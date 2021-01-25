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Курица в йогурте (в духовке)

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Сегодня предлагаю Вам рецепт диетической курицы в йогуртовом маринаде.
Рецепт подойдет и для диеты, и для детей (снимите зажаристую кожицу), и для быстрого обеда или ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриные голени, бедра 6 шт (600-700 г)
натуральный йогурт (можно заменить нежирной сметаной) 250 мл
чеснок 1-2 зубчика
сок лимона 1 ст.л.
зелень петрушки полпучка
паприка (по желанию) по вкусу
соль  
свежемолотый перец  
масло оливковое (можно кусочек сливочного)  

 

Пошаговый рецепт с фото

Подготовить ингредиенты.
Курицу вымыть и сложить в миску.
Добавить йогурт, измельченный чеснок, сок лимона, зелень петрушки,  паприку, соль и свежемолотый перец.

Курица в йогурте (в духовке)

Хорошо перемешать курицу с маринадом и оставить мариноваться на 1,5 часа (или убрать в холодильник на ночь).

Курица в йогурте (в духовке)

На дно формы для запекания налить немного оливкового масла (вместо оливкового я положила несколько кусочков сливочного масла) и выложить курицу.

Курица в йогурте (в духовке)

Запекать курицу в заранее разогретой до 180ºC духовке, около 30-40 минут, до готовности.

Курица в йогурте (в духовке)

Готовую курицу можно подать с овощами, рисом, гречкой и любым гарниром.

Курица в йогурте (в духовке)

Приятного Вам аппетита! 

 

 

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мясные блюдаблюда из курицы
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