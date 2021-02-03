Панна котта — 3 рецепта

Панна котта — (итал. panna cotta «варёные сливки») — популярный итальянский десерт из сливок, сахара, желатина и ванили, который при подаче украшают ягодами или ягодным соусом. Наличие желатина среди ингредиентов совсем не означает, что это резиновое молочное желе. Настоящая панна котта очень мягкая, нежная, она больше напоминает кремовый пудинг или мороженое, с бархатистой поверхностью на срезе. В классическом варианте панна котту готовят из жирных сливок и непременно с настоящей ванилью, чтобы в белой массе мелькали чёрные точки. Но можно использовать и другие ароматизаторы, например, мяту, лаванду, корицу, цитрусовые или ванильный сахар. Панна котта может быть с добавлением кофе или какао, очень красив её многослойный вариант. Несмотря на такое разнообразие, десерт на столько прост в приготовлении, что я даже не стала снимать пошаговый фото-рецепт, вернее рецепты, потому что здесь их три: первый — классический со сливками, второй — с добавлением желтков и третий, не удивляйтесь, с кефиром!

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Панна котта — классический рецепт

Ингредиенты:

сливки 33% 500 мл

сахар 50 гр

стручок ванили 1 шт

желатин 8 гр

Залейте желатин холодной водой и дайте ему набухнуть — объём жидкости и время набухания обычно указаны на упаковке.

Панна котта с желтками

Нарежьте стручок ванили на несколько кусочков.Когда желатин набухнет, налейте сливки в кастрюлю, добавьте ваниль и сахар. Доведите смесь до кипения и снимите с огня.Процедите, чтобы избавиться от ванили.Добавьте разбухший желатин (если желатин в пластинах, отожмите его). Тщательно перемешайте всё венчиком до растворения желатина. Можно ещё раз процедить и разлить в порционные формы (стаканы, чашки, пиалы, бокалы).Уберите в холодильник минимум на 4 часа. Подавайте с фруктами, фруктовым соусом или с сиропом.

Ингредиенты:

сливки 33% — 700 мл

молоко — 200 мл

сахар — 200 гр

стручок ванили 1 шт (или ванильный сахар — 2 пакетика)

желатин — 20 гр

желтки — 4 шт

корица 1 палочка

цедра 1 лимона

Залейте желатин молоком.

Когда желатин набухнет, налейте сливки в кастрюлю, добавьте ваниль, цедру, корицу и сахар. Доведите до кипения, но не кипятите.

Отдельно взбейте желтки и молоко с набухшим желатином. Взбивайте не сильно, чтобы не образовывалось много пузырьков.

Объедините молочную смесь и сливки, нагрейте до кипения, но не кипятите. Непрерывно помешивайте, чтобы желтки не свернулись.

Процедите горячую массу через сито и охладите, поставив в миску с холодной водой — помешивайте во время охлаждения.

Охлаждённую массу разлейте в порционную посуду. На дно можно положить ягоды.

При подаче полейте сиропом и посыпьте тёртым шоколадом или орехами.

Панна котта с кефиром

Ингредиенты:

кефир 700 мл

сливки 33% 300 мл

ванильный сахар 15 гр

сахар 85 гр

желатин 2 листа

соль щепотка

Залейте желатин холодной водой и дайте ему набухнуть — объём жидкости и время набухания обычно указаны на упаковке.

Сливки, сахар, соль и ванильный сахар доведите до кипения, но не кипятите.

Разбухший желатин отожмите и добавьте в сливочную массу, тщательно перемешайте венчиком до растворения желатина.

Добавьте кефир, перемешайте и разлейте в порционные формы.

При подаче украсьте ягодами, полейте сиропом.