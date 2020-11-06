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Морс из клюквы и брусники

Морс из клюквы и брусники

Приготовить морс из клюквы и брусники можно в любое время года. Летом он утолит жажду, а зимой зарядит энергией на весь день. Напиток полезный и очень вкусный, а готовится за считанные минуты!

Описание приготовления:

Морс из клюквы и брусники укрепит иммунитет и прекрасно утолит жажду. Насыщенный цвет, приятный вкус и полезность — вот что делает его универсальным. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные, можно добавить любые другие ягоды по вкусу и приготовить ягодный микс. В качестве подсластителя я использую мед, но можно по желанию заменить его на сахар. Рецепт простой и не требует особых кулинарных талантов. Попробуйте!

Ингредиенты:

  • Клюква  — 100 Грамм
  • Брусника  — 100 Грамм
  • Вода  — 1 Литр
  • Мед  — 3 Ст. ложки

Количество порций: 6-8

Как приготовить "Морс из клюквы и брусники"

Морс из клюквы и брусники

Подготовьте все ингредиенты.

Морс из клюквы и брусники

Ягоды промойте и переложите в кастрюлю.

Морс из клюквы и брусники

Немного потолките ягоды, чтобы они пустили сок.

Морс из клюквы и брусники

Добавьте воду, поставьте на плиту и доведите до кипения. Затем снимите и дайте настояться 20 минут. Готовый морс процедите, добавьте по вкусу мед или сахар.

Морс из клюквы и брусники

Подавайте морс в охлажденном виде с дольками лимона или кубиками льда.

Морс из клюквы и брусники

Приятного аппетита!

 

 

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