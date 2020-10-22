Картофель Буланжер. Ох, уж эти французы. Попробуйте и удивитесь

Привет всем. Давно я отснял это видео и наконец - добрался, что бы его смонтировать.

Французский рецепт, покоривший мир своей простотой и необычайным вкусом! Он делается реально просто!

Попробуйте хоть разок его сотворить и поймете интересный вкус картофеля Буланджер.

Сохраните себе, чтобы не потерять.



Вам понадобится:

Картофель - 1 кг.

Лук репчатый - 2 шт.

Сливочное масло - 50 гр.

Молоко - 400 мл.

Молотый черный перец - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Очистите и нарежьте картофель тонкими ломтиками — примерно 2 мм толщиной. Лук нарежьте тонкими кольцами.

Посолите и поперчите ломтики картофеля.

2. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите в форму слой картофельных ломтиков, затем слой лука, повторите так несколько раз.

3. Аккуратно выложите последний слой картофеля: он должен красиво смотреться, когда приготовится.

Залейте слои картофеля горячим молоком. Молоко должно дойти до верхнего слоя картофеля, но не покрывать его.

Верхний слой перед запеканием полейте растопленным сливочным маслом.

Накройте форму фольгой и запекайте картофель 40 минут при 200 градусах. Далее снимите фольгу, убавьте температуру до 180 градусов и запекайте блюдо еще 40 минут.

4. Готовый картофель можно подавать горячим вместе с небольшим количеством растопленного масла в качестве соуса.

Более насыщенный и интересный вкус блюду придаст мелко натертый чеснок, добавленный в несколько слоев.Хорошо комбинируется запеченный картофель со свежей зеленью и тертым сыром.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА.