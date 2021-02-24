7 необычных рецептов каш для полезного завтрака

Каша - отличный вариант для завтрака. Готовить ее легко и быстро, а сил продержаться до обеда точно хватит. Правда, многим простая каша на воде или коровьем молоке кажется скучной и пресной, но это поправимо.
Несколько рецептов для вкусного утра и энергичного дня.
Быстрый пирог из пшенной каши
© cinnamonandthyme
Для любителей интересной выпечки.
Ингредиенты:
- 150 г пшенной крупы
- 1,5 чашки молока
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 1 банан
- 1 яйцо
- 5 ст. л. жирных сливок
- лимонный сок
- сироп или варенье по вкусу
- фундук или любые другие орехи
Приготовление:
- В кастрюлю наливаем молоко, добавляем ванильный экстракт и доводим до кипения.
- Снимаем кастрюлю с огня и всыпаем пшенную крупу. Уменьшаем огонь до среднего, снова ставим на плиту и варим до мягкости крупы, время от времени помешивая. Следим, чтобы молоко не выкипело и каша не подгорела. Когда крупа доварится, снимаем с огня и даем остыть.
- Пока варится каша, нарезаем банан мелкими кусочками и сбрызгиваем лимонным соком.
- Яичный белок отделяем от желтка. Белок взбиваем миксером в легкую пену.
- В остывшую кашу добавляем желток, жирные сливки и банан. Затем аккуратно вмешиваем взбитый белок.
- Форму для выпечки смазываем маслом, выкладываем массу, закрываем фольгой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут.
Перед подачей можно полить пирог вареньем или сиропом и украсить фундуком.
Источник: cinnamonandthyme
Овсяная каша со специями
© dishingupthedirt
Специи и фрукты - вот и все, что нужно, чтобы придать привычной каше экзотический вкус.
Ингредиенты:
- 2/3 чашки овсяных хлопьев
- 2 чашки воды
- 0,5 ч. л. корицы
- 0,5 ч. л. мускатного ореха
- 1/8 ч. л. кардамона
- 1/8 ч. л. имбиря
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- щепотка соли
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1—2 ст. л. любого сиропа или варенья
- бананы или любые другие фрукты и орехи
Приготовление:
- Кипятим в кастрюле подсоленную воду. Засыпаем в воду овсяные хлопья, накрываем крышкой и варим на медленном огне до готовности — минут 5—10.
- Снимаем с огня и вмешиваем все специи, масло, ваниль и сироп. Сверху выкладываем фрукты и орехи. Вкуснее всего теплая кашка комнатной температуры.
Источник: dishingupthedirt
Манная каша на курином бульоне
© povarenok
Сладкая манная каша могла надоесть еще в детстве. Но можно сделать из нее сытный питательный завтрак.
Ингредиенты:
- 2 ст. л. с горкой манной крупы
- 1,5 стакана куриного бульона
- 100—200 г отварной куриной грудки
- 30 г сливочного масла
- куркума на кончике ножа
- щепотка соли
- зелень по вкусу
Приготовление:
- Куриный бульон наливаем в кастрюлю. Отварную куриную грудку мелко режем и кладем в бульон. Добавляем куркуму и доводим бульон до кипения.
- Помешивая, медленно вводим манку и варим 2 минуты, не прекращая помешивать, чтобы не было комочков. Варим еще 5—7 минут на слабом огне.
- Добавляем зелень и масло — и можно есть.
Источник: povarenok
Рисовый пудинг с кокосом
© herringinfurs
Это традиционное британское лакомство подходит для неспешного завтрака в выходные, когда на кулинарные эксперименты есть немного времени. Или же можно приготовить с вечера и подать на утро холодным.
Ингредиенты:
- 3/4 стакана риса
- 1 банка (400 мл) кокосового молока
- 2,5 стакана коровьего молока
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 3—4 ст. л. сахара
- 1 стакан изюма
- 1 стакан кокосовой стружки
- щепотка соли
Приготовление:
- Рис заливаем 2 стаканами воды и варим в открытой кастрюле на средне-маленьком огне, часто помешивая, до полной готовности риса — минут 15—20.
