Курица в йогурте (в духовке)

Сегодня предлагаю Вам рецепт диетической курицы в йогуртовом маринаде.
Рецепт подойдет и для диеты, и для детей (снимите зажаристую кожицу), и для быстрого обеда или ужина.
ИНГРЕДИЕНТЫ
|куриные голени, бедра
|6 шт (600-700 г)
|натуральный йогурт (можно заменить нежирной сметаной)
|250 мл
|чеснок
|1-2 зубчика
|сок лимона
|1 ст.л.
|зелень петрушки
|полпучка
|паприка (по желанию)
|по вкусу
|соль
|свежемолотый перец
|масло оливковое (можно кусочек сливочного)
Пошаговый рецепт с фото
Подготовить ингредиенты.
Курицу вымыть и сложить в миску.
Добавить йогурт, измельченный чеснок, сок лимона, зелень петрушки, паприку, соль и свежемолотый перец.
Хорошо перемешать курицу с маринадом и оставить мариноваться на 1,5 часа (или убрать в холодильник на ночь).
На дно формы для запекания налить немного оливкового масла (вместо оливкового я положила несколько кусочков сливочного масла) и выложить курицу.
Запекать курицу в заранее разогретой до 180ºC духовке, около 30-40 минут, до готовности.
Готовую курицу можно подать с овощами, рисом, гречкой и любым гарниром.
Приятного Вам аппетита!
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