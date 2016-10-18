Вкус из детства: маковый рулет к чаю

Маковый рулет – это вкус из детства. Сочетание воздушной булочки и сочной начинки, пропитавшей тесто. Вкусная и ароматная выпечка к чаю, которую удастся приготовить даже тем, кто не любит работать с дрожжевым тестом.

Вам понадобится

упаковка (1 кг) муки;

300 мл молока;

5 яичных желтков;

1 стакан сахара;

150 г масла;

горсточка соли;

150 г меда;

35 г дрожжей;

300 г мака;

полстакана сахара (для начинки).

Инструкция

Молоко нагреть, но не кипятить, добавить дрожжи и дать им раствориться, просеять часть муки, размешать. Проследить за тем, чтобы не было мучных комков и оставить набухать.

Отделить желтки от белков. Перетереть желтки с сахаром и ввести в тесто, посолить. Просеять другую часть муки и вымесить тесто.

Растопить масло или маргарин, влить в тесто. Важно чтобы при вымешивании тесто не прилипало к стенкам посуды. Необходимо посыпать его мукой, накрыть бумажным полотенцем и оставить в теплом и сухом месте.

Следующим этапом готовки будет маковая начинка. Необходимо насыпать мак в кастрюлю, влить кипяток, прикрыть крышкой и оставить на некоторое время. Далее лишняя вода сливается, мак должен немного просохнуть. Затем его необходимо тщательно перетереть с медом, постепенно добавляя сахар, чтобы образовалась густоватая повидлообразная масса.

Тесто раскатывается толщиной около 1 сантиметра, далее выкладывается маковая начинка и распределяется по всей длине листа, тесто скручивается в рулет и перекладывается на промасленную бумагу для выпекания. Можно дать тесту некоторое время на теплой плите, чтобы подняться.

Необходимо прогреть духовой шкаф до 200 градусов, покрыть рулет взбитым яичным желтком и выпекать приблизительно 30 минут. В тесто для душистости можно предварительно добавить ванилин или перемолотую лимонную цедру.

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