- Добавляем оба вида молока и продолжаем варить, часто помешивая, еще минут 25—30, до достижения вязкой, кремообразной консистенции.
- Добавляем соль, сахар, ванильную эссенцию и сухофрукты и варим еще 5 минут.
- Накрываем крышкой и охлаждаем до умеренно-горячего состояния, если планируем есть как кашу, или полностью, в холодильнике, если планируем есть как десерт.
- Кокосовую стружку подсушиваем примерно 1—2 минуты на сухой сковороде на среднем огне до золотистого цвета, постоянно помешивая. Посыпаем кашу перед подачей сверху или вмешиваем — как больше нравится.
- Свежие фрукты лучше мелко нарезать и украсить кашу перед подачей.
Источник herringinfurs
Кукурузная каша с чесночком
© daydreamkitchen
Если сладкие каши надоели, можно добавить неожиданный ингредиент и получить необычный вкус.
Ингредиенты:
- 2 ст. л. сливочного масла
- 1/2 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 1 стакан молока
- 1 стакан куриного бульона (можно заменить водой)
- 0,5 чашки кукурузной муки
- 150 г любого сыра (лучше двух видов)
- щепотка черного перца
- соль по вкусу
Приготовление:
- Кладем в кастрюлю масло, лук и чеснок и варим, пока лук не станет мягким и прозрачным. Если нужно, добавляем чуть-чуть воды.
- Затем добавляем воду, молоко, кукурузную кашу и соль. Накрываем крышкой и варим минут 20, периодически помешивая, пока кукурузная каша не впитает жидкость.
- В готовую кашу добавляем сыр и перец и перемешиваем: сыр должен расплавиться.
Источник allrecipes
Гречневая каша с фруктами
© foolproofliving
Такой рецепт каши может показаться непривычным, но определенно стоит того, чтобы попробовать.
Ингредиенты:
- 1 чашка гречневой крупы
- 3 чашки кокосового молока (можно заменить соевым, рисовым или миндальным)
- 1 чашка воды
- 2 ч. л. ванильного экстракта
- 1/4 ч. л. корицы
- 1/2 чашки грецких орехов
- 1,5 чашки любых ягод или свежих фруктов
- 1/2 стакана несладкой кокосовой стружки
- щепотка соли
Приготовление:
- Смешиваем в миске гречневую крупу, кокосовое молоко, воду, ванильный экстракт, корицу и соль. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник хотя бы на полчаса (чем дольше, тем лучше).
- Выкладываем все в кастрюлю и варим на среднем огне, постоянно помешивая, 7—10 минут.
- Раскладываем готовую кашу по тарелкам, украшаем орехами и ягодами. Готово!
Источник: foolproofliving
Каша из булгура с шоколадом и вишенкой
© thehealthyfoodie
Существует много «непривычных» круп: так уж сложилось, что у нас они непопулярны, но менее вкусными они от этого не становятся. Одна из них — булгур, крупа из высушенной и раздробленной пшеницы. Его, как и все каши, можно есть с фруктами или с любым нежирным мясом.
Ингредиенты:
- 1 чашка булгура
- 30 г сливочного масла
- 2 чашки воды
- 120 г свежей или консервированной вишни
- 1 ст. л. какао-порошка
- 1 ч. л. молотой корицы
- сахар
- орехи
- кокосовая стружка
Приготовление:
- Булгур промываем водой и даем слегка подсохнуть.
- Обжариваем его 5—10 минут на сливочном масле.
- Наливаем в кастрюлю воду, кипятим, уменьшаем огонь до минимального и высыпаем булгур в кастрюлю. Добавляем сахар (можно и без него, если не слишком любите сладкое). Варим на самом слабом огне минут 20.
- За пару минут до готовности добавляем какао-порошок и вишню.
- При подаче можно украсить орехами или посыпать кокосовой стружкой.
Второй вариант:
С вечера заливаем булгур кипятком, добавляем сахар, вишню, какао-порошок, корицу и орехи, хорошо перемешиваем, накрываем крышкой, даем чуть остыть при комнатной температуре и убираем на ночь в холодильник. Утром можно есть холодным или подогреть в микроволновке.
По материалам kak-pravilno, thehealthyfoodie
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