Цветная капуста в кляре с чесночным соусом

Приготовление 40 минут

Рецепт на: 3 персоны

Это блюдо подойдет для всей семьи. Хрустящая капуста с соусом моментально съедается как самостоятельное блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ

капуста цветная 1 кочан

подсолнечное масло 100 мл

Кляр

мука 1 стакан

картофельный крахмал 1 стакан

вода 200 мл

соль 1 ч. л.

перец черный молотый 1 ч. л.

Соус

майонез по вкусу

огурцы соленые 1 шт.

чеснок 2 зубчика

зелень рубленая по вкусу

Капусту разобрать на соцветия и варить в кипящей воде 3 минуты.

Приготовить кляр. Смешать муку, крахмал, воду, перец и соль. Муку желательно просеять. Перед каждым добавлением ингредиентов хорошо размешивать. Кляр по консистенции должен быть как жидкая сметана, добавить воду или муку при необходимости. Дать постоять 15 мин.

Приготовить соус. Натереть на мелкой терке соленый огурец и чеснок, смешать с майонезом и рубленой зеленью.

Обвалять купусту в кляре и выложить в разогретую с большим количеством подсолнечного масла сковороду, перевернуть, как поджарится, и выложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Капусту закладывайте во фритюр небольшими порциями, чтобы она не слиплась. Подавать с соусом.