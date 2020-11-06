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Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаетеСпеции и травы – это не просто ароматические добавки к блюдам. Большинство из них способно оказывать благотворное влияние на организм. Мы подготовили для вас интересную информацию о 6 самых популярных специях и несложные рецепты блюд с ними. Изучайте!

Корица

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Эта специя – мощный антиоксидант. Она помогает бороться с воспалением, а кроме того способна снижать уровень сахара в крови, путем замедления расщепления углеводов.

Корица прекрасна в выпечке, особенно в сочетании с яблоками. Кроме того, ее можно добавлять в глинтвейн или другие теплые напитки. Если любите насыщенные вкусы мяса, смело добавьте щепотку корицы при мариновании свинины или говядины.

Овсяное печенье

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Быстрое и вкусное печенье к чаю для взрослых и детей.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.;
  • Мука овсяная – 1 стакан;
  • Мука пшеничная – 1/2 стакана;
  • Сливочное масло – 70 грамм;
  • Сахар или мед – по вкусу;
  • Разрыхлитель и корица – по 1 ч. л.

В глубокой миске соедините размягченное сливочное масло, сахар и яйцо. Взбейте до пышности. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и корицу. Тщательно перемешайте. Из полученного теста сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте печенье минут 20 до румяности при температуре 180 градусов.

Шалфей

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Исследования ученых показывают, что шалфей способен улучшать функцию мозга и особенно хорошо влияет на память.

Сушеный шалфей можно добавить в первые блюда, при запекании курицы или мяса. Свежий – прекрасно сочетается с овощами в салатах.

Запеченная тыква

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Ароматная и сочная тыква – прекрасный вариант закуски или гарнира.

Ингредиенты:

  • Тыква – 1/2 шт.;
  • Сливочное масло – 50 грамм;
  • Мед – 1 ст. л.;
  • Сок лимона – 1 ст. л.;
  • Соль – 1 ч. л.;
  • Шалфей – 1/2 ч. л.;
  • Специи (чеснок, розмарин, перец и т. д.) – по вкусу.

Тыкву вымойте, очистите и нарежьте небольшими ломтиками, но не доходя до конца. Натрите смесью соли и специй. Выложите тыкву на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20. Растопите сливочное масло, добавьте в него мед и сок лимона и шалфей. Полейте глазурью и отправьте тыкву обратно в духовку запекаться до полной готовности.

Куркума

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Эта специя не только способна придать вашим блюдам яркий солнечный цвет. Куркумин, который содержится в куркуме, является сильным антиоксидантом. Он обладает противовоспалительным действием, сравнимым даже с некоторыми аптечными препаратами. А еще куркума способна снизить риск сердечных заболеваний, облегчить артрит и улучшить функцию мозга.

Щепотка куркумы прекрасно дополнит блюда из курицы, супы и каши, а также напитки.

Теплое молоко

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Очень быстрый и полезный напиток для взрослых и детей, который можно приготовить вместо утреннего чая или кофе.

Ингредиенты:

  • Молоко – 1 стакан;
  • Оливковое масло – 1 ч. л.;
  • Вода – 1 ст. л.;
  • Куркума – 1 ч. л.;
  • Сахар или мед – по вкусу.

В теплой воде растворите куркуму и перемешайте. Доведите до кипения молоко, добавьте сахар (мед) по вкусу, оливковое масло и куркуму. Перемешайте до однородности и подавайте напиток к столу.

Кайенский перец

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Этот острый перец способен снизить аппетит и увеличить сжигание жира. Именно поэтому его так часто используют в различных добавках для желающих похудеть. Кроме того, исследования на животных доказали его эффективность в борьбе с раком.

Свежий или сушеный перец можно добавлять к овощным, мясным блюдам и даже десертам с шоколадом. А еще он хорош в различных маринадах, заправках и соусах.

Соус «Руй»

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Если вы любите сложные и богатые вкусовыми оттенками соусы, рекомендуем приготовить этот вариант из французской кухни.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сок лимона – 2 ст. л.;
  • Горчица – 1 ч. л.;
  • Соль и сахар – 1 щепотка;
  • Растительное масло – 180 мл;
  • Картофель – 1 шт.;
  • Печень куриная – 100 грамм;
  • Кайенский перец – 1/2 ч. л.;
  • Шафран – 1 щепотка;
  • Чеснок – 1-2 зубчика.

Картофель очистите и отварите до готовности. Отдельно в подсоленной воде сварите печень. Щепотку шафрана замочите в горячей воде и оставьте на время. Соедините яйцо, сок лимона, горчицу, растительное масло, соль и сахар. Взбивайте, пока не получится однородный майонез. Готовый картофель и печень перетрите через сито и перемешайте. В майонез добавьте кайенский перец, шафран, пропущенный через пресс чеснок и картофель с печенью. Все как следует перемешайте. Все, соус готов.

Имбирь

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и способен даже уменьшать боль. Кроме того, он способен эффективно бороться с тошнотой.

Сушеный имбирь прекрасен в выпечке и маринадах. Свежий – можно добавлять в салаты, при жарке овощей и курицы, а также в чаи и прочие напитки.

Бисквит

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Если вы хотите побаловать себя и близких сладеньким, испеките этот ароматный бисквит.

Ингредиенты:

  • Яйцо – 4 шт.;
  • Сахар – 120 грамм;
  • Мука – 120 грамм;
  • Имбирь молотый – 1 щепотка;
  • Соль – 1 щепотка;
  • Масло растительное – 1 ч. л.

Яйца взбейте с солью и сахаром до пышности. Всыпьте просеянную муку и добавьте имбирь, еще раз взбейте, чтобы тесто получилось воздушным и однородным. Смажьте жаропрочную форму маслом и присыпьте мукой, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте бисквит при температуре 180 градусов около 25-30 минут.

Розмарин

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Возможно, вы не знали об этом, но активный ингредиент розмарина способен подавлять аллергическую реакцию. Кроме того, он обладает противовоспалительным эффектом и способен уменьшить заложенность носа.

Веточка розмарина придаст потрясающий аромат мясу, рыбе или морепродуктам, а сушеный розмарин дополнит запеченные овощи, крупы или салаты. Прекрасно подходит он также для выпечки и напитков.

Лимонад

Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Легкий освежающий и очень ароматный напиток.

Ингредиенты:

  • Лимон – 1 шт.;
  • Розмарин (веточка) – 2шт.;
  • Сахар – 100 грамм;
  • Вода – 1 стакан;
  • Минеральная вода – 2-3 стакана.

Прогрейте стакан воды, добавьте сахар и размешайте до полного растворения. Веточки розмарина вымойте, обсушите и выложите в сироп. Оставьте настаиваться на пару часов. После сироп соедините с соком лимона и минеральной водой, перемешайте и подавайте лимонад, по желанию дополнив кубиками льда.

Вот так просто, добавляя в ежедневные блюда специи, вы делаете свою еду не только вкуснее, но и полезнее. Приятного аппетита!

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