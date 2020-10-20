Грушевое варенье с орехами. Божественный вкус!

Рецептов приготовления много. Я делаю вот так. Обожаю его. Даже можно сказать, что есть некоторая зависимость от этого вкуса. Мне его хочется всегда.))) Ни на какие конфеты и тортики не променяю своё любимое грушевое варенье с грецкими орешками!

Варить не сложно, и всего три ингредиента в составе. Но есть небольшие нюансы, в результате чего получается отличная консистенция, медовый цвет и незабываемый вкус!

Ингредиенты

Груши (твёрдые) — 2 кг

Сахар — 2 кг

Орехи грецкие — 200-250 г

Готовить будем в несколько этапов, поэтому понадобится около двух дней. Общее время варки — 50 минут.

Приготовление

Груши лучше брать зелёные, твёрдые и чуть недоспелые. Удалим серединку и порежем некрупным кубиком. Чистить не надо.

Орехи предварительно замочим в холодной воде. Минимум на сутки. Воду за это время три раза поменяем. Она будет тёмной. А орешки станут в итоге светлыми и сырыми. Вкус изменится, а горечь (если она была) уйдёт.

Выложим подготовленные орехи на полотенце

Кусочки груши, засыпанные сахаром, поставим на медленный огонь. Можно добавить половину стакана воды. Когда закипят, через 10 минут снимем и оставим остывать на несколько часов.

Потом снова на газ. 10 минут покипятим, оставим до остывания.

Цвет будет меняться постепенно.

Три раза проварим без орехов по 10 минут с последующим настаиванием. На четвёртый раз добавим орехи. Проварим ещё 10 минут и оставим остывать. Два раза с орешками провариваем, и готово! Общее время варки — 50 минут в течение двух дней.

Кусочки полностью сохраняют форму и словно залиты мёдом. Орехи идеально дополняют вкус груши. Варенье густое, сладкое, очень вкусное. Просто влюбилась в него. Всем знакомым и друзьям очень советую приготовить и даю попробовать.))) На следующий год непременно сделаю больше. Если свои груши не уродятся — куплю. На сегодня это мой фаворит среди варенья.