Капустные рулетики в кляре

Сколько себя помню, дорогим гостям на стол мама подает голубцы. Это легендарное блюдо из капусты преследовало меня всё детство: в Новый год, дни рождения и во время религиозных праздников. А когда я выросла, заменила его куда более простой, но не менее вкусной стряпней. Называю я ее капустные рулетики.

Капустные рулетики необязательно начинять рисом. Вообще начинка может быть самой разнообразной: от тягучего сыра с ветчиной до курицы с овощами. Делюсь с вами любимым рецептом капустных рулетиков в кляре. Закуска что надо!

Ингредиенты

Капуста белокочанная 1 шт. Картофель 300 г Сливочное масло 30 г Копченая куриная грудка 300 г Твердый сыр 200 г Яйцо 2 шт. Пшеничная мука 1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка по вкусу Паприка 1 щеп.

Приготовление

Размягчите листья капусты в микроволновке или с помощью кипятка. Копченую грудку нарежьте мелкими кубиками. Картошку очистите и тоже нарежьте кубиками. Отварите картофель в подсоленной воде. Добавьте сливочное масло. Сделайте картофельное пюре. В него пересыпьте курицу. Смесь посолите, добавьте специи. Туда же отправьте рубленую зелень и сыр, натертый на мелкой терке. Всё перемешайте. По 1–1,5 ст. л. начинки выложите на каждый лист капусты. Заверните их. Отдельно взбейте яйца, добавив муку, соль, перец и паприку. На сковороде разогрейте масло. По очереди макайте рулетики из капусты в кляр и выкладывайте на сковороду.

Жарьте капустные рулетики до румяной корочки со всех сторон. Затем переместите готовые изделия на бумажное полотенце. Когда лишний жир уйдет, подавайте блюдо к столу. Лучше всего к нему подойдет томатный соус: кетчуп или барбекю. Понравился рецепт? Делитесь результатами с нами!