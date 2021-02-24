7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

Каша - отличный вариант для завтрака. Готовить ее легко и быстро, а сил продержаться до обеда точно хватит. Правда, многим простая каша на воде или коровьем молоке кажется скучной и пресной, но это поправимо.

Несколько рецептов для вкусного утра и энергичного дня.

Быстрый пир​ог из пшенной каши

© cinnamonandthyme

Для любителей интересной выпечки.

Ингредиенты:

150 г пшенной крупы

1,5 чашки молока

1 ч. л. ванильного экстракта

1 банан

1 яйцо

5 ст. л. жирных сливок

лимонный сок

сироп или варенье по вкусу

фундук или любые другие орехи

Приготовление:

В кастрюлю наливаем молоко, добавляем ванильный экстракт и доводим до кипения. Снимаем кастрюлю с огня и всыпаем пшенную крупу. Уменьшаем огонь до среднего, снова ставим на плиту и варим до мягкости крупы, время от времени помешивая. Следим, чтобы молоко не выкипело и каша не подгорела. Когда крупа доварится, снимаем с огня и даем остыть. Пока варится каша, нарезаем банан мелкими кусочками и сбрызгиваем лимонным соком. Яичный белок отделяем от желтка. Белок взбиваем миксером в легкую пену. В остывшую кашу добавляем желток, жирные сливки и банан. Затем аккуратно вмешиваем взбитый белок. Форму для выпечки смазываем маслом, выкладываем массу, закрываем фольгой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.

Перед подачей можно полить пирог вареньем или сиропом и украсить фундуком.

Источник: cinnamonandthyme

Овсяная каша со специями

© dishingupthedirt

Специи и фрукты - вот и все, что нужно, чтобы придать привычной каше экзотический вкус.

Ингредиенты:

2/3 чашки овсяных хлопьев

2 чашки воды

0,5 ч. л. корицы

0,5 ч. л. мускатного ореха

1/8 ч. л. кардамона

1/8 ч. л. имбиря

1 ч. л. ванильного экстракта

щепотка соли

2 ст. л. сливочного масла

1—2 ст. л. любого сиропа или варенья

бананы или любые другие фрукты и орехи

Приготовление:

Кипятим в кастрюле подсоленную воду. Засыпаем в воду овсяные хлопья, накрываем крышкой и варим на медленном огне до готовности — минут 5—10. Снимаем с огня и вмешиваем все специи, масло, ваниль и сироп. Сверху выкладываем фрукты и орехи. Вкуснее всего теплая кашка комнатной температуры.

Источник: dishingupthedirt

Манная каша на курином бульоне

© povarenok

Сладкая манная каша могла надоесть еще в детстве. Но можно сделать из нее сытный питательный завтрак.

Ингредиенты:

2 ст. л. с горкой манной крупы

1,5 стакана куриного бульона

100—200 г отварной куриной грудки

30 г сливочного масла

куркума на кончике ножа

щепотка соли

зелень по вкусу

Приготовление:

Куриный бульон наливаем в кастрюлю. Отварную куриную грудку мелко режем и кладем в бульон. Добавляем куркуму и доводим бульон до кипения. Помешивая, медленно вводим манку и варим 2 минуты, не прекращая помешивать, чтобы не было комочков. Варим еще 5—7 минут на слабом огне. Добавляем зелень и масло — и можно есть.

Источник: povarenok

Рисовый пудинг с кокосом

© herringinfurs

Это традиционное британское лакомство подходит для неспешного завтрака в выходные, когда на кулинарные эксперименты есть немного времени. Или же можно приготовить с вечера и подать на утро холодным.

