Как правильно готовить салат «Селедка под шубой»: настоящее открытие

Пожалуй, в каждой семье любят и готовят салат «Селедка под шубой». Его подают к празднику и не только. Но оказывается, не каждая хозяйка правильно формирует слои этого замечательного лакомства. Какие ошибки допускают и что нужно знать?

Когда мы делаем этот салат, «Селедку под шубой», лишь некоторые делают слои в такой очередности, как этот салат задумывался. В своем большинстве, такие слоенные салаты придумывали, чтобы несколько слоев дополняли друг друга по вкусу.

Формируем салат правильно:

свекла и лук;

лук и селедка;

картофель и зеленый лук;

зеленый лук и яйца;

яйца и зеленый горошек;

зеленый горошек и морковь;

морковь и свекла.

Мы делали салат снизу. Смотрите, свекла очень сочетается с луком, получается свежий и легкий вкус. А лук в свою очередь, идеально подходит к селедке – он маринует ее и придает легкую остроту. Селедка без картошки — никуда, поэтому следующий слой картофельный. Понимаете принцип? Каждый последующий слой дополняет вкусом предыдущий и у вас получается идеальное по вкусу блюдо.

А полностью связывает слои салата в одно целое – соус. Здесь не важно, просто вы делаете сеточку из майонеза или смешиваете майонез с горчицей, что также придает салату пикантности.

Этот же принцип дополнения вкуса действует и в «мимозе», где есть слой сливочного масла – салат задумывался с красной икрой, а она без сливочного масла, также не существует, как сельдь без лука и картофеля.

Для разнообразия вкуса вы можете в селедку под шубой еще добавлять анчоусы, оливки, специи, авокадо. Просто попробуйте и может, вам понравятся такие вариации на тему салата.