перца
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Кладем в кастрюлю масло, лук и чеснок и варим, пока лук не станет мягким и прозрачным. Если нужно, добавляем чуть-чуть воды.
  2. Затем добавляем воду, молоко, кукурузную кашу и соль. Накрываем крышкой и варим минут 20, периодически помешивая, пока кукурузная каша не впитает жидкость.
  3. В готовую кашу добавляем сыр и перец и перемешиваем: сыр должен расплавиться.

Источник allrecipes

Гречнев​ая каша с фруктами

7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

© foolproofliving

Такой рецепт каши может показаться непривычным, но определенно стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты:

  • 1 чашка гречневой крупы
  • 3 чашки кокосового молока (можно заменить соевым, рисовым или миндальным)
  • 1 чашка воды
  • 2 ч. л. ванильного экстракта
  • 1/4 ч. л. корицы
  • 1/2 чашки грецких орехов
  • 1,5 чашки любых ягод или свежих фруктов
  • 1/2 стакана несладкой кокосовой стружки
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Смешиваем в миске гречневую крупу, кокосовое молоко, воду, ванильный экстракт, корицу и соль. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник хотя бы на полчаса (чем дольше, тем лучше).
  2. Выкладываем все в кастрюлю и варим на среднем огне, постоянно помешивая, 7—10 минут.
  3. Раскладываем готовую кашу по тарелкам, украшаем орехами и ягодами. Готово!

Источник: foolproofliving

Каша из булгура с шоколадом и вишенкой

7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

© thehealthyfoodie

Существует много «непривычных» круп: так уж сложилось, что у нас они непопулярны, но менее вкусными они от этого не становятся. Одна из них — булгур, крупа из высушенной и раздробленной пшеницы. Его, как и все каши, можно есть с фруктами или с любым нежирным мясом.

Ингредиенты:

  • 1 чашка булгура
  • 30 г сливочного масла
  • 2 чашки воды
  • 120 г свежей или консервированной вишни
  • 1 ст. л. какао-порошка
  • 1 ч. л. молотой корицы
  • сахар
  • орехи
  • кокосовая стружка

Приготовление:

  1. Булгур промываем водой и даем слегка подсохнуть.
  2. Обжариваем его 5—10 минут на сливочном масле.
  3. Наливаем в кастрюлю воду, кипятим, уменьшаем огонь до минимального и высыпаем булгур в кастрюлю. Добавляем сахар (можно и без него, если не слишком любите сладкое). Варим на самом слабом огне минут 20.
  4. За пару минут до готовности добавляем какао-порошок и вишню.
  5. При подаче можно украсить орехами или посыпать кокосовой стружкой.

Второй вариант:

С вечера заливаем булгур кипятком, добавляем сахар, вишню, какао-порошок, корицу и орехи, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой, даем чуть остыть при комнатной температуре и убираем на ночь в холодильник. Утром можно есть холодным или подогреть в микроволновке.

По материалам kak-pravilno, thehealthyfoodie

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