Ингредиенты:

3/4 стакана риса

1 банка (400 мл) кокосового молока

2,5 стакана коровьего молока

1 ч. л. ванильного экстракта

3—4 ст. л. сахара

1 стакан изюма

1 стакан кокосовой стружки

щепотка соли

Приготовление:

Рис заливаем 2 стаканами воды и варим в открытой кастрюле на средне-маленьком огне, часто помешивая, до полной готовности риса — минут 15—20. Добавляем оба вида молока и продолжаем варить, часто помешивая, еще минут 25—30, до достижения вязкой, кремообразной консистенции. Добавляем соль, сахар, ванильную эссенцию и сухофрукты и варим еще 5 минут. Накрываем крышкой и охлаждаем до умеренно-горячего состояния, если планируем есть как кашу, или полностью, в холодильнике, если планируем есть как десерт. Кокосовую стружку подсушиваем примерно 1—2 минуты на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая. Посыпаем кашу перед подачей сверху или вмешиваем — как больше нравится. Свежие фрукты лучше мелко нарезать и украсить кашу перед подачей.

Источник herringinfurs

Кукурузная каша с чесночком

© daydreamkitchen

Если сладкие каши надоели, можно добавить неожиданный ингредиент и получить необычный вкус.

Ингредиенты:

2 ст. л. сливочного масла

1/2 луковицы

1 зубчик чеснока

1 стакан молока

1 стакан куриного бульона (можно заменить водой)

0,5 чашки кукурузной муки

150 г любого сыра (лучше двух видов)

щепотка черного перца

соль по вкусу

Приготовление:

Кладем в кастрюлю масло, лук и чеснок и варим, пока лук не станет мягким и прозрачным. Если нужно, добавляем чуть-чуть воды. Затем добавляем воду, молоко, кукурузную кашу и соль. Накрываем крышкой и варим минут 20, периодически помешивая, пока кукурузная каша не впитает жидкость. В готовую кашу добавляем сыр и перец и перемешиваем: сыр должен расплавиться.

Источник allrecipes

Гречнев​ая каша с фруктами

© foolproofliving

Такой рецепт каши может показаться непривычным, но определенно стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты:

1 чашка гречневой крупы

3 чашки кокосового молока (можно заменить соевым, рисовым или миндальным)

1 чашка воды

2 ч. л. ванильного экстракта

1/4 ч. л. корицы

1/2 чашки грецких орехов

1,5 чашки любых ягод или свежих фруктов

1/2 стакана несладкой кокосовой стружки

щепотка соли

Приготовление:

Смешиваем в миске гречневую крупу, кокосовое молоко, воду, ванильный экстракт, корицу и соль. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник хотя бы на полчаса (чем дольше, тем лучше). Выкладываем все в кастрюлю и варим на среднем огне, постоянно помешивая, 7—10 минут. Раскладываем готовую кашу по тарелкам, украшаем орехами и ягодами. Готово!

Источник: foolproofliving

Каша из булгура с шоколадом и вишенкой

© thehealthyfoodie

Существует много «непривычных» круп: так уж сложилось, что у нас они непопулярны, но менее вкусными они от этого не становятся. Одна из них — булгур, крупа из высушенной и раздробленной пшеницы. Его, как и все каши, можно есть с фруктами или с любым нежирным мясом.

Ингредиенты:

1 чашка булгура

30 г сливочного масла

2 чашки воды

120 г свежей или консервированной вишни

1 ст. л. какао-порошка

1 ч. л. молотой корицы

сахар

орехи

кокосовая стружка

Приготовление:

Булгур промываем водой и даем слегка подсохнуть. Обжариваем его 5—10 минут на сливочном масле. Наливаем в кастрюлю воду, кипятим, уменьшаем огонь до минимального и высыпаем булгур в кастрюлю. Добавляем сахар (можно и без него, если не слишком любите сладкое). Варим на самом слабом огне минут 20. За пару минут до готовности добавляем какао-порошок и вишню. При подаче можно украсить орехами или посыпать кокосовой стружкой.

Второй вариант:

С вечера заливаем булгур кипятком, добавляем сахар, вишню, какао-порошок, корицу и орехи, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой, даем чуть остыть при комнатной температуре и убираем на ночь в холодильник. Утром можно есть холодным или подогреть в микроволновке.

По материалам kak-pravilno, thehealthyfoodie