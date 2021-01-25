Курица в йогурте (в духовке)

Сегодня предлагаю Вам рецепт диетической курицы в йогуртовом маринаде.

Рецепт подойдет и для диеты, и для детей (снимите зажаристую кожицу), и для быстрого обеда или ужина.

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриные голени, бедра 6 шт (600-700 г) натуральный йогурт (можно заменить нежирной сметаной) 250 мл чеснок 1-2 зубчика сок лимона 1 ст.л. зелень петрушки полпучка паприка (по желанию) по вкусу соль свежемолотый перец масло оливковое (можно кусочек сливочного)

Пошаговый рецепт с фото

Подготовить ингредиенты.

Курицу вымыть и сложить в миску.

Добавить йогурт, измельченный чеснок, сок лимона, зелень петрушки, паприку, соль и свежемолотый перец.

Хорошо перемешать курицу с маринадом и оставить мариноваться на 1,5 часа (или убрать в холодильник на ночь).

На дно формы для запекания налить немного оливкового масла (вместо оливкового я положила несколько кусочков сливочного масла) и выложить курицу.

Запекать курицу в заранее разогретой до 180ºC духовке, около 30-40 минут, до готовности.

Готовую курицу можно подать с овощами, рисом, гречкой и любым гарниром.

Приятного Вам аппетита!