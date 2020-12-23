Вегетарианский "Оливье" на новогодний стол - рецепт для тех, кто постится

А ну-ка, дорогие постящиеся, расскажите мне, что вы планируете готовить на новогодний стол? С горячим блюдом, думаю, все ясно - вероятнее всего, запечете красную рыбу, и все дела: быстро, просто, нарядно, вкусно. А что делать с салатами-закусками? Более того - что делать с традиционным "Оливье"? Если не тазик, то хотя бы салатник должен появиться на столе! В общем, вы же понимаете, что выход всегда есть? Предлагаю вам рецепт постного "Оливье". Конечно, это не то же самое, что готовила на праздники ваша мама и чем угощала вас крестная, однако, в условиях запрета на "докторскую" колбасу и куриные яйца, получается очень даже неплохо! Повторюсь - не ожидайте от этого блюда сверх-ощущений и супер-впечатлений. Тех, кому ведом вкус настоящего "Оливье", не проведешь, но в качестве символа новогоднего стола оно выходит весьма неплохо. Скажем, это просто постный овощной салат, заправленный растительным майонезом, и это уже неплохо.

Про индекс биг-мака все слышали? С 2009 года российская газета «Труд» предложила и рассчитывает уровень инфляции на потребительскую корзину с помощью "индекса оливье".

Вегетарианский "Оливье" или постный "Оливье" - отличный салат для новогоднего стола, если вы соблюдаете рождественский пост.

Готовьте обязательно - какой же Новый год без этого блюда?

Ингредиенты:

1 крупная морковь(2 небольшие);

2 крупные картофелины;

2 небольших соленых огурца;

1 свежий огурец;

1/2 банки консервированного горошка;

1 небольшая луковица;

1 яблоко;

1 ст. л. горчицы в зернах;

1 ч. л. бальзамического уксуса;

соль, перец по вкусу;

примерно 60 мл растительного масла.

Отвариваем морковь и картофель, остужаем, очищаем, нарезаем кубиками.

Картофель нарезаем небольшими кубиками.

Морковь измельчаем кубиками чуть меньшего размера.

Примерно так же нарезаем соленые огурцы.

И свежие.

В миску выкладываем все нарезанные компоненты, добавляем лук мелкими-мелкими кубиками, вкладываем зеленый горошек.

Яблоко очищаем, удаляем сердцевину.

Выкладываем в чашу блендера, добавляем уксус, соль, горчицу.

Пюрируем до однородности.

Тонкой струйкой вливая масло, продолжаем работать блендером. Такой густой майонез, как магазинный, у меня никогда не получался, но, может, я просто плохо пробовала? В общем, я останавливаюсь примерно на 60 мл масла, меня консистенция устраивает.

Заправляем салат, добавляем соль и перец по вкусу.

Перемешиваем и....

... и подаем!