Приготовить морс из клюквы и брусники можно в любое время года. Летом он утолит жажду, а зимой зарядит энергией на весь день. Напиток полезный и очень вкусный, а готовится за считанные минуты!

Описание приготовления:

Морс из клюквы и брусники укрепит иммунитет и прекрасно утолит жажду. Насыщенный цвет, приятный вкус и полезность — вот что делает его универсальным. Ягоды можно использовать как свежие, так и замороженные, можно добавить любые другие ягоды по вкусу и приготовить ягодный микс. В качестве подсластителя я использую мед, но можно по желанию заменить его на сахар. Рецепт простой и не требует особых кулинарных талантов. Попробуйте!

Ингредиенты:

Клюква — 100 Грамм

Брусника — 100 Грамм

Вода — 1 Литр

Мед — 3 Ст. ложки

Количество порций: 6-8

Как приготовить "Морс из клюквы и брусники"

Подготовьте все ингредиенты.

Ягоды промойте и переложите в кастрюлю.

Немного потолките ягоды, чтобы они пустили сок.

Добавьте воду, поставьте на плиту и доведите до кипения. Затем снимите и дайте настояться 20 минут. Готовый морс процедите, добавьте по вкусу мед или сахар.

Подавайте морс в охлажденном виде с дольками лимона или кубиками льда.

Приятного аппетита!