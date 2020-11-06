Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Специи и травы – это не просто ароматические добавки к блюдам. Большинство из них способно оказывать благотворное влияние на организм. Мы подготовили для вас интересную информацию о 6 самых популярных специях и несложные рецепты блюд с ними. Изучайте!
Корица
Эта специя – мощный антиоксидант. Она помогает бороться с воспалением, а кроме того способна снижать уровень сахара в крови, путем замедления расщепления углеводов.
Корица прекрасна в выпечке, особенно в сочетании с яблоками. Кроме того, ее можно добавлять в глинтвейн или другие теплые напитки. Если любите насыщенные вкусы мяса, смело добавьте щепотку корицы при мариновании свинины или говядины.
Овсяное печенье
Быстрое и вкусное печенье к чаю для взрослых и детей.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.;
- Мука овсяная – 1 стакан;
- Мука пшеничная – 1/2 стакана;
- Сливочное масло – 70 грамм;
- Сахар или мед – по вкусу;
- Разрыхлитель и корица – по 1 ч. л.
В глубокой миске соедините размягченное сливочное масло, сахар и яйцо. Взбейте до пышности. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и корицу. Тщательно перемешайте. Из полученного теста сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте печенье минут 20 до румяности при температуре 180 градусов.
Шалфей
Исследования ученых показывают, что шалфей способен улучшать функцию мозга и особенно хорошо влияет на память.
Сушеный шалфей можно добавить в первые блюда, при запекании курицы или мяса. Свежий – прекрасно сочетается с овощами в салатах.
Запеченная тыква
Ароматная и сочная тыква – прекрасный вариант закуски или гарнира.
Ингредиенты:
- Тыква – 1/2 шт.;
- Сливочное масло – 50 грамм;
- Мед – 1 ст. л.;
- Сок лимона – 1 ст. л.;
- Соль – 1 ч. л.;
- Шалфей – 1/2 ч. л.;
- Специи (чеснок, розмарин, перец и т. д.) – по вкусу.
Тыкву вымойте, очистите и нарежьте небольшими ломтиками, но не доходя до конца. Натрите смесью соли и специй. Выложите тыкву на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20. Растопите сливочное масло, добавьте в него мед и сок лимона и шалфей. Полейте глазурью и отправьте тыкву обратно в духовку запекаться до полной готовности.
Куркума
Эта специя не только способна придать вашим блюдам яркий солнечный цвет. Куркумин, который содержится в куркуме, является сильным антиоксидантом. Он обладает противовоспалительным действием, сравнимым даже с некоторыми аптечными препаратами. А еще куркума способна снизить риск сердечных заболеваний, облегчить артрит и улучшить функцию мозга.
Щепотка куркумы прекрасно дополнит блюда из курицы, супы и каши, а также напитки.
Теплое молоко
Очень быстрый и полезный напиток для взрослых и детей, который можно приготовить вместо утреннего чая или кофе.
Ингредиенты:
- Молоко – 1 стакан;
- Оливковое масло – 1 ч. л.;
- Вода – 1 ст. л.;
- Куркума – 1 ч. л.;
- Сахар или мед – по вкусу.
В теплой воде растворите куркуму и перемешайте. Доведите до кипения молоко, добавьте сахар (мед) по вкусу, оливковое масло и куркуму. Перемешайте до однородности и подавайте напиток к столу.
Кайенский перец
Этот острый перец способен снизить аппетит и увеличить сжигание жира. Именно поэтому его так часто используют в различных добавках для желающих похудеть. Кроме того, исследования на животных доказали его эффективность в борьбе с раком.
Свежий или сушеный перец можно добавлять к овощным, мясным блюдам и даже десертам с шоколадом. А еще он хорош в различных маринадах, заправках и соусах.
Соус «Руй»
Если вы любите сложные и богатые вкусовыми оттенками соусы, рекомендуем приготовить этот вариант из французской кухни.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.;
- Сок лимона – 2 ст. л.;
- Горчица – 1 ч. л.;
- Соль и сахар – 1 щепотка;
- Растительное масло – 180 мл;
- Картофель – 1 шт.;
- Печень куриная – 100 грамм;
- Кайенский перец – 1/2 ч. л.;
- Шафран – 1 щепотка;
- Чеснок – 1-2 зубчика.
Картофель очистите и отварите до готовности. Отдельно в подсоленной воде сварите печень. Щепотку шафрана замочите в горячей воде и оставьте на время. Соедините яйцо, сок лимона, горчицу, растительное масло, соль и сахар. Взбивайте, пока не получится однородный майонез. Готовый картофель и печень перетрите через сито и перемешайте. В майонез добавьте кайенский перец, шафран, пропущенный через пресс чеснок и картофель с печенью. Все как следует перемешайте. Все, соус готов.
Имбирь
Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и способен даже уменьшать боль. Кроме того, он способен эффективно бороться с тошнотой.
Сушеный имбирь прекрасен в выпечке и маринадах. Свежий – можно добавлять в салаты, при жарке овощей и курицы, а также в чаи и прочие напитки.
Бисквит
Если вы хотите побаловать себя и близких сладеньким, испеките этот ароматный бисквит.
Ингредиенты:
- Яйцо – 4 шт.;
- Сахар – 120 грамм;
- Мука – 120 грамм;
- Имбирь молотый – 1 щепотка;
- Соль – 1 щепотка;
- Масло растительное – 1 ч. л.
Яйца взбейте с солью и сахаром до пышности. Всыпьте просеянную муку и добавьте имбирь, еще раз взбейте, чтобы тесто получилось воздушным и однородным. Смажьте жаропрочную форму маслом и присыпьте мукой, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте бисквит при температуре 180 градусов около 25-30 минут.
Розмарин
Возможно, вы не знали об этом, но активный ингредиент розмарина способен подавлять аллергическую реакцию. Кроме того, он обладает противовоспалительным эффектом и способен уменьшить заложенность носа.
Веточка розмарина придаст потрясающий аромат мясу, рыбе или морепродуктам, а сушеный розмарин дополнит запеченные овощи, крупы или салаты. Прекрасно подходит он также для выпечки и напитков.
Лимонад
Легкий освежающий и очень ароматный напиток.
Ингредиенты:
- Лимон – 1 шт.;
- Розмарин (веточка) – 2шт.;
- Сахар – 100 грамм;
- Вода – 1 стакан;
- Минеральная вода – 2-3 стакана.
Прогрейте стакан воды, добавьте сахар и размешайте до полного растворения. Веточки розмарина вымойте, обсушите и выложите в сироп. Оставьте настаиваться на пару часов. После сироп соедините с соком лимона и минеральной водой, перемешайте и подавайте лимонад, по желанию дополнив кубиками льда.
Вот так просто, добавляя в ежедневные блюда специи, вы делаете свою еду не только вкуснее, но и полезнее. Приятного аппетита!
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