Вкус из детства: маковый рулет к чаю

Вам понадобится
- упаковка (1 кг) муки;
- 300 мл молока;
- 5 яичных желтков;
- 1 стакан сахара;
- 150 г масла;
- горсточка соли;
- 150 г меда;
- 35 г дрожжей;
- 300 г мака;
- полстакана сахара (для начинки).
Инструкция
Молоко нагреть, но не кипятить, добавить дрожжи и дать им раствориться, просеять часть муки, размешать. Проследить за тем, чтобы не было мучных комков и оставить набухать.
Отделить желтки от белков. Перетереть желтки с сахаром и ввести в тесто, посолить. Просеять другую часть муки и вымесить тесто.
Растопить масло или маргарин, влить в тесто. Важно чтобы при вымешивании тесто не прилипало к стенкам посуды. Необходимо посыпать его мукой, накрыть бумажным полотенцем и оставить в теплом и сухом месте.
Следующим этапом готовки будет маковая начинка. Необходимо насыпать мак в кастрюлю, влить кипяток, прикрыть крышкой и оставить на некоторое время. Далее лишняя вода сливается, мак должен немного просохнуть. Затем его необходимо тщательно перетереть с медом, постепенно добавляя сахар, чтобы образовалась густоватая повидлообразная масса.
Тесто раскатывается толщиной около 1 сантиметра, далее выкладывается маковая начинка и распределяется по всей длине листа, тесто скручивается в рулет и перекладывается на промасленную бумагу для выпекания. Можно дать тесту некоторое время на теплой плите, чтобы подняться.
Необходимо прогреть духовой шкаф до 200 градусов, покрыть рулет взбитым яичным желтком и выпекать приблизительно 30 минут. В тесто для душистости можно предварительно добавить ванилин или перемолотую лимонную цедру.
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