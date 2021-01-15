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Капустные рулетики в кляре

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Сколько себя помню, дорогим гостям на стол мама подает голубцы. Это легендарное блюдо из капусты преследовало меня всё детство: в Новый год, дни рождения и во время религиозных праздников. А когда я выросла, заменила его куда более простой, но не менее вкусной стряпней. Называю я ее капустные рулетики.

Капустные рулетики необязательно начинять рисом. Вообще начинка может быть самой разнообразной: от тягучего сыра с ветчиной до курицы с овощами. Делюсь с вами любимым рецептом капустных рулетиков в кляре. Закуска что надо!

Капустные рулетики в кляре

Ингредиенты

Капуста белокочанная 1 шт.
Картофель 300 г
Сливочное масло 30 г
Копченая куриная грудка 300 г
Твердый сыр 200 г
Яйцо 2 шт.
Пшеничная мука 1 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Петрушка по вкусу
Паприка 1 щеп.

 

Приготовление

  1. Размягчите листья капусты в микроволновке или с помощью кипятка. Копченую грудку нарежьте мелкими кубиками. Картошку очистите и тоже нарежьте кубиками.
  2. Отварите картофель в подсоленной воде. Добавьте сливочное масло. Сделайте картофельное пюре. В него пересыпьте курицу. Смесь посолите, добавьте специи.Капустные рулетики в кляре
  3. Туда же отправьте рубленую зелень и сыр, натертый на мелкой терке. Всё перемешайте. По 1–1,5 ст.
    л. начинки выложите на каждый лист капусты. Заверните их.
  4. Отдельно взбейте яйца, добавив муку, соль, перец и паприку. На сковороде разогрейте масло. По очереди макайте рулетики из капусты в кляр и выкладывайте на сковороду.Капустные рулетики в кляре

Жарьте капустные рулетики до румяной корочки со всех сторон. Затем переместите готовые изделия на бумажное полотенце. Когда лишний жир уйдет, подавайте блюдо к столу. Лучше всего к нему подойдет томатный соус: кетчуп или барбекю. Понравился рецепт? Делитесь результатами с нами!

 

 

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