Жареная картошка "по-индийски" быстро и без хлопот, а главное вкусно

Жареный картофель одно из самых любимых блюд в нашей семье, но вариантов его приготовления в таком виде, не так уж и много. У нас входу жареная картошка с луком, с грибами, с укропом и чесноком.

Картошку в Индии очень любят, её жарят, тушат, запекают, рецептов из картофеля у них действительно много и не зря, ведь Индия является второй страной по выращиванию картофеля, после Китая.

Сегодня я поделюсь с вами замечательным рецептом жареной картошки "по-индийски", получается она очень вкусная, яркая и ароматная. Я считаю, что пробовать блюда других стран и народов это интересно, вкусно и расширяет кулинарный кругозор, а также дает возможность нашему вкусовому восприятию испытать новые ощущения 😊

Для приготовления жареной картошки "по-индийски" я беру 4 клубня картофеля и режу его мелким кубиком, благодаря этому картошка очень быстро готовится, получается хрустящая и не разваливается.

Дальше я использую "магию специй" без которой индийская кухня просто не может существовать. Для этого рецепта специи нужно обжарить в растительном масле, из-за чего они полностью меняют свой вкус и придают неповторимый аромат жареной картошке.

В глубокую сковородку наливаю растительное масло 30 мл, хорошо его нагреваю и высыпаю туда одну чайную ложку зиры, она должна жариться (похлопывая) примерно 5 секунд, затем сразу же к ней отправляю кориандр молотый 1 ч.

л. и черный перец 0.5 ч.л (можно заменить на чили, если любите острую еду).

Сразу же за черным перцем кладу в сковородку нарезанный картофель и жарю его на сильном огне до золотистой корочки, регулярно помешивая. По времени примерно 10 минут.

Пока картофель жарится я мелко нарезаю небольшой кусочек имбиря и одну головку репчатого лука.

Добавляю их к картошке вместе с одной чайной ложкой слабоострого карри и половиной чайной ложки морской соли, обжариваю еще 5 минут.

Карри это очень вкусная приправа в состав которой входят очень много специй, которые помогают пищеварению и приносят пользу организму. В Индии считается, что польза и вкус специй раскрывается при их обжаривании.

И действительно, например зира в не обжаренном виде имеет совсем иной вкус и запах, который многим не нравится, но стоит обжарить эту специю в масле и она полностью меняет свой вкус и аромат.

Пока картофель жарится со специями, я нарезаю 150 гр адыгейского сыра, такими же кубиками как и картофель.

Жарю сыр с картофелем еще 5 минут, до образования золотистой корочки на сыре. Жареный адыгейский сыр очень вкусный, просто в нашей стране мало кому он известен в таком кулинарном исполнении.

Адыгейский сыр в Индии называется Панир и это самый любимый сыр индийцев. В нашей семье мы тоже его очень любим, ведь он полностью натуральный и в него не добавляют "странные" добавки.

Всё, картофель жареный "по-индийски" готов! Посыпаю его мелко нарезанной зеленью (петрушка, кинза), даю немного остыть и украшаю дольками свежего помидора.

Блюдо готовится очень быстро и без хлопот, советую приготовить и "попробовать" индийскую кухню на вкус!