Капустные рулетики в кляре

Сколько себя помню, дорогим гостям на стол мама подает голубцы. Это легендарное блюдо из капусты преследовало меня всё детство: в Новый год, дни рождения и во время религиозных праздников. А когда я выросла, заменила его куда более простой, но не менее вкусной стряпней. Называю я ее капустные рулетики.
Капустные рулетики необязательно начинять рисом. Вообще начинка может быть самой разнообразной: от тягучего сыра с ветчиной до курицы с овощами. Делюсь с вами любимым рецептом капустных рулетиков в кляре. Закуска что надо!
Ингредиенты
|Капуста белокочанная
|1 шт.
|Картофель
|300 г
|Сливочное масло
|30 г
|Копченая куриная грудка
|300 г
|Твердый сыр
|200 г
|Яйцо
|2 шт.
|Пшеничная мука
|1 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Петрушка
|по вкусу
|Паприка
|1 щеп.
Приготовление
- Размягчите листья капусты в микроволновке или с помощью кипятка. Копченую грудку нарежьте мелкими кубиками. Картошку очистите и тоже нарежьте кубиками.
- Отварите картофель в подсоленной воде. Добавьте сливочное масло. Сделайте картофельное пюре. В него пересыпьте курицу. Смесь посолите, добавьте специи.
- Туда же отправьте рубленую зелень и сыр, натертый на мелкой терке. Всё перемешайте. По 1–1,5 ст. л. начинки выложите на каждый лист капусты. Заверните их.
- Отдельно взбейте яйца, добавив муку, соль, перец и паприку. На сковороде разогрейте масло. По очереди макайте рулетики из капусты в кляр и выкладывайте на сковороду.
Жарьте капустные рулетики до румяной корочки со всех сторон. Затем переместите готовые изделия на бумажное полотенце. Когда лишний жир уйдет, подавайте блюдо к столу. Лучше всего к нему подойдет томатный соус: кетчуп или барбекю. Понравился рецепт? Делитесь результатами с нами!
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