Вегетарианский "Оливье" на новогодний стол - рецепт для тех, кто постится

А ну-ка, дорогие постящиеся, расскажите мне, что вы планируете готовить на новогодний стол? С горячим блюдом, думаю, все ясно - вероятнее всего, запечете красную рыбу, и все дела: быстро, просто, нарядно, вкусно. А что делать с салатами-закусками? Более того - что делать с традиционным "Оливье"? Если не тазик, то хотя бы салатник должен появиться на столе! В общем, вы же понимаете, что выход всегда есть? Предлагаю вам рецепт постного "Оливье". Конечно, это не то же самое, что готовила на праздники ваша мама и чем угощала вас крестная, однако, в условиях запрета на "докторскую" колбасу и куриные яйца, получается очень даже неплохо! Повторюсь - не ожидайте от этого блюда сверх-ощущений и супер-впечатлений. Тех, кому ведом вкус настоящего "Оливье", не проведешь, но в качестве символа новогоднего стола оно выходит весьма неплохо. Скажем, это просто постный овощной салат, заправленный растительным майонезом, и это уже неплохо.
Про индекс биг-мака все слышали? С 2009 года российская газета «Труд» предложила и рассчитывает уровень инфляции на потребительскую корзину с помощью "индекса оливье".
Вегетарианский "Оливье" или постный "Оливье" - отличный салат для новогоднего стола, если вы соблюдаете рождественский пост.Готовьте обязательно - какой же Новый год без этого блюда?
Ингредиенты:
- 1 крупная морковь(2 небольшие);
- 2 крупные картофелины;
- 2 небольших соленых огурца;
- 1 свежий огурец;
- 1/2 банки консервированного горошка;
- 1 небольшая луковица;
- 1 яблоко;
- 1 ст. л. горчицы в зернах;
- 1 ч. л. бальзамического уксуса;
- соль, перец по вкусу;
- примерно 60 мл растительного масла.
Отвариваем морковь и картофель, остужаем, очищаем, нарезаем кубиками.
Картофель нарезаем небольшими кубиками.
Морковь измельчаем кубиками чуть меньшего размера.
Примерно так же нарезаем соленые огурцы.
И свежие.
В миску выкладываем все нарезанные компоненты, добавляем лук мелкими-мелкими кубиками, вкладываем зеленый горошек.
Яблоко очищаем, удаляем сердцевину.
Выкладываем в чашу блендера, добавляем уксус, соль, горчицу.
Пюрируем до однородности.
Тонкой струйкой вливая масло, продолжаем работать блендером. Такой густой майонез, как магазинный, у меня никогда не получался, но, может, я просто плохо пробовала? В общем, я останавливаюсь примерно на 60 мл масла, меня консистенция устраивает.
Заправляем салат, добавляем соль и перец по вкусу.
Перемешиваем и....
... и подаем!
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