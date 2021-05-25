12 легких супов из крапивы для этого лета

Свежая молодая крапива очень полезна для иммунитета и хорошего самочувствия в целом. Так что рекомендуем не упустить сезон и сполна воспользоваться этой возможностью! А если ты не знаешь, как правильно ее приготовить – то мы уже собрали большую подборку рецептов супов из крапивы!

1. Суп с мясом, крапивой и огуречным рассолом

Подойдет любое мясо, но лучше – не слишком жирное.

Тебе понадобится: 600 г мяса, 2 картофелины, 100 г крапивы, 1 луковица, 1 стакан огуречного рассола, 1 морковь, 1 корень сельдерея, 0,5 стакана риса, зелень, специи.

Приготовление: Отвари мясо с корнем сельдерея и половиной луковицы до готовности, а потом убери вареные овощи. Измельчи оставшийся лук и морковь, и обжарь до мягкости.

Влей в кипящий бульон рассол, приправь и добавь картошку. Через 10 минут – рис, а еще через 10 – зажарку и измельченную крапиву. Провари суп еще 5 минут и сними с огня.

2. Суп из крапивы с яйцом

Сырое яйцо немного загущает суп и становится ценным источником белка.

Тебе понадобится: 1,5 л бульона, 150 г крапивы, 3 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Натри морковь на терке, мелко нарежь лук и картофель, залей бульоном и отвари до готовности. Ошпарь крапиву кипятком, измельчи и тоже отправь в суп.

3. Суп из крапивы с тушенкой и пшеном

Через 2 минуты добавь специи и влей взбитое яйцо, постоянно помешивая. Через минуту сними суп с огня.

Этот походный рецепт супа можно приготовить даже на костре.

Тебе понадобится: 1 пучок крапивы, 1 банка тушенки, 5 картофелин, 4 ст.л. пшена, 2 луковицы, 3 яйца, специи.

Приготовление: Отвари нарезанную картошку до полуготовности, а лук измельчи и обжарь с тушенкой со всем жиром и бульоном. Добавь в кастрюлю пшено, а еще через 7 минут – зажарку. Когда суп снова закипит – добавь нашинкованную крапиву и вареное яйцо, и прокипяти еще пару минут.

4. Суп с курицей и крапивой

В таком блюде лучше всего раскрывается вкус самой крапивы.

Тебе понадобится: 300 г курицы, 1 пучок крапивы, 1 луковица, 1 морковь, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок зелени, 3 картофелины, чеснок, специи.

Приготовление: Отвари курицу до готовности, процеди бульон и раздели мясо на части. Ошпарь крапиву кипятком и мелко нарежь ее с остальной зеленью.

Отвари картошку до готовности, а лук и морковь обжарь в небольшом количестве масла. Отправь в кастрюлю курицу, зажарку, всю зелень, нарезанный пластинками чеснок и специи, и провари еще 15 минут.

5. Суп из крапивы с клецками и томатом

Вместо пшеничной муки можешь попробовать с кукурузной.

Тебе понадобится: 1,3 л бульона, 60 г крапивы, 2 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 ст.л. томатной пасты, 1 яйцо, 50 г муки, специи.

Приготовление: Добавь в кипящий бульон картошку, а тертую морковь обжарь с луком и томатной пастой. Ошпарь и измельчи крапиву, и через 10-15 минут отправь ее к картошке вместе с зажаркой. Смешай муку с яйцом, слепи небольшие клецки, отправь их в кастрюлю и вари суп еще 10 минут. А потом приправь и сними с огня.

6. Суп с крапивой и молоком

Попробуй этот рецепт, когда захочется чего-то более оригинального.

Тебе понадобится: 700 мл воды, 1 стакан молока, 2 картофелины, 1 пучок крапивы, 2 вареных яйца, 1 луковица, специи.

Приготовление: Ошпарь крапиву кипятком на пару минут и мелко нарежь. Порежь картофель кубиками, залей водой и отвари 15 минут. Обжарь лук до золотистости, и отправь его в кастрюлю вместе с крапивой. Еще через 2 минуты влей молоко, прокипяти и перед подачей приправь суп и посыпь рублеными яйцами.

