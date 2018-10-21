Пицца на картофельном тесте - это, конечно, вовсе не пицца, если говорить строго и про настоящую итальянскую кухню. Пицца не готовится на картофельном тесте, сегодня речь идет скорее о нестандартном открытом пироге. Просто технология, начинка и внешний вид сделаны по принципу пиццы, поэтому мы в семье это блюдо так и называем. Вы же можете обзывать так, как вам больше нравится, суть от этого не меняется: это вкусно, красиво, полезно, питательно и вообще про прекрасную домашнюю кухню, которая априори великолепна и с любовью делается.

Ну, и ближе к делу. Я готовлю пиццу на картофельном тесте исключительно тогда, когда в холодильнике поселились остатки картофельного пюре. Варить его специально для этого блюда не вижу смысла - вообще не очень люблю всевозможные предварительные мероприятия, которые удлиняют процесс приготовления еды, поэтому всячески избегаю это дело. А вот приготовить кастрюляку картофельного пюре на роту солдат и попробовать накормить ею полтора ребенка, - это я запросто, это я умею. После таких попыток в судочек перекочевывают внушительные остатки моих усилий, и вот после таких попыток и можно делать пиццу на картофельном тесте.

Полезный совет: если вы боитесь поправиться, перед едой выпейте бокал вина - алкоголь притупляет чувство страха.

Разумеется, начинку можно выбрать совершенно любую - на ваш вкус и усмотрение. Однако, стоит учитывать, что внизу у вас - не нейтральная дрожжевая лепешка, а вполне ощутимая и заметная картофельная основа, и не все продукты, которые вы захотите выложить сверху, "заиграют" одинаково хорошо. Впрочем, все очень индивидуально - мне, например, на этом тесте не понятны ни креветки, ни ананасы, но подруга любит делать пиццу именно в таком варианте, так что ориентируйтесь на свою вкусовую интуицию. В любом случае попробовать, что такое пицца на картофельном тесте в моем исполнении стоит, потому что это объективно вкусно. Честно-честно - я так считаю, а я - сама объективность!

Ингредиенты для теста:

примерно 400 г картофельного пюре;

1 яйцо;

1 веточка розмарина;

соль по вкусу;

3 ст. л. муки.

Ингредиенты для начинки:

2 ст. л. томатного соуса;

200 г хорошо плавящегося сыра (у меня брюност и моцарелла);

12-15 перепелиных яиц;

50 г пармезана;

100 г вяленого мяса.

В удобную миску выкладываем картофельное пюре, чуть разминаем его вилкой - после холодильника оно будет "дубовым".

Добавляем яйцо, соль, мелко нарезаем иголочки розмарина.

Перемешиваем. Просто ложкой - никакие тестомесы и миксеры не нужны.

Всыпаем муку.

И снова работаем ложкой.

Готовое тесто влажной ложкой распределяем по листу бумаги для выпечки. Можно не ложкой, а руками, но надо приловчиться - тесто будет довольно липким.

Смазываем томатным соусом. Посыпаем сыром. Я сначала взяла немного брюноста - он дает характерную вкусовую нотку, которую очень любят у меня в семье.

А дальше потерла моцареллу - она хорошо плавится, в горячем виде тянется ниточками и потому особенно прекрасна в пицце.

Поверх сыра разбиваем яйца. Аккуратно, чтобы каждое из них нашло себе нишу и заняло "удобное" местечко. Убираем в разогретую до 200 градусов духовку на 10-15 минут.

Пока пицца в духовке, готовим остальные компоненты: нарезаем мясо и пармезан.

Достаем пиццу, не передерживаем (у меня она, я бы сказала, чуточку перестояла).

Равномерно распределяем пармезан и мясо.

Нарезаем порционными кусочками и сразу же подаем. Приятного аппетита!