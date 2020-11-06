Неожиданные факты про специи, которые вы, возможно, еще не знаете

Специи и травы – это не просто ароматические добавки к блюдам. Большинство из них способно оказывать благотворное влияние на организм. Мы подготовили для вас интересную информацию о 6 самых популярных специях и несложные рецепты блюд с ними. Изучайте!

Корица

Эта специя – мощный антиоксидант. Она помогает бороться с воспалением, а кроме того способна снижать уровень сахара в крови, путем замедления расщепления углеводов.

Корица прекрасна в выпечке, особенно в сочетании с яблоками. Кроме того, ее можно добавлять в глинтвейн или другие теплые напитки. Если любите насыщенные вкусы мяса, смело добавьте щепотку корицы при мариновании свинины или говядины.

Овсяное печенье

Быстрое и вкусное печенье к чаю для взрослых и детей.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.;

Мука овсяная – 1 стакан;

Мука пшеничная – 1/2 стакана;

Сливочное масло – 70 грамм;

Сахар или мед – по вкусу;

Разрыхлитель и корица – по 1 ч. л.

В глубокой миске соедините размягченное сливочное масло, сахар и яйцо. Взбейте до пышности. Добавьте просеянную с разрыхлителем муку и корицу. Тщательно перемешайте. Из полученного теста сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте печенье минут 20 до румяности при температуре 180 градусов.

Шалфей

Исследования ученых показывают, что шалфей способен улучшать функцию мозга и особенно хорошо влияет на память.

Сушеный шалфей можно добавить в первые блюда, при запекании курицы или мяса. Свежий – прекрасно сочетается с овощами в салатах.

Запеченная тыква

Ароматная и сочная тыква – прекрасный вариант закуски или гарнира.

Ингредиенты:

Тыква – 1/2 шт.;

Сливочное масло – 50 грамм;

Мед – 1 ст. л.;

Сок лимона – 1 ст. л.;

Соль – 1 ч. л.;

Шалфей – 1/2 ч. л.;

Специи (чеснок, розмарин, перец и т. д.) – по вкусу.

Тыкву вымойте, очистите и нарежьте небольшими ломтиками, но не доходя до конца. Натрите смесью соли и специй. Выложите тыкву на противень и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку минут на 20. Растопите сливочное масло, добавьте в него мед и сок лимона и шалфей. Полейте глазурью и отправьте тыкву обратно в духовку запекаться до полной готовности.

Куркума

Эта специя не только способна придать вашим блюдам яркий солнечный цвет. Куркумин, который содержится в куркуме, является сильным антиоксидантом. Он обладает противовоспалительным действием, сравнимым даже с некоторыми аптечными препаратами. А еще куркума способна снизить риск сердечных заболеваний, облегчить артрит и улучшить функцию мозга.

Щепотка куркумы прекрасно дополнит блюда из курицы, супы и каши, а также напитки.

Теплое молоко

Очень быстрый и полезный напиток для взрослых и детей, который можно приготовить вместо утреннего чая или кофе.

Ингредиенты:

Молоко – 1 стакан;

Оливковое масло – 1 ч. л.;

Вода – 1 ст. л.;

Куркума – 1 ч. л.;

Сахар или мед – по вкусу.

В теплой воде растворите куркуму и перемешайте. Доведите до кипения молоко, добавьте сахар (мед) по вкусу, оливковое масло и куркуму. Перемешайте до однородности и подавайте напиток к столу.

Кайенский перец

Этот острый перец способен снизить аппетит и увеличить сжигание жира. Именно поэтому его так часто используют в различных добавках для желающих похудеть. Кроме того, исследования на животных доказали его эффективность в борьбе с раком.

Свежий или сушеный перец можно добавлять к овощным, мясным блюдам и даже десертам с шоколадом. А еще он хорош в различных маринадах, заправках и соусах.

Соус «Руй»

Если вы любите сложные и богатые вкусовыми оттенками соусы, рекомендуем приготовить этот вариант из французской кухни.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.;

Сок лимона – 2 ст. л.;

Горчица – 1 ч. л.;

Соль и сахар – 1 щепотка;

Растительное масло – 180 мл;

Картофель – 1 шт.;

Печень куриная – 100 грамм;

Кайенский перец – 1/2 ч. л.;

Шафран – 1 щепотка;

Чеснок – 1-2 зубчика.

Картофель очистите и отварите до готовности. Отдельно в подсоленной воде сварите печень. Щепотку шафрана замочите в горячей воде и оставьте на время. Соедините яйцо, сок лимона, горчицу, растительное масло, соль и сахар. Взбивайте, пока не получится однородный майонез. Готовый картофель и печень перетрите через сито и перемешайте. В майонез добавьте кайенский перец, шафран, пропущенный через пресс чеснок и картофель с печенью. Все как следует перемешайте. Все, соус готов.

Имбирь

Корень имбиря обладает противовоспалительными свойствами и способен даже уменьшать боль. Кроме того, он способен эффективно бороться с тошнотой.

Сушеный имбирь прекрасен в выпечке и маринадах. Свежий – можно добавлять в салаты, при жарке овощей и курицы, а также в чаи и прочие напитки.

Бисквит

Если вы хотите побаловать себя и близких сладеньким, испеките этот ароматный бисквит.

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.;

Сахар – 120 грамм;

Мука – 120 грамм;

Имбирь молотый – 1 щепотка;

Соль – 1 щепотка;

Масло растительное – 1 ч. л.

Яйца взбейте с солью и сахаром до пышности. Всыпьте просеянную муку и добавьте имбирь, еще раз взбейте, чтобы тесто получилось воздушным и однородным. Смажьте жаропрочную форму маслом и присыпьте мукой, выложите тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте бисквит при температуре 180 градусов около 25-30 минут.

Розмарин

Возможно, вы не знали об этом, но активный ингредиент розмарина способен подавлять аллергическую реакцию. Кроме того, он обладает противовоспалительным эффектом и способен уменьшить заложенность носа.

Веточка розмарина придаст потрясающий аромат мясу, рыбе или морепродуктам, а сушеный розмарин дополнит запеченные овощи, крупы или салаты. Прекрасно подходит он также для выпечки и напитков.

Лимонад

Легкий освежающий и очень ароматный напиток.

Ингредиенты:

Лимон – 1 шт.;

Розмарин (веточка) – 2шт.;

Сахар – 100 грамм;

Вода – 1 стакан;

Минеральная вода – 2-3 стакана.

Прогрейте стакан воды, добавьте сахар и размешайте до полного растворения. Веточки розмарина вымойте, обсушите и выложите в сироп. Оставьте настаиваться на пару часов. После сироп соедините с соком лимона и минеральной водой, перемешайте и подавайте лимонад, по желанию дополнив кубиками льда.

Вот так просто, добавляя в ежедневные блюда специи, вы делаете свою еду не только вкуснее, но и полезнее. Приятного аппетита!