7. Суп из крапивы с говядиной и капустой

Огромнейший запас витаминов в одной тарелке.

Тебе понадобится: 500 г говядины, 500 г картофеля, 500 г капусты, 200 г крапивы, 4 помидора, 3 моркови, 2 луковицы, специи.

Приготовление: Отвари говядину в течение часа, и потом добавь в кастрюлю картофель. Нашинкуй капусту, лук и морковь, и тоже отправь в кастрюлю через 10 минут.

Еще через 15 минут выложи в суп кубики помидоров и рубленую крапиву. Приправь суп и сними с огня примерно через 3 минуты, а потом дай настояться.

8. Суп рисом, крапивой и стручковой фасолью

Красивый зеленый суп для всей семьи.

Тебе понадобится: 1,5 л бульона, 2 картофелины, 100 г риса, 1 пучок крапивы, 1 яйцо, 150 г стручковой фасоли, зелень и зеленый лук.

Приготовление: Нарежь картошку кубиками и добавь в кипящий бульон вместе с рисом. Обдай крапиву кипятком и мелко нарежь со всей зеленью. Через 15 минут добавь в суп стручковую фасоль, еще через 5 – зелень, и снова через 5 – взбитое яйцо. После этого провари все вместе еще пару минут и сними с плиты.

9. Суп из крапивы с фрикадельками и шпинатом

Лучше всего подойдут диетические фрикадельки из курицы или индейки.

Тебе понадобится: 500 г фарша, 3 картофелины, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 луковицы, 1 морковь, 300 г крапивы, 3 ст.л. сливочного масла, 50 г шпината.

Приготовление: Добавь в фарш половину тертой картофелины, специи и чеснок, и сформируй маленькие фрикадельки. Мелко нарежь лук и морковь, и обжарь до румяности на сливочном масле. Добавь к ним картошку, жарь еще 5 минут и влей бульон или воду.

Через 10 минут добавь рубленую крапиву, а еще через 7 – фрикадельки. Отвари суп до их готовности, и дай настояться под крышкой хотя бы полчаса.

10. Суп из крапивы с фасолью

Для густоты можешь добавить горсть крупы по вкусу.

Тебе понадобится: 1 пучок крапивы, 300 г консервированной фасоли, 1 л бульона, 1 морковь, 1 перец, специи.

Приготовление: Отправь в кипящий бульон нарезанную кубиками морковь, а через 10 минут – перец, фасоль и специи. Ошпарь крапиву кипятком, мелко наруби и выложи в кастрюлю в самом конце за пару минут до готовности всех ингредиентов.

11. Суп с крапивой, щавелем и черемшой

Отличная вариация на тему зеленого борща.

Тебе понадобится: 300 г свинины, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 3 яйца, 1 пучок крапивы, 1 пучок щавеля, 1 пучок черемши, специи.

Приготовление: Отвари мясо до готовности в течение 1-1,5 часов. Отправь в кастрюлю кубики картофеля, а через 15 минут – зажарку из лука и тертой моркови.

Отвари вкрутую яйца, дай им полностью остыть и нарежь мелким кубиком. Произвольно измельчи всю зелень, и отправь в кастрюлю после зажарки. Еще через минуту добавь яйца, доведи суп до кипения, сними с плиты и оставь настояться на 15 минут.

12. Суп из крапивы с сыром

Сырный суп получается очень нежным и красивым.

Тебе понадобится: 1,5 л бульона, 5 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 1 стебель сельдерея, 1 пучок крапивы, 100 г плавленого сыра, специи.

Приготовление: Залей картошку бульоном и поставь вариться на маленьком огне. Нарежь мелким кубиком лук, морковь и сельдерей, и обжарь. Влей к овощам немного бульона, добавь тертый сыр и готовь, помешивая, пока он не расплавится.

Когда картошка будет готова, отправь в кастрюлю содержимое сковородки, и провари 5 минут после кипения. После этого добавь рубленую крапиву и специи, провари еще 5 минут и сними суп с